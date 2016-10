Tätä taideteosta himoitsivat natsit ja Napoleon – Gentin alttaritaulun restaurointi etenee

Maailman kuuluisimpiin taideteoksiin kuuluva Gentin alttaritaulu paljastettiin keskiviikkona Belgiassa neljän vuoden restaurointityön jälkeen. Tuona aikana suuresta alttaritaulusta on restauroitu noin kolmannes.

Alttaritaulun maalasivat 1420- ja 1430-luvuilla taidemaalariveljekset Hubert ja Jan van Eyck: Hubert aloitti työn, ja hänen kuoltuaan vuonna 1426 nuorempi veli Jan viimeisteli sen. Restauroinnissa sitä palautetaan nyt niin lähelle alkuperäistä loistoaan kuin mahdollista. Työ jatkuu ainakin vuoteen 2019.

Alttaritaulu koostuu kahdestatoista paneelista, joista suurin ja kuuluisin on Karitsan palvonta. Siinä nähdään Kristusta kuvaava karitsa, jonka veri virtaa maljaan. Sivupaneelien takana on vielä kahdeksan muuta maalausta, jotka voi nähdä silloin kun alttaritaulun sivupaneelit on suljettu.

Kaikkia näitä voi tutkia internetissä valokuvina, infrapunakuvina ja röntgenkuvina, jotka on otettu ennen varsinaista restaurointia tehdyn arviointiprojektin yhteydessä. Kuvat ovat nähtävissä osoitteessa closertovaneyck.kikirpa.be.

Aivan täysin alkuperäiseen asuunsa Gentin alttaritaulua tuskin saadaan ainakaan kovin helposti, sillä yksi kahdestatoista paneelista varastettiin vuonna 1934 eikä sitä ole sen koommin nähty – vaikka Belgian poliisilla edelleenkin on jatkuvasti ainakin yksi etsivä osoitettuna varkauden tutkimiseen. Sen tilalla alttaritaulussa on vuonna 1945 valmistunut kopio.

Muutenkin Gentin alttaritaulu on ehkä taidehistorian himoituin ja eniten varastettu taideteos. Sen ovat varastaneet vuorollaan Napoleonin joukot Ranskan vallankumouksen jälkeen ja natsit toisen maailmansodan aikana. Ranskalaisten mukaan taideaarteiden paikka oli Pariisissa, vapauden, veljeyden ja tasa-arvon kotikaupungissa, Hitler puolestaan halusi laittaa sen esille Linziin muiden taideaarteiden joukkoon.

Molemmilla kerroilla teos palautettiin lopulta Gentiin. Se on varastettu vuosisatojen kuluessa yhteensä kuusi kertaa ja on usein ollut vaarassa tuhoutua.

Mikä juuri tässä taideteoksessa sitten kiehtoo ihmisiä? Taidehistorioitsija Noah Charneyn mukaan se edustaa samaan aikaan keskiajan ja renessanssin taidetta. Renessanssiin sen sitovat ihmisten realistinen kuvaaminen ja uuden keksinnön eli öljymaalien käyttö.

Restauroinnissa maalauksen öljyvärisävyt ovat palaamassa alkuperäiseen loistoonsa. Alttaritaulua on puhdistettu sekä liasta että aiempien restaurointien jäljistä. Yksi restaurointityön suurista yllätyksistä koettiinkin, kun huomattiin että sivupaneelien takana olevien maalausten pinta-alasta noin 70 prosenttia oli päällemaalattu 1500- tai 1600-luvulla – siis Van Eyckien alkuperäisten maalausten päälle. Nyt alkuperäiset kuvat on taas nähtävillä.