Vallan linnake nosti Sidse Babett Knudsenin maailmantähdeksi nelikymppisenä – nyt hän näyttelee Tommi Korpelan kanssa ja rakastaa kiroilua suomeksi

Tv-sarja Vallan linnake on muuttanut pääosaa esittäneen Sidse Babett Knudsenin elämän. Aiemmin tanskalainen tunnettiin näyttelijänä lähinnä kotimaassaan. Nyt häntä halutaan rooleihin ympäri maailmaa: Ranskaan, Britanniaan ja Hollywoodiin.

”Saan töitä Vallan linnakkeen takia. En voi olla sarjalle muuta kuin kiitollinen”, Babett Knudsen kertoo HS:lle puhelimitse Kööpenhaminasta.

Mutta ennen kuin puhumme Babett Knudsenin urasta lisää, alkaa puhelimessa kuulua Kööpenhaminan päästä kummia.

Tanskalaisnäyttelijä alkaa kiroilla. Suomeksi.

Kesällä Babett Knudsen oli mukana myös suomalaiselokuva Ikitien kuvauksissa. Tanskalaisella on elokuvassa keskeinen rooli ja nyt käy ilmi, että suomalaiset ovat opettaneet hänelle kuvauksissa suomea, ainakin voimasanoja.

”Perkkele”, hän sanoo.

Näyttelijä vaimentaa ääntään kuiskaukseksi.

”Jessuksen, jessuksista.”

”Jessuksen Kristuksen perkele.”

Suomalainen tapa sadatella on tehnyt tanskalaisnäyttelijään vaikutuksen. Babett Knudsenin mielestä suomalainen kiroilu on positiivista.

”Sanotte ’helvetti’ ilon kautta”, hän väittää.

Tv-sarja Vallan linnake on tuonut Babett Knudsenin elämään suomalaiset voimasanat, ja paljon muuta.

Babett Knudsen näytteli Vallan linnakkeessa pääosassa Tanskan ”ensimmäistä naispääministeriä”. Näyttelijä puhuu roolistaan investointina, joka kasvaa nyt korkoa.

”Sijoitin hahmoon kolme vuotta”, näyttelijä sanoo ja kehuu miten hän tuntee hahmon läpikotaisin. ”Birgitte Nyborg on minulle kuin sukulainen.”

Katsotaan sijoituksen tuottoa.

Vallan linnake alkoi sarjana pyöriä Tanskassa vuonna 2010, ja poliittisesta draamasta tuli nopeasti suosittu monilla puolin maailmaa.

Ja nyt elokuvateattereissa pyörii esimerkiksi Babett Knudsenin uran mittavin tuotanto, Hollywood-elokuva Inferno. Kirjailija Dan Brownin romaaniin perustuvassa Robert Langdon -seikkailussa tanskalaistähden vastanäyttelijänä on Tom Hanks.

Babett Knudsenin muita tuoreita elokuvia ovat muun muassa ranskalainen La fille de Brest ja brittiläinen The Duke of Burgundy.

Eikä tässä kaikki, HBO:n suoratoistopalvelu esittää parhaillaan suuren luokan scifisarjaa Westworld, jossa Babett Knudsen myös näyttelee. Westworldissa Babett Knudsen on Vallan linnakkeen tavoin taitavan, tietävän ja näkevän pomon roolissa.

Ja sitten on vielä tämä Ikitie.

Myös suomalainen elokuva hakee menestystä nyt tanskalaisnäyttelijän vetovoiman avulla.

Ennen Ikitien kuvauksia Babett Knudsenin käsitys suomalaisista, ja etenkin suomalaisesta elokuvasta, oli hatara.

”En tiennyt mitään, ei kun joo, onhan teillä ne veljekset. Mikä heidän nimensä onkaan?”

Ikitie perustuu Antti Tuurin romaaniin. Elokuva on valmis syksyllä 2017. Elokuvaan Babett Knudsen löydettiin ruotsalaisen roolitustoimiston listoilta.

