Kirjailija Pija Lindenbaumin kuvakirjat lähtevät toivon mukaan kiertämään pian uusien lukijoiden käsissä.

Se olisi erittäin hyvä asia.

Hyvää vetoapua antaa uunituore elokuva Siv sover vilse, ensimmäinen Lindenbaum-filmatisointi.

Ruotsalainen Lindenbaum kuuluu lastenkuvakirjoissa alan aateliin, joten kirjansa kannattaa muistaa, elokuvakin piti tehdä.

Vaikka ei hänen tuotantonsa kovin pölyttynyttä vielä ole: elokuva esimerkiksi perustuu vuonna 2009 julkaistuun kirjaan, joka Suomessa kulkee nimellä Essin uni hukassa.

Elokuva on melko hyvä sovitus Lindenbaumin kirjan maailmasta ja tunnelmasta. Melko hyvä on tässä yhteydessä melkein superlatiivi, sillä Lindenbaum on niin persoonallinen, että hänen maailmansa on vaikeasti monistettavissa.

Lindenbaum ottaa kuvakirjojensa aiheeksi jännittäviä tilanteita lapsen arjesta, ja kertoo niistä lapsen tasolta korostaen fiilistä: jännitystä, innostusta, seikkailua ja usein myös pelkoa, pientä kauhuakin.

Usein aiheena on yksinäisyys ja uudet tilanteet. Sellainen on myös Siv sover vilse.

Siinä ekaluokkalainen, otsatukkainen tyttö pääsee ensi kertaa yökylään kaverille. Ystävällä on ihanat punaiset kiharat, ja vierailuun liittyy muutakin uutta ja jännää: iltapalalla on tarjolla kuskusta ja kivennäisvettä, ja niitä pitäisi maistaa.

Yöllä Lindenbaumin maailma herää elokuvassa todella henkiin. Silloin iskee koti-ikävä, ja kaikki yökylässä näyttää oudolta: kuviointi tapetissa alkaa elää, abstraktit muodot liikkua eteishallin maalauksissa, ja kulkeepa seeprakin kerran seinän läpi. Ihme juttuja. Taianomaisuus sekoitettuna minimaaliseen kauhuefektiin on osa Lindenbaum-tarinoiden viehätystä.

Saduissa lapset ystävystyvät usein eläinten kanssa eikä Lindenbaum ole koskaan vierastanut toimivaa kikkaa. Filmatisoinnin huippukohdassa, kun Siv harhailee vieraissa huoneissa etsien isänsä puhelinnumeroa, astuvat kuvaan omapäiset pesukarhut. Ne varjelevat tyttöä pahalta kuin unilelut.

Elokuva tuli Ruotsissa ensi-iltaan muutama viikko sitten, ja sen voi nähdä tuoreeltaan myös Suomessa.

Jos asuu oikeassa paikassa. Siv sover vilseä esitetään elokuvateattereissa ruotsinkielisellä rannikolla Porvoosta Vaasaan, ilman suomenkielistä dubbausta ja tekstitystä.