Ylen uusi poliisisarja alkaa televisiossa tänään – Sorjonen ei koukuta parhaan nordic noirin tavoin

Suomalaisten vastausta pohjoismaisen tv-viihteen nordic noir -buumiin on odoteltu jo tovi, jos ei muualla niin ainakin Suomessa.

Yle on ennakkomainonnassaan rummuttanut tänään sunnuntaina alkavasta Sorjosesta ensimmäistä genren kotimaista edustajaa ja pohjoismaisia menestyssarjoja haastavaa, vakavasti otettavaa rikosdraamaa. Panostakin on pelissä, sillä Sorjosen tuotantokulut pyyhkivät noin kolmessa miljoonassa eurossa.

Miikko Oikkosen luomassa ja ohjaamassa sarjassa liikutaankin päällisin puolin nordic noirin ytimessä, alkutunnaria myöten. Lähes koko ajan on hämärää, mitä nyt välillä jostain kajastaa kelmeä valo.

Ote on realistinen ja synkkä: hyvinvointiyhteiskunnan tyynen pinnan alla tapahtuu pahoja asioita.

Sarjan alussa pääkaupunkiseudun ahdistavista rikoksista tarpeekseen saanut rikostutkija Kari Sorjonen ( Ville Virtanen ) päättää vaihtaa maisemaa. Hän muuttaa perheineen Lappeenrantaan, josta syövästä toipuva vaimokin ( Matleena Kuusniemi ) on kotoisin.

Työt rikostutkijana jatkuvat vakavien rikosten erikoisyksikössä, mutta tällä kertaa KRP:n mies ei aio tuoda töitä kotiin.

Pian Sorjonen saa uusine kollegoineen eteensä nuoren naisen alastoman ruumiin, ja jatkoa seuraa.

Samanaikaisesti Anu Sinisalon esittämä äiti lähtee Venäjältä Suomeen etsimään kadonnutta tytärtään. Kun mukaan heitetään vielä viitteitä prostituutioringistä ja kaupungin isokenkäisten bisneskuvioista, on käsissä ihan mukavasti levällään oleva juoni.

Genren huippuihin, Siltaan ja Rikokseen verrattuna Sorjonen pelaa silti hieman liian avoimin kortein.

Edellä mainituissa sarjoissa suuri osa koukutuksesta perustuu juuri siihen, että katsoja pidetään mahdollisimman pitkään pimennossa mielikuvituksen tehdessä likaisen työn. Tuloksena on laadukasta rikosdraamaa, muttei mitään poikkeuksellista saati järin jännittävää.

Sarjan yksitoistaosainen ykköskausi on kuitenkin jaettu viiteen erilliseen rikostapaukseen, mikä saattaa tehdä koko kauden jännitteelle hyvää.

Sorjosen hahmo on kirjoitettu tutuksi yhdistelmäksi Sherlock Holmesin jälkeläistä ja 2000-luvun ahdistunutta rikostutkijaa, joka ratkaisee murhan kuin murhan mutta jolle perheen ja työn yhdistäminen on ikuinen mysteeri.

Hän on kiistaton poikkeusyksilö, mutta