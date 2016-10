HS Kirjaston viikon kirja: Liiskattu lukutoukka elää hyvän elämän – voit nyt ladata klassikoksi nousseen John Williamsin Stoner-teoksen ilmaiseksi

Amerikkalaisen John Williamsin alkujaan vuonna 1965 ilmestynyt romaani Stoner sai hyvän vastaanoton, mutta unohdettiin nopeasti.

Usein toistetun tarinan mukaan vuosikymmenten hiljaisuuden jälkeen Williamsin ”löysi” kirjailija Anna Gavalda, joka luki Stonerin, ihastui ja käänsi ranskaksi.

Vuonna 2006 Stonerista otettiin uusi painos niin Yhdysvalloissa kuin Britanniassakin. Viimeksi mainitussa muiden muassa kirjailijat Ian McEwan ja Julian Barnes ylistivät Williamsin teosta. Waterstones-kirjakauppaketjun vuoden kirjaksi se valittiin 2013.

Bazar julkaisi Ilkka Rekiaron suomennoksen helmikuussa 2015. Ihastuin siihen heti. Niin on sittemmin käynyt monelle muullekin kirjallisuuden ystävälle.

Nyt lukemista, oppimista ja himoa ylistävä Stoner on nyt HS Kirjaston viikon kirja ja luettavissa ilmaiseksi sähköisessä HS Kirjastossa.

John Williams (1922–1994) oli pien ja syrjäisen maatalon poika, joka kiinnostui jo koululaisena englannin kielestä ja kirjallisuudesta.

Toisessa maailmansodassa Intiassa ja Burmassa palvellut Williams toimi tutkijana ja opettajana Denverin yliopistossa – koko ikänsä. Harvakseltaan hän julkaisi myös proosaa ja lyriikkaa.

Kun kirjallisuudentutkija ja -opettaja (Williams) kirjoittaa romaanin (Stoner) kirjallisuudentutkijasta ja -opettajasta, se ei suinkaan käsittele kirjallisuutta vaan rakkautta. Ja on herkullinen!

Saul Bellowin, Philip Rothin, Malcolm Bradburyn, David Lodgen sun muiden kirjallisuusihmisten pisteliäistä kuvauksista poiketen Williamsin päähenkilö William Stoner on syntyjään maamies ja vielä akateemisessa piirissäkin kaikkea muuta kuin juonittelija.

Saati kärsijä. Siitä huolimatta, että Stonerin urakehitys jämähtää alkuunsa, avioliiton arpapelissä kohdalle osuu kammottava vaimo ja vanhempiensa keskinäistä katastrofia pakeneva tytär alkaa juopotella varhain.

Stoner on tyyni ja tyytyväinen. Koska hän rakastaa.

Repikääpä tästä, kaikki te lihallisten nautintojen metsästäjät:

”Rakkaus kirjallisuutta kohtaan, kieltä kohtaan, mielen ja sydämen arvoituksia kohtaan, rakkaus joka ilmeni kirjainten ja sanojen pienissä, erikoisissa ja yllättävissä yhdistelmissä, niissä jotka painettiin tummimmalla ja kylmimmällä musteella mitä löytyi - tuon rakkauden hän oli kätkenyt kuin se olisi ollut luvatonta ja vaarallista, mutta nyt hän uskaltautui paljastamaan sen aluksi varovasti ja sitten rohkeasti ja lopulta ylpeästi.”

Kirjallisuuden historia on täynnä hillittömän lukemisen tähden yksinäisiksi höyrypäiksi rikkiviisastuvia hurmahenkiä, jotka pahimmillaan hautatuvat kirjojensa alle tai palavat paperipinojensa mukana savuksi taivaalle, kuten nobelisti Elias Canettin päähenkilö romaanissa Sokeat (1935, suom. 1983).

Mutta Stonerin henkistynyt kuikelo ei katkeroidu saati kusipäisty. Tulkitsen Williamsin sanoman näin: lukutoukan osa ei ehkä ole kaksinen tässä maailmassa, mutta hänen elämänsä voi silti olla hyvä. Ja onkin, jos itse sen hyväksi ymmärtää.

Stoner ei havittele sosiaalista nousua, vaan häntä ajaa oppimisen intohimo.

Hän hyväksyy ylilahjakkaan toverinsa näkemyksen yliopistosta pakopaikkana, muskelittomien narrien suojana ja läävänä niille, jotka ovat osattomia maailmasta eivätkä pärjäisi sen armottomissa tuiverruksissa.

Siihen uskonveljeskuntaan Stoner vihkiytyy iäksi, vaikka jää myös akatemian suojissa koko lailla yksin, kummajaiseksi.

Erityiseen jalouteen hänen elämänvalintansa ei liity. Kyse on jääräpäisestä halusta olla juuri se, joksi hän itsensä otaksuu.

Pian tosin kuvioon liittyy myös halu auttaa nuoria opiskelijoita löytämään oma palava henkisen omistautumisen tiensä. Ketään mielistelemätön, jurohko Stoner panee pyyteettömästi hyvän kiertämään.

Jos oikein tarkkaan katsoo ja hieman juhlallisesti sanoo, John Williamsin romaani on messu niille vaimeille mutta vilpittömille sieluille, joiden avulla moni muu jaksaa arkensa ja kohtalonsa. Tietysti pikkumaisuus ja pahuus ottavat pikavoittoja. Mutta on mahdollista elää niin, että välittää niistä vähät.

Enpä muista aiemmin lukeneeni yhtä vivahteikasta toteutusta tästä teemasta.

Tietysti Stonerilla, pelkällä ihmisellä, on heikkoutensa. Puolimatkansa krouvissa hän pysähtyy miettimään, onko hänen elämänsä ollut elämisen arvoista:

”Stoner sai synkkää, ironista mielihyvää siitä mahdollisuudesta, että hänen omaksumansa vähäinen oppineisuus oli johdattanut hänet tähän oivallukseen: että pitkällä aikavälillä kaikki, jopa se sivistys jonka ansiosta hän tiedosti tämän seikan, oli turhaa ja sisällyksetöntä ja lopulta surkastui ja hävisi tyhjyyteen, jota mikään ei pystynyt muuttamaan.”

Ei ole kyse arvojen nollaamisesta vaan rauhasta. Ei hätää.

Kirjallisuutta kohtaan tunnetun rakkauden valtakunnassa Stoner kohtaa viimein vertaisensa ja saa pitää Katherinen kokonaisen vuoden. Kunnes muodolliset tavat ja pahat henget pakottavat heidät erilleen.

Tai oikeastaan he valitsevat eron itse, sillä yhteen jääminen merkitsisi sosiaalisia suorituksia, joiden jäljiltä he eivät enää olisi sitä, mitä he haluavat olla.

”Himo ja oppiminen”, kuten Katherine toteaa Stonerille. "Muuta ei loppujen lopuksi ole."

He poistuvat toistensa elämästä, mutta pysyvät uskollisina kyseiselle varmuudelleen.

Sen jälkeen mikään hammas ei pysty Stoneriin. Kampukselle jää hiukan hupsu hahmo. Mutta halutessaan siinä voi aistia aavistuksen jotakin sellaista, joka saattaa vivahtaa pyhyyteen.

