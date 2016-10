Enpä ollut moista ennen nähnyt. Maalattian ja lautakaton välistä paistoi pelkkää ilmaa. Halkoliiteri oli tyhjä.

Seinähirteen oviaukon kupeeseen oli niitattu lappu, jossa nuotiopaikan ylläpitäjä Metsähallitus ilmoitti, että Lapinniemen tulipaikkaa ei enää huolleta. Syyksi tekstissä mainittiin resurssipula.

Nuotio jäi tekemättä.

Olin melontaretkellä Koloveden kansallispuistossa Itä-Savossa. Tuijottaessani liiterin tyhjyyteen yritin muistella, kuinka monta puuvajaa ja nuotiorinkiä olen vaellusreissuillani Suomen kansallispuistoissa nähnyt. Niitä täytyy olla kolminumeroisen luvun verran.

Ja aina on Suomen valtio nuotiopuut tarjonnut. Ilmaiset autiotuvat ja nuotiot retkeilijöille ovat asia, mistä suomalaisten kannattaa olla ylpeä.

Kylmä tunne hiipi, eikä se johtunut tulettomasta tulipaikasta. Asia oli paljon vakavampi. Tyhjä polttopuuliiteri, viileänä päivänä, on omiaan karkottamaan ihmisen luonnosta.

Ja luonnosta me olemme jo tarpeeksi kaukana.

Kirjoitan tätä tekstiä suuressa toimistorakennuksessa, joka sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Sanomatalon seinät ovat lasia, mutta ulos ei näe, koska seinien peitteeksi on laskettu sälekaihtimet. Muutenhan auringonvalo häiritsisi näyttöpäätetyöskentelyä.

Tällainen on nykyihmisen arkitodellisuus. On ollut jo tovin, eikä muutosta näy. Ihminen – savannieläin – tuijottaa päivät seinään tai näyttöpäätteeseen eikä horisonttiin. Väki muuttaa maaseudulta kaupunkeihin, ja maailmamme on kirjaimellisesti rakennettu esteistä ihmisen ja luonnon välillä. Luonto on jossain seinän, korttelin, kaupungin ja tieverkon tuolla puolen. Alla asvaltin, jota astelemme työpaikan ulko-ovelta autolle. Joillekin se on pisin vaellus, joka omin jaloin tehdään.

Napanuoramme luontoon on venynyt hiuksenhienoksi, ellei jo katkennut. Olemme vaipuneet niin syvälle sisäilmanarkoosiin, että totuus unohtuu. Siis se totuus, että luonnossa oleminen tekee ihmiselle hyvää.

Tämän tietää jokainen eräretkeilyn harrastaja, mutta enpä suinkaan pyydä lukijaa luottamaan mututuntumaan. Seuraa katsaus tieteellisiin tutkimuksiin. Esimerkiksi tällaisia terveysvaikutuksia luontoon menemisellä on: verenpaine ja pulssi laskevat, mieliala nousee, keskittymis- ja vastustuskyky paranevat.

Luonnossa liikkuu reippaammin kuin sisätiloissa, toisin sanoen luonto houkuttelee liikkumaan. Luonnossa ihminen myös suhtautuu myönteisemmin toisiin ihmisiin. Ja sokerina kuksan pohjalla: elinvoima lisääntyy.

Kyllä, luit oikein. Mahtaisiko elinvoima olla tarpeistamme päällimmäisiä?

Tiedot ovat peräisin tutkimuksista, joita Suomen Latu ja Metsähallitus siteeraavat nettisivuillaan.

Siis sama Metsähallitus, joka on purkamassa Lapinniemen tulipaikkaa Koloveden kansallispuistossa. Lapinniemen kohtalo odottaa suurin piirtein joka viidettä valtion mailla sijaitsevasta kahdesta tuhannesta nuotiopaikasta.

Miksi? Syynä on puute rahasta, kertoo luonnon virkistyskäytön päällikkö Anneli Leivo Metsähallituksesta.

Leivon mukaan laitos joutuu karsimaan tulipaikkoja Koloveden kaltaisista pienten kävijämäärien retkeilykohteista, jotta voisi palvella ulkoilmaväkeä suosituilla tantereilla. Kuten Helsingin Vallisaaressa tai Saaristomeren Örössä.

