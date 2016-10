Valokuvaaja Meeri Koutaniemi tapasi lapsensa hapolla tappaneen miehen: ”Mietin, että pitäisikö tuomita vai ymmärtää”

Katso alla olevaa kuvaa. Näetkö siinä iloa, riemua, kauneutta ja arvokkuutta?

Vai näetkö tuhotut kasvot?

Kuvajournalisti Meeri Koutaniemi näkee ottamassaan kuvassa selviytyjän.

”Se on yksi lempikuvistani”, Koutaniemi sanoo. ”Siinä näkyy Neetun omanarvontunto, hänen fyysinen ja henkinen kauneutensa, joka tulee esille hänen naurunsa kautta.”

”Ainakin toivon, että siinä näkyy ihminen tuhottujen kasvojensa takana.”

Meeri Koutaniemi

Kuvassa on Neetu Mohina, 23-vuotias intialaisnainen, jonka kohtaloksi koitui 20 vuotta sitten se, ettei ollut syntynyt pojaksi. Tyttölapsien määrä oli raivostuttanut isänpuoleisen suvun, joka painosti isää hankkiutumaan eroon vaimostaan ja tyttäristään.

Eräänä yönä tämä toteuttikin sukulaistensa toiveen. Hän heitti vaimonsa ja kahden tyttärensä päälle happoa. Neetun puolitoistavuotias pikkusisko Krishna menehtyi vammoihin, mutta tämä itse selvisi hengissä yli vuoden kestäneiden kivuliaiden hoitojen ansiosta.

Suuri osa vammoista jäi kuitenkin pysyviksi, tyttö menetti kasvonsa ja valtaosan näkökyvystään.

Happo oli syövyttänyt silmäluometkin.

”Suurimman vaikutuksen minuun teki äidin ja tyttären suhtautumisen itseensä ja ympäristöön”, Koutaniemi kertoo. ”He heräsivät aamulla ja harjasivat hiuksensa aivan kuten minäkin, letittivät ne ja astuivat huoliteltuina ja pää pystyssä ulos.”

”Se oli kannanotto: heillä oli oikeus olla kauniita ja tuntea itsensä kauniiksi.”

Koutaniemi (s. 1987) on Suomen tunnetuimpia nykyvalokuvaajia. Hänet on valittu Vuoden lehtikuvaajaksi kahdesti. Vuonna 2014 hän voitti päivälehtisarjan ranskalaisella Visa pour L'Image -festivaalilla Helsingin Sanomissa julkaistulla kuvareportaasilla tyttöjen ympärileikkauksista.

Koutaniemen paluusta maasaikylään kerrottiin HS:ssä viikko sitten.

Kuva Neetu Mohinasta on parhaillaan esillä Kiasman Pahan jälkeen -näyttelyssä, joka pohjautuu Koutaniemen ja Arman Alizadin saman nimiseen dokumenttisarjaan. Koutaniemen teoksissa esiintyvät happoiskusta selvinneiden naisten lisäksi muun muassa ympärileikkausta vastustavat kyläläiset sekä monet arkielämässään selviytymiskykyä osoittaneet ihmiset.

Jutun lopussa on video, jossa Neetu Mohinan äiti kertoo toiveistaan saada tyttären näkökyky takaisin.

Mutta palataan Koutaniemen valitsemaan otokseen. Kuvassa voi toki nähdä kauneutta, mutta vihaksi se pistää kuitenkin. On vaikea edes yrittää ymmärtää isää, joka tappaa hapolla pienen tyttärensä ja turmelee muiden perheenjäsenten elämän.

Ja vielä vaikeampaa on käsittää seuraava: Tekemänsä happoiskun jälkeen perheen isä istui vankilassa neljä kuukautta, kunnes happoiskussa loukkaantunut vaimo veti syytteet pois, ja mies palasi jatkamaan perhe-elämää kuten ennenkin.

Koutaniemi myöntää, että ajatus tuntuu järjettömältä. Perheen parissa viettämänsä viikon aikana hän oppi kuitenkin ymmärtämään ratkaisua.

”Minulle sen isän kohtaaminen oli pysäyttävä. Mietin, että mitä tästä pitäisi ajatella, tuomita vai ymmärtää”, hän sanoo.

”Se laittoi ajatukseni anteeksiantamisen pakosta, kyvystä ja tarpeellisuudesta täysin uuteen perspektiiviin”, hän sanoo.

Mitä ajattelit hänet kohdatessasi?

”Ensimmäinen ajatus oli, että kuinka tämä ihminen pystyy elämään tekonsa kanssa päivittäin. Hän on kuitenkin 20 vuoden ajan joutunut katsomaan rikoksensa seurauksia ja kohtaamaan oman pahuutensa.”