Babett Knudsen kertoo, että hänen piti tehdä yhtä toista elokuvaa, kunnes hän kiinnostui Ikitien käsikirjoituksesta. Tuurin tekstin hän sai luettavakseen englanninkielisenä.

”Käsikirjoitus kosketti. En oikein osaa sanoa, miksi. Elokuvan tarina on hyvin tunteisiin vetoava.”

Tapaaminen ohjaaja Antti-Jussi Annilan kanssa oli myös hyvä, molemmat näkivät Babett Knudsenin esittämän henkilön, yksinhuoltajaäiti Saran, lännenelokuvien hengessä.

ANDRES TEISS

Ikitie kertoo unelmien särkymisestä. Elokuvassa Babett Knudsen esittää työläisten paratiisia rakentavaa Saraa kolhoosissa Neuvosto-Karjalassa 1930-luvun alussa. Kolhoositilalle saapuu Suomesta muilutettu sosialisti, Jussi Ketola, jota esittää Tommi Korpela. Heistä tulee pari.

Hetkinen, tässähän on paikka päästä vertailemaan kahta näyttelijää, Suomen Tommi Korpelaa ja Yhdysvaltain Tom Hanksia. Babett Knudsen lähtee leikkiin mukaan.

”Ensinnäkin molempien nimet alkavat T:llä”, Babett Knudsen aloittaa höpsötellen.

”He ovat molemmat myös miehiä, ja molemmat hyvin kivoja. He ovat myös hyvin sielukkaita molemmat, pohdiskelijoita. Heissä on syvyyttä.”

Tanskalaistähden tulo Ikitien kuvauksiin aiheutti poikkeuksellista säpinää suomalaisissa. Elokuvaa kuvattiin Virossa Rakveressä, ja kuvauspaikalle järjestettiin Babett Knudsenille oma henkilökohtainen traileri. Asuntoauton sanotaan takaavan näyttelijän työrauhan, mutta harvoin suomalaisnäyttelijä sellaista saa osakseen. Babett Knudsen oli ollut vastikään kuvauksissa muun muassa Los Angelesissa.

”Usein luullaan, että isoissa tuotannoissa istutaan kuvauspaikalla vain syömässä ostereita. Ei se niin mene, kaikki tekevät kovasti työtä”, Babett Knudsen kuvailee Hollywood-kokemuksiaan.

Suomalaiselokuva oli kuitenkin vähän kuin olisi kotiin tullut. ”Mentaliteetti on meillä jotenkin sama. Se on sellaista helppoutta.”

ANDRES TEISS

Kommelluksiltakaan ei vältytty. Ensimmäisenä päivänä Virossa suomalaistuottaja ei ollutkaan vastassa lentokentällä aikataulusekaannuksen vuoksi. Sitten kuljettajaksi löytyi kielipuoli. Babett Knudsenille tällainen sählinki on pientä.

”Olen iso tyttö. Olen ollut oudoissa paikoissa ennenkin”, Babett Knudsen sanoo.

Babett Knudsenin vanhemmat tekivät 1970-luvulla vapaaehtoistyötä Tansaniassa muutaman vuoden ajan, ja niinä vuosina Sidse-tyttö oppi englantia. 18-vuotiaana Babett Knudsen lähti haistelemaan taiteilijaelämää Ranskaan, ja päätyi opiskelemaan draamaa usean vuoden ajaksi Pariisissa.

Jo ennen Vallan linnaketta ja maailmanmainetta Babett Knudsen oli esiintynyt monissa tanskalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Yksi hänen suurista elokuvista on vuoden 1999 Se ainoa oikea, joka oli menestys Tanskassa.

Sandrew Metronome

Romanttisessa komediassa Babett Knudsen näytteli Tanskan eturivin elokuvantekijöihin kuuluvan Susanne Bierin ohjauksessa. Heidän yhdessä tekemä elokuvansa on myös Häiden jälkeen (2006).

