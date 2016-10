Jo toinen brittitaiteilija Jim Kayn kuvittama Harry Potter -romaani on ilmestynyt. Harry Potter ja salaisuuksien kammio julkaistiin alun perin 1998, siitä sovitettu elokuva 2002. Nyt Potter-kuvamaailma laajenee entisestään – tai oikeastaan syvenee.

Kayn kuvat maalaavat isoja maisemia ja poimivat yksityiskohtia: menninkäisiä ja ötököitä, velhojen vaatteita ja ilmeitä. Tarinalle tärkeästä Feeniks-linnusta on kokonainen, tiedolla täytetty kuva-aukeama.

J.K. Rowling: Harry Potter ja salaisuuksien kammio. Suom. Jaana Kapari. Tammi. 261 s.

Oh, Florence!

Elokuvateattereissa on ruuhkaa, ja vetäväkin elokuva putoaa nopeasti asemaan, jossa näytöksiä on lähinnä vain iltapäivisin. Niin on käynyt myös Florencelle, joka on alkusyksyn aikana noussut pieneksi hittielokuvaksi. Hupsutteleva komedia kertoo tositarinaa laulajasta, joka ei osannut laulaa. Meryl Streep ja Hugh Gr ant ovat pääosissa hyvin viehättäviä.

Florence elokuvateattereissa.

Huumehuuruja tuomiokirkossa

Turun palon taustoja tonkineen Mike Pohjolan romaani 1827 sekoittaa ylhäisen ja alhaisen, kuten karnevaalissa pitääkin. Lukija saa käsityksen, että useammallakin tosipohjaisen mielikuvitustarinan juonijalla on suorastaan kiire sytyttää roihu, kukin omasta aatteellisesta, taloudellisesta tai kaunaisesta syystään.

Askarruttavan viihteen aineksia tarjoavat muun muassa Väinämöinen, Runeberg, Lönnrot, Cygnaeus sekä arkkipiispa Jakob Tengström, joka vetäisee Turun tuomiokirkossa huumehuuruiset saatananpalvontarituaalit.

Mike Pohjola: 1827. Gummerus.

Maailma tarvitsee Kusamaa

Vaikka pilkut ja peilit viettelisivät, Tennispalatsin Yayoi Kusama -näyttelyssä kannattaa perehtyä myös dokumenttivitriinien sisältöön. Siellä on muun muassa Kusaman presidentti Nixonille vuonna 1968 osoittama eroottissävytteinen kirje, jossa Kusama lupaa pilkuttaa Nixonin ”kovan, maskuliinisen ruumiin”, rauhan nimissä, tietenkin.

Olisikohan pilkuista apua myös Putinin kanssa?

Yayoi Kusama Hamissa 22.1. 2017 saakka.

Nat King Colen ääni on samettisin

Jos pitäisi valita maailman samettisin ääni, Nat King Cole ehkä voittaisi. Ääntäkin enemmän pari vuotta vanhassa dokumentissa keskitytään kuitenkin Kingin (1919–1965) elämään suosittuna mustana amerikkalaisartistina aikana, jolloin mustia kohdeltiin täysin epäinhimillisesti. Tarina on kiinnostava, vaikka piirtääkiin Kingistä kovin siloteltua kuvaa.

Yle Areena: Nat King Cole: Afraid of the Dark, (USA 2014)

Suosittelijat: Suvi Ahola, Veli-Pekka Lehtonen, Antti Majander, Aino Frilander, Mari Koppinen