”Itse hän sanoi, että nykyinen rakkaus antaa toivoa. Se, että hänen eloonjäänyt tyttärensä on antanut hänelle anteeksi ja nykyään välittää hänestä.”

”Sen avulla hän sanoi pystyvänsä elämään.”

Dokumentin perusteella happoiskun tehnyt isä, Indrajeet Mohina on harmaantunut, hieman surumielisen oloinen mies, joka soittaa trumpettia ja vaikuttaa aidosti välittävän perheestään.

Tekoaan hän ei tunnu itsekään ymmärtävän.

Meeri Koutaniemi

Koutaniemi muistuttaa, että vaikka isä itse päätti toteuttaa iskun, kysymys on myös ympäröivästä kulttuurista. Patriarkaalisessa Intiassa tehdään jopa tuhat happoiskua vuodessa ja happoa myydään apteekkien lisäksi jopa päivittäistavarakaupoissa. Iskujen kohteena ovat muun muassa treffikutsuista kieltäytyneet naiset.

Tyttölapsia myös abortoidaan yleisesti, ja vauvoja hylätään roska-astioihin. Omaan perheeseen kohdistuva happoisku onkin vain äärimmäinen ilmentymä vallitsevasta ajattelutavasta.

”Tyttölapsien ajatellaan olevan uhrattavissa”, hän sanoo. ”Heidät ajatellaan voitavan eliminoida, jotta päästään ideaaliin eli poikalapsen syntymään.”

Mistä päästäänkin seuraavaan vaikeaan kysymykseen: Miten pitäisi suhtautua kulttuuriin, joka mahdollistaa naisten ja pikkulasten tuhoamisen?

Koutaniemi miettii hetken.

”Mielestäni ei pidä demonisoida kulttuuria itseään”. hän sanoo sitten. ”Esimerkiksi intialaisen kulttuurin mustamaalaamisesta ei ole hyötyä. Meidän dokumentissa näkyy myös sikäläinen yhteisöllisyys ja solidaarisuus, mistä taas meillä olisi opittavaa.”

”Samaan aikaan pystyttävä puolustamaan universaaleja ihmisoikeuksia. Kysymys on koskemattomuudesta, mikä on jokaisen ihmisen perusoikeus. Se on kiistämätön eikä sen riistoa voida oikeuttaa kulttuurilla. Tämä pätee myös esimerkiksi tyttöjen ympärileikkaukseen.”

”Työssäni ja teoksissani en kerro, mikä on oikein ja väärin. Pikemminkin haluan tukea niitä oaikallisia paikallisia toimijoita, jotka haluavat itse muuttaa omaa yhteisöään.”

Neetu Mohina on oman tapansa löytänyt. Hän työskentelee kahvilassa, jonka on perustanut viisi happoiskuista selvitynyttä naista. He eivät suostu piiloutumaan katseilta, vaikka ympäristö on sitä usein vaatinut, vaan haluavat esimerkillään osoittaa olevansa yhä yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä.

Meeri Koutaniemi

Neetun ja hänen äitinsä äitinsä lisäksi Kiasman seiniltä kävijää katsoo joukko muitakin selviytyjiä. Koutaniemen mukaan heitä yhdistää olosuhteiden yläpuolelle asettuminen. Olosuhteet ovat olleet heitä vastaan, mutta he ovat nousseet niistä huolimatta aktiivisiksi toimijoiksi yhteiskunnassaan.

”Heissä on kyky nähdä visio paremmasta sekä henkilökohtaisessa elämässä että omassa yhteisössään, ja sen eteen he ovat valmiit taistelemaan luovuttamatta.”

”Edelleen ihmettelen, miten ihminen kykenee sellaiseen periksiantamattomuuteen.”

Meeri Koutaniemi

Meeri Koutaniemi

Selviytyjä Koutaniemi on itsekin. Kuusamosta kotoisin olevaa tyttöä kiusattiin kuudennen luokan alusta yläasteen loppuun asti. Aihe onkin hänelle tärkeä, ja hän on puhunut siitä haastatteluissa aiemminkin.

Yksi Pahan jälkeen -sarjan jaksoistakin käsittelee koulukiusattua Ronia.

Intiassa happoiskujen kohteeksi joutuneet naiset joutuvat naapuruston, vaikenemisen, ylenkatseen ja jopa paheksunnan kohteeksi, samoin kuin koulukiusattu kohtaa usein luokan enemmistön välinpitämättömän hiljaisuuden.

Yksikin kätensä ojentava ihminen voisi kuitenkin muuttaa tilanteen.

”Sellainen passiivinen hyväksyntä on vaarallisinta, oli kysymys sitten kiusaamisesta, happoiskuista, ympärileikkauksista, rasismista tai mistä tahansa missä väkivaltaa hyväksytään siihen puuttumatta.”

