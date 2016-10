New Yorkin filharmonikkojen Kaija Saariaho -konsertteja ylistetään maailmalla

Yhdysvaltalaislehti The New York Times ja brittilehti The Guardian molemmat kehuivat vuolaasti New Yorkin filharmonikkojen Kaija Saariaho -konserttiparin ensiesitystä.

New Yorkin filharmonikot omisti kaksi konserttia Saariahon tuotannolle nimikkosäveltäjänsä Esa-Pekka Salosen johdolla. Konserteissa kuultiin neljä Saariahon sävellystä.

The Guardian antoi loppuunmyydylle esitykselle neljä tähteä, kun taas The New York Times aloitti kehunsa Saariahon sävellyksistä toteamalla niiden olevan ”jatkuvasti varioivia ja ilahduttavan merkillisiä”. Erityiskiitosta molemmilta lehdiltä sai solisti, klarinetisti Kari Kriikku. Suomalaisen Kriikun lisäksi solistina esiintyi sopraano Jennifer Zetlan.