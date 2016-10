Pop- ja rockmusiikkia kuunteleva maailma – tai ainakin sen varttuneempi osa – ei puhunut torstaina juuri muusta kuin Bob Dylanista ja hänelle myönnetystä Nobelin kirjallisuuspalkinnosta.

Dylan-harrastajat ja -fanit olivat riemuissaan, ja moni muukin ilahtui siitä, että rocklyriikka oli palkinnon voimalla nostettu vihdoin osaksi kaunokirjallisuutta.

Useat artistit ja lauluntekijät kokivat, että heidänkin työnsä arvo kulttuurin kentällä nousi pykälän verran.

Eivät kaikki sentään.

Dylanin palkinto kirvoitti myös paljon kriittisiä kommentteja, joissa ihmeteltiin, miksi laululyriikan perusteella annetaan kirjallisuuden palkinto, koska lauluteksti kirjoitetaan aina musiikkiesitykseen eikä sellaisenaan luettavaksi kuten proosa tai runot.

Lähes poikkeuksetta kaikki valintaa kritisoineet muistivat kertoa olevansa kuitenkin Bob Dylanin faneja ja pitävänsä häntä ainutlaatuisena lauluntekijänä, ikään kuin varmuuden vuoksi.

Paitsi tietenkin ne, jotka eivät ole koskaan sietäneet Dylania, hänen känisevää ääntään eikä hänen ehtymätöntä julkaisemattomien keikkataltiointien arkkuaan, oli hänellä Nobel-palkinto tai ei.

Nyt kiinnostaisikin tietää, mitä mieltä Bob Dylan itse on saamastaan tunnustuksesta.

Se voikin olla vaikeampi toive toteuttaa.

Dylan on parhaillaan Yhdysvaltojen kiertueella, ja kun palkinnon saaja julkistettiin, hän oli valmistautumassa torstai-illan keikkaansa Las Vegasin Cosmopolitan-hotellissa.

Hotellin ulkopuolella olevaan suureen mainostauluun ilmestyi ennen keikkaa onnitteluteksti, jossa kerrottiin Dylanin saaneen Nobelin kirjallisuupalkinnon.

Yleisö odotti innokkaana kiitosta tai jotain muuta kommenttia, mutta Dylan ei sanonut sanaakaan palkinnosta. Eikä juuri mistään muustakaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Dylan sanoi yleisölle ”tuskin sanaakaan”.

Dylanin tiedottaja ilmoitti torstaina päivällä, että Dylan ei halua toistaiseksi antaa mitään kommenttia saamastaan palkinnosta.

Ainoa kommentiksi tulkittava viesti saattaa olla Dylanin torstain keikalla esittämä vihoviimeinen kappale, Why Try to Change Me Now.

Siinä Dylan laulaa muun muassa, että ”Why can’t I be more conventional, people talk, people stare. So I try but that’s not for me” ja ”So let people wonder, let ’em laugh, let ’em frown”.

Se ei ole edes Dylanin omaa tekstiä, vaan Why Try to Change Me Now on alun perin Frank Sinatran vuonna 1952 levyttämä kappale. Sen tekivät säveltäjä Cy Coleman ja sanoittaja Joseph Allan McCarthy, jotka loivat uransa aikoinaan musikaalisävelmillä.

Ei paljon Bob Dylania kriitikoiden jutut kiinnosta.