”Minusta suomalaisen yhteiskunnan suuri ongelma onkin, että meitä ei kannusteta toimimaan aktiivisemmin yksilöinä. Sitä ei arvosteta. Olemme itseämme ja rooliamme vähättelevä kansa.”

”Pitäisi ymmärtää yksilön voima, kun hän asettaa voimansa osaksi suurempaa kokonaisuutta.”

Oletko itse antanut kiusaajillesi anteeksi?

”Olen. Se oli ihan tietoinen päätös. Ajattelin, että jos en anna anteeksi, niin katkeroidun, ja se myrkyttää mieltäni loppuelämäni ajan.”

”Päätin siis antaa anteeksi. Ja samalla tavoin yritän edelleen päästä eroon kaikista negatiivisista tunnetiloistani, oli se sitten kateus tai viha. Olen päättänyt, että en anna maailman epäoikeudenmukaisuuden kasata raivoa itseeni vaan puran sen toimintaan.”

Viime vuosina entiset koulukaverit ovat myös tulleet pyytämään anteeksi.

”Juuri viime keväänä tuli viesti yhdeltä kiusaajalta. Hän sanoi nähneensä lehdistä, mihin olen ponnistanut ja sanoi olevansa tosi iloinen puolestani. Hän kertoi myös olevansa pienen pojan äiti ja vastustavansa kiusaamista nyt viimeiseen asti.”

”Arvostan sitä, että ihmiset uskaltavat ottaa yhteyttä.”

Meeri Koutaniemi

Kiasma

Palataan vielä kerran kuvaan Neetu Mohinasta. Hänen lisäkseen Kiasman seiniltä näyttelyvieraita katselevat monet muutkin kovia kokeneet ihmiset. Koutaniemi toivoo, että heitä ei nähtäisi uhreina.

”Kuvaa happoiskusta selvinneestä naisesta on vaikea katsoa”, hän myöntää. ”Hän edustaa meille nujerrettua ihmistä ja herättää helposti sääliä.”

”Asia on kuitenkin päinvastoin: hänen selviytymistään tulisi kunnioittaa.”

”Sääli on turha tunne. Se on luonteeltaan hierarkkista ja passiivista surua toisen puolesta, joka ei perustu laajempaan tietoon. Sääli ei auta tunteen kokijaa eikä varsinkaan sen kohdetta.”

”Mihin me sellaista tarvitaan?”

Nelonen Media ja Helsingin Sanomat ovat osa samaa Sanoma-konsernia.

Happoiskusta selvinneen äidin ainoa toive on saada tyttären näkökyky takaisin

Pahan jälkeen -sarjassa Arman Alizad ja Meeri Koutaniemi tapaavat Intiassa äidin ja tyttären, joiden elämän ja identiteetin happoisku muutti lopullisesti. Perheen isä heitti 20 vuotta sitten vaimonsa ja kahden pienen tyttärensä päälle happoa, sillä hän oli tyytymätön siihen, ettei perheeseen ollut syntynyt poikalasta. Nuorempi tyttäristä kuoli, ja äiti ja vanhempi tytär saivat vakavia vammoja. "Ihovammojen takia tytön koko elämä on periaatteessa pilalla. --- Hän kuolee joka päivä. Sen sijaan, että kuolisi vain kerran", sarjassa haastateltava plastiikkakirurgi toteaa. "Kasvojen tuhoaminen hapolla tuhoaa myös ihmisen identiteetin. Ihmiset Intiassa suhtautuvat epäröiden, jos kasvoissa on jotain poikkeavaa. Kukaan ei puhu heille, kukaan ei halua sanoa sanaakaan heille. Se on psyykkisesti vaikeaa", happoiskun uhreja auttanut lakimies kertoo. Miten elämä jatkuu happoiskun jälkeen? Voiko tekoa antaa anteeksi? Happoiskun tehnyt isä joutui teostaan hetkeksi vankilaan, mutta koska Intiassa eletään monin paikoin hyvin miesvaltaisessa kulttuurissa, eivät äiti ja tytär tulleet toimeen ilman perheen miespuolista elättäjää. Äidillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vetää syytteet pois, ja mies vapautettiin vankilasta neljän kuukauden jälkeen. Arman ja Meeri haastattelevat perhettä ja vierailevat kodissa, jossa perhe asuu yhdessä tänäkin päivänä. Perheen äiti rukoilee: "Yksi toive minulla on. En kaipaa rahaa tai omaisuutta, ainoastaan yhden silmän tyttärelleni." Pahan jälkeen Livillä torstaina kello 22. Twiittaa #pahanjälkeen.