Suomessa ihaillaan usein tanskalaisten taitoa tehdä elokuvia ja tv-sarjoja. Selvää on, että laadun tekemiseen tarvitaan hyviä käsikirjoituksia ja taitavaa väkeä niitä työstämään.

Babett Knudsen sanoo, että ei hän ole oikea ihminen jakamaan neuvoja suomalaisille.

Yhtä asiaa Babett Knudsen haluaa kuitenkin teroittaa.

”Pitää osata olla se, mikä on eikä teeskennellä jotain muuta”, Babett Knudsen sanoo.

”Vallan linnake oli tarkoitettu tanskalaisille. Siinä ei yritetty flirttailla amerikkalaisille. He osaavat itse tehdä hyvin omat show’nsa. Pitää kertoa niitä tarinoita, jotka ovat itselle tärkeitä.”

Metodi on toiminut ainakin Babett Knudsenille itselleen. Hän on lähes viisikymppisenä täystyöllistetty näyttelijä, kun monelta samanikäiseltä naisnäyttelijältä roolit ovat saattaneet jo loppua.

”Ei tilastoja pidä tuijottaa, silloin ei pääse minnekään”, Babett Knudsen sanoo. Naisten asemaa elokuvissa pitäisi Babett Knudsenin mielestä kuitenkin vahvistaa.

”Olen 47-vuotias, ja haluan nähdä tarinoita, joissa kerrotaan 47-vuotiaista naisista, haluan kuulla aikuisten naisten laulavan, ja lukea aikuisten naisten kirjoittamia kirjoja. Olen myös osa yleisöä, osa sitä merkittävää ryhmää, joka kustantaa kulttuuria, esimerkiksi teatterien toimintaa.”

Vallan linnake oli tällainen sarja. Poliittista draamaa, jossa yhtenä keskeisenä teemana oli uran ja työelämän yhteensovittaminen, tehtiin aluksi kaksi kautta, ja suosion myötä valmistui kolmas. Babett Knudsen sanoo, että työryhmässä kaikki tiesivät kolmatta kautta tehdessä, että nyt sarja loppuu.

Ehkä mikään ei kuitenkaan ole lopullista.

”Minä ajattelen nyt, että sarjaa voisi ihan hyvin tehdä lisääkin”, Babett Knudsen sanoo.

Infernossa Babett Knudsen näyttelee kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n johtajaa. Roolissa on paljon samaa kuin Vallan linnakkeen pääministerissä. Hollywoodissa on perinteitä roolittaa näyttelijät aina samalla tavalla.

Jonathan Prime

Taas Babett Knudsen esittää asiat osaavaa naisjohtajaa, ja taas pienikokoisen näyttelijän rooliasuna on ryhdikäs jakkupuku, ja taas näyttelijä iskee tiukan paikan tullen käsiä lanteille.

”Mahtava rooli”, Babett Knudsen itse sanoo Inferno-roolistaan.

”Robert Langdonilla on elokuvassa mysteeri ratkaistavana, kuten aiemmissakin elokuvissa. Mutta nyt Langdonille on myös mysteeri se, mitä minun esittämälleni naiselle on tapahtunut. Elokuva on myös vähän härömpi kuin aiemmat Dan Brown -filmatisoinnit.”

Voi myös sanoa, että Ron Howardin ohjaama elokuva on parempi kuin kaksi ensimmäistä Robert Langdon -elokuvaa.

Tunteikkaimmassa kohtauksessa Hanks ja Babett Knudsen kohtaavat toisensa yöllä, portin pielessä, kohtalokkaassa sivuvalossa selvittäen välejään.

Kohtauksessa on tunnelmaa kuin klassikkoelokuvassa Casablanca.

Inferno elokuvateattereissa. Ikitien ensi-ilta syksyllä 2017.