Leonard Cohen HS:lle: ”Bob Dylan tietää, ettei kirjoittamiseen ole oikotietä”

Los Angeles

Viikko sitten levisi uutisia, joiden mukaan maailmankuulu kanadalaismuusikko Leonard Cohen, 82, olisi valmis kuolemaan.

Torstaina Los Angelesissa hän oli täysin eri tunnelmissa ja kertoi iloisesti uudesta albumistaan ja muista tulevaisuudensuunnitelmistaan – sekä kommentoi Bob Dylanille myönnettyä Nobelin kirjallisuudenpalkintoa.

”Mielestäni se on kuin antaisi Mount Everestille mitalin siitä, että se on vuorista korkein”, Leonard Cohen arvioi.

Cohen itse on kirjoittanut laululyriikan lisäksi useita runokokoelmia sekä kaksi novellia. Hänestä kirjoittamiseen ei ole salaista oikotietä.

”Bob Dylan tietää tämän paremmin kuin kukaan. Ei ole tiettyä tapaa kirjoittaa. Jos on onnea, pysyy terveenä ja vastaanottavaisena. Omilla aikomuksilla on sen kanssa hyvin vähän tekemistä. Asiat ja elämä etenevät omia polkujaan”, hän selitti.

Kanadan konsulaatissa toimittajia tavannut Cohen vaikutti vapautuneelta ja onnelliselta. Mukana oli hänen poikansa Adam Cohen, joka on tuottanut 20. lokakuuta ilmestyvän You Want It Darker -albumin.

”Haluan selventää, etten ole kuolemassa”, Cohen sanoi heti aluksi.

”Sanoin äskettäin olevani valmis kuolemaan, mutta olen aina ollut taipuvainen liioittelemaan tunnetilojani. Aion elää ikuisesti.”

Uuden albumin nimiraita You want It Darker on herättänyt keskustelua synkkyytensä takia. Onko kyseessä Cohenin joutsenlaulu, vai onko hän löytänyt uskonnon uudella tavalla?

Hänestä halu olla osa jotain suurempaa kuuluu ihmisyyteen.

”En ole koskaan pitänyt itseäni uskonnollisena, eikä minulla ole mitään henkistä strategiaa, vaikka olenkin joskus kokenut jonkun korkeamman voiman läsnäolon. Sanoituksissani liikun raamatullisissa maailmoissa, kuten olen aina tehnyt. Se on nykyään harvinaisempaa, mutta edelleen minun maailmaani.”

Leonard Cohenin persoonallinen musiikki ja syvä ääni ovat tuttuja usealle sukupolvelle, eikä hän ole vieläkään lopettamassa levyttämistä.

”Jos Jumala suo, toivon tekeväni vielä ainakin kaksi levyä. Tälle levylle jousisovitukset teki Patrick Leonard, ja haluaisin tehdä hänen kanssaan levyn, jolla yhdistyisivät hänen mestarilliset orkestraaliset taitonsa sekä puhuttu materiaali. Mutta kuka tietää, käykö niin”, Cohen pohti.