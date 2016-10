Potter-kirjailija paljastaa: Velhomaailmasta kertovia elokuvia onkin tulossa kolmen sijaan viisi

Menestyskirjailija J. K. Rowling on paljastanut, että hänellä on tekeillä käsikirjoitukset ainakin neljään uuteen elokuvaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ensi kuussa ensi-iltaan tulee hänen käsikirjoittamansa Ihmeotukset ja niiden olinpaikat -elokuva, johon myös tulevat elokuvat liittyvät. Elokuvan alkukielinen nimi on Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Aiemmin oli puhuttu trilogiasta eli kolmen elokuvan sarjasta.

”Puhuimme alustavasti kolmesta elokuvasta, koska tiesimme, että tulossa on enemmän kuin yksi, mutta nyt näyttää siltä, että elokuvia tuleekin viisi”, Rowling sanoi Lontoossa järjestetyssä fanitapaamisessa, jossa näytettiin Ihmeotukset-elokuvan kymmenen ensimmäistä minuuttia.

Rowling tunnetaan Harry Potter -kirjasarjan kirjoittajana. Myös tuore Ihmeotukset-elokuva sekä Rowlingin suunnittelemat neljä uutta elokuvaa liittyvät Harry Potterin maailmaan, sillä ainakin sarjan ensimmäisen elokuvan päähahmona on Potter-kirjoissa mainittu fiktiivinen kirjailija Newt Scamander. Häntä esittää Eddie Redmayne.

Elokuvan ohjaa David Yates, joka on aiemmin ohjannut muun muassa neljä Harry Potter -elokuvaa.