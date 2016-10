Dylan vaikenee edelleen kuin muuri Nobel-palkinnostaan

Torstaina kirjallisuuden Nobel-palkinnon saanut Bob Dylan ei kommentoinut palkintoa sanallakaan esiintyessään torstai-iltana Las Vegasissa Yhdysvalloissa. Dylanin konsertista kertovat Guardian- ja Expressen-sanomalehdet verkkosivuillaan.

Dylan ei puhunut lavalla paljon muutakaan, vaan keskittyi musiikkiin.

Konsertissa kuultiin muiden muassa Don’t Think Twice, It’s All Right-, Highway 61 Revisited-, Love Sick-, Blowin’ in the Wind- ja Why Try to Change Me Now -kappaleet.

Tänään perjantaina Dylan esiintyy Kaliforniassa Desert Trip -festivaalilla. Hänen lisäkseen festivaalilla soittaa tänään myös The Rolling Stones.

Dylan ei ole kommentoinut Nobel-palkintoa juuri muillekaan: ”En ole saanut häneltä minkäänlaista vastausta”, Dylanin tiedottaja Elliot Mintz kertoi Expressen-lehdessä.

Bob Dylan, 75, on ensimmäinen muusikko, jolle on myönnetty Nobelin kirjallisuuspalkinto. Edellinen yhdysvaltalainen Nobel-palkittu kirjailija on Toni Morrison, joka sai palkinnon vuonna 1993.