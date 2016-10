Mikä on Saara Aallon menestyksen salaisuus?

Laulaja Saara Aalto tekee parhaillaan historiaa laulamalla valtavan suositun brittiläisen X Factor -ohjelman finaalissa.

Seuraavan kerran Aalto esiintyy lauantaina, ja sunnuntain tuloslähetyksessä selviää, jatkaako hän kisassa.

X Factorin jaksoilla on Britanniassa noin seitsemän miljoonaa tv-katsojaa. Saara Aallon selvittyä finaalivaiheeseen ovat monet suomalaisetkin innostuneet katsomaan kisaa netin kautta.

Kukaan suomalainen poplaulaja ei ole aiemmin saavuttanut vastaavaa kansainvälistä menestystä. Miten ihmeessä juuri powerballadeja, tai ”eeppistä rakkauspoppia” laulava Saara Aalto on päässyt näin pitkälle?

Näin sen näkevät hänen entinen laulunopettajansa, ystävänsä ja kollegansa:

1. Aalto on sinnikäs

Saara Aalto tuli julkisuuteen kymmenen vuotta sitten, Talent Suomi 2007 -ohjelmassa. Siinä hän sijoittui jaetulle toiselle sijalle. Sen jälkeen hän on osallistunut euroviisukarsintoihin vuonna 2011, Voice of Finland -ohjelmaan vuonna 2012 ja Uuden musiikin kilpailuun vuonna 2016. Kaikissa hän sijoittui toiseksi.

Martti Kainulainen

Moni olisi luultavasti jo luovuttanut neljännen toisen sijan jälkeen. Aalto jatkoi.

Teemu Roivainen – vuoden 2014 tangokuningas ja Saara Aallon entinen puoliso – on miettinyt, että ”ikuinen kakkosuus” onkin itse asiassa voinut olla hyvä juttu.

”Siitä on vielä mahdollisuus nousta ylöspäin. Jos saavuttaa isossa paikassa ykköstittelin, on siitä kerronnallisesti vain yksi suunta.”

Se suunta on alas. Toiselta sijalta sen sijaan voi edelleen kurottaa korkeammalle. Lisäksi:

”Toinen sija saattaa sen sijaan olla oman motivaation ja näytönhalunkin kannalta hyvä”, Roivainen miettii.

2. Aallolla on upea ääni

”Kyllä mä yksinkertaisesti lähtisin äänestä, ja siitä, miten uskomaton äänen hallinta Saaralla on. Se on tärkein juttu”, Teemu Roivainen sanoo.

”Helvetin lahjakas mimmi”, Saaran vuodesta 2007 tuntenut näyttelijä ja laulaja Samuel Harjanne puolestaan tiivistää ja jatkaa:

”Hän on aina ollut niin hirveän määrätietoinen musiikinopiskelija, jolla on niin ihmeellinen instrumentti.”

Aalto on saanut laulunopetusta niin Sibelius-Akatemiassa kuin Pop & Jazz Konservatoriossakin.

Aaltoa Pop & Jazz Konservatoriossa opettanut jazzlaulaja ja laulunopettaja Ira Kaspi kuvaa Aallon ääntä seuraavasti:

”Hänellä on selkeästi koulutettu ääni, tosi hieno ja vahva. Saara on itsevarma tuon soittimensa kanssa ja pystyy tekemään sillä mitä haluaa.”

Kaspi haluaa erityisesti tuoda esiin sen, miten Aallonkin kohdalla puhutaan liian yleisesti ”lahjakkuudesta”.

”Tietenkin hän on lahjakas, se on päivänselvä asia. Mutta lahjakkaita on monia. Jos Saara olisi tyytynyt siihen, mitä hän oli 10- tai 15-vuotiaana, ei se olisi riittänyt siihen mitä hän on nyt. Lahjakkuutta suurempana hänellä on palo ja intohimo. Ja vielä suurempana valtava ahkeruus.”

Teemu Roivainen on samaa mieltä ahkeruudesta ja työteliäisyydestä. Mutta:

”Kyllä hän on aika luonnonlapsi laulamisen kanssa. Kun se on käsittääkseni tullut hänellä ennen puhetta. Laulunopetuksella saadaan lisä, mutta laulaminen pitää kuitenkin tehdä itse.”

3. Aalto on itsepäinen

Saara Aalto on julkaissut neljä levyä ja kiertänyt keikkailemassa Suomen lisäksi myös maailmalla. Apuna ei ole ollut levy-yhtiötä tai muuta merkittävää taustakoneistoa. Levyt on julkaistu omakustanteena ja suurimman osan markkinointityöstä Aalto on tehnyt itse.

Samuel Harjanne mainitsee Aallon olevan ”absoluuttinen joissain asioissa”.

”Saara on periksiantamaton mimmi. Hän on kieltäytynyt levydiileistä, joissa olisi velvoitettu laulamaan suomeksi eikä ihan sitä hänen ominta materiaaliaan. Moni olisi varmaan jo ottanut diilin – että tämähän on about sitä mitä haluan – mutta Saara on vain uskonut omiin mutu-tuntumiinsa ja unelmiinsa.”

X Factoriinhan Aalto ei olisi voinut edes osallistua, jos hän olisi julkaissut levyjä levy-yhtiön kautta.

Harjanne lisää, että Aalto ”tekee mitä tahansa, että pääsee muurin yli”.

”Usko itseen ja omiin unelmiin on jotakin, joka meissä suomalaisissa on vähän piilotettu tekijä, ei ihan ensimmäisenä kirjoitettu dna:ssa. Saara uhmaa sitä aika vahvasti.”

Myös Ira Kaspi mainitsee ”epäsuomalaisuuden”. ”Saara kyllä kasvattaa nyt meitä suomalaisia katsomaan vähän isommasta perspektiivistä.”

4. Aalto on työteliäs

11-vuotiaana Saara Aalto voitti Kotkan merilaulukilpailut omalla sävellyksellään. Sen jälkeen hän on muun muassa esiintynyt kolmessa Helsingin kaupunginteatterin musikaalissa, osallistunut kolme kertaa euroviisukarsintoihin, tehnyt kaksi joulukiertuetta Tomi Metsäkedon kanssa, osallistunut Santa Claus Season’s Greetings 2012 -laulukilpailuun kiinankielisellä kappaleella, pystyttänyt ekologisia koruja myyvän nettikaupan, laulanut José Carrerasin kanssa, ollut dubbaamassa Frozen-elokuvan suomenkielisestä versiota ja julkaissut viisi levyä, joista yhden kiinaksi.

”Saaralla on uskomattoman kova työmoraali. Hän on laulanut aamusta iltaan, pikkutytöstä asti”, Teemu Roivainen sanoo.

Työteliäisyyden tietää Ira Kaspikin.

”Tämä on tärkeä juttu: moni haaveilee ja haluaa asioita. Ja niin on tehnyt varmasti Saarakin. Mutta hän teki asiat koko ajan työ edellä. Hänellä on ollut koko ajan oma visio tehdä omannäköistä musiikkia. Arvostan juuri tätä hänen rohkeuttaan ehkä eniten.”

5. Aalto rakastaa laulamista

Samuel Harjanne sanoo, että on tosi harvoin, ”jos koskaan”, nähnyt Aaltoa pahalla tuulella.

”Vaikka voi kuvitella, että tällaisessa tilanteessa, jossa koko Suomi ja Britannia seuraa, tuntuu jossakin, kun kuulee yleisöstä säröääniä. Mutta se ei näy hänestä lainkaan! Se on tosi ihailtavaa.”

Harjanteesta onkin suorastaan ihmeellistä, että vaikka ”Aalto on periksiantamaton mimmi ja absoluuttinen joissakin asioissa”, se ei näy arroganttiutena tai ylimielisyytenä.

”Vaan siellä on aina se positiivisuus ja rakkaus omaa alaa kohtaan näkyvillä. Saara oikeasti rakastaa sitä mitä tekee.”

Samaa sanoo Kaspi:

”Hän on hirveän valoisa ja positiivinen ja saa muut mukaan sellaiseen energisyyteen ja iloon.”

Kukaan kolmesta haastatellusta ei ole voinut seurata X Factoria tyynin mielin.

Teemu Roivainen kertoo viime sunnuntain lähetyksen seurannasta:

”Kuuntelin lähetystä, kun ajoin kotiin keikalta. Kun se tuloslähetys oli sellainen trilleri, piti ihan pysähtyä bussipysäkille ja huutaa korpimaisemaan.”

Myös Kaspi myöntää katselevansa lähetyksiä perhosia vatsassaan. Ja olevansa ylpeä.

”Muistan, miten meillä oli joskus jollain kurssilla oppilaskeikka Fazerin Kluuvikadun kahvilassa. Saara esiintyi jo silloin kuin isolle yleisölle, vaikka siellä oli vain muutamia kahvila-asiakkaita. Hänen olemuksessaan oli jo silloin jotain, josta hän ei varmasti voinut silloin vielä unelmoida.”

