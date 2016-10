Tuhansia tunteja Princen julkaisematonta musiikkia myynnissä – Edustajat kiistävät ”holvin” kaupittelun

Huhtikuussa kuollut muusikko ja lauluntekijä Prince eli viralliselta nimeltään Prince Rogers Nelson jätti jälkeensä arvioiden mukaan jopa tuhansia ennen julkaisemattomia valmiita tai lähes valmiita kappaleita.

Julkaisematonta musiikkia Prince säilytti talonsa Paisley Parkin kellarissa olevassa holvissa, joka entisen työntekijän mukaan on kuin oikea pankkiholvi.

Holviin muusikko taltioi talossansa olevassa studiossa tehtyjä valmiita tai hieman keskeneräisiä kappaleita, joita hän ei syystä tai toisesta kelpuuttanut mukaan niille noin 40:lle albumille, jotka ehti elämänsä aikana julkaista.

Nyt tuo musiikillinen aarreaitta on myynnissä, uutisoi musiikkilehti Billboard.

Billboardin haastattelemien asiasta tietävien lähteiden mukaan holvia kaupitellaan eri levy-yhtiöille noin 35 miljoonan dollarin eli vajaan 32 miljoonan euron hintaan.

Lehden mukaan mahdollisesti jo lähiaikoina tullaan myös julkaisemaan täydennetty erikoisversio Princen Purple rain -albumista, joka alun perin julkaistiin vuonna 1984.

Princen kuolinpesästä vastaavat varainhoitajat Charles Koppelman ja L.Londell McMillan eivät vahvistaneet myyntiyrityksiä lehdelle.

Yhteisöpalvelu Twitterissä McMillan jopa sanoi Billboardin artikkelin olevan valetta. Lehti kuitenkin luottaa lähteisiinsä ja uskoo tietojen pitävän paikkansa.

Please don't believe that absurd article on the Vault. There are so many false rumors. The devil be up all night! BUSY! Lol