Omituista on, että vaikka Suomeen on viime vuosina perustettu yhdeksän uutta kansallispuistoa, retkipaikkojen ylläpitoon osoitettu raha ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Eikä siinä kaikki: vuosina 2001–2015 kansallispuistojen vuosittainen kävijämäärä kasvoi 850 000:sta 2,6 miljoonaan.

Se on paljon. Moinen massa synnyttäisi luontoa halaavan muutoksen, jos vain haluaisi. Enkä nyt puhu Sanomatalon sälekaihtimien poistamisesta.

Tarkoitan järisyttävää, yhteiskunnallista muutosta. Sen kaltaista, jota sukupolvi sitten ajoi muuan kukkiin mieltynyt porukka. Nimittäin hipit.

Hippiliike ravisteli läntistä maailmaa 1960- ja 70-luvuilla. Hipit halusivat muuttaa keskiluokkaisen, materialistisen maailmanjärjestyksen heittäytymällä kertakaikkisesti vastahankaan.

He esiintyivät alasti, palvoivat kannabista ja muuttivat kommuuneihin. Kuuluisimpia hippiyhteisöistä oli Tennesseen The Farm, jonne syntyi tuhansittain lapsia. Hippielkeitten rinnalla nykyisten trendinuorten tavat ovat kesyjä. Hipsterit käyttävät jarrutonta polkupyörää, hipit käyttivät lsd:tä.

Näin jälkikäteen viisasteltuna ihan kaikki hippi-ideat, kuten siekailematon huumeiden kuluttaminen, eivät olleet kestävimmästä päästä.

Mutta yhdessä asiassa ne olivat aikaansa edellä – luonnon arvostamisessa. Näin kirjoittaa Timothy Miller kirjassaan The Hippies and American Values (The University of Tennessee Press, 2011). Enää ei naureskella niille, jotka pitävät maaemon puolta. Ilmastonmuutos on tunnustettu totuus, ja jopa suomalaisissa kouluissa tarjotaan kasvisruokaa.

Hippien perusväite oli se, että ihminen on osa luontoa, ei sen herra. Siksi velvollisuutemme on mukautua luontoon eikä yrittää valloittaa sitä. Luonto tukee sinua, sanoi The Beatlesin kitaristi George Harrison. Hipit usuttivat ihmisiä metsään tai merelle, kunhan vain pois ihmiskeskittymistä.

Kommuunitkin sijaitsivat maaseudulla. Hipit ymmärsivät, että luonnosta saa eniten irti, kun siellä viettää pitkiä aikoja. Kun palaa viikon erävaellukselta keskuslämmityksen syliin, kokee suuren ahaa-elämyksen. Sen tunteen soisin jokaiselle.

Ja hipithän tulivat nimenomaan kaupungista. Sieltä vallankumous voisi siis lähteä tänäänkin.

Mikä se voisi olla se muutos, joka kytkisi Homo urbanuksen luontoon? Vaikkapa työarjessa, joka ahmii elämämme?

Valmista vastausta minulla ei ole, mutta kannustan pohtimaan. Kotvanen takaperin olivat suosiossa niin sanonut kävelypalaverit. Suunta oli oikea: ihminen patistettiin porukassa konttorista patikoimaan ja kokoustamaan, vaikkapa puistoon. En tiedä muista, mutta itse olen saanut parhaat ideani luonnossa liikkuessani.

Uskon, ettei pohjoinen sijaintimme muodostuisi esteeksi. Helsingissä kesä kestää nykyään viisi kuukautta, ja säänkestävät vaatteet parantuvat ja halventuvat koko ajan.

No, juuresta puuhun, kuten sanotaan.

Ennen lopullista ulkoilmavallankumousta täytyy pysäyttää Suomen valtion maiden tulipaikkaverkoston karsiminen. Metsähallituksen resursseista päättää eduskunta.

Hyvät kansanedustajat, parantakaa omaanne ja kansalaisten hyvinvointia näin:

Pakatkaa kokouspaperit reppuun ja patikoikaa täysistuntoon Nuuksion kansallispuistoon, Iso-Holman nuotiopaikalle. Sieltä löydätte liiterillisen rapeita polttopuita. Vuolkaa sytöt, raapaiskaa tulet, istukaa penkeille ja kalliolle. Imaiskaa keuhkot täyteen metsän ilmaa, ja tehkää sitten viisas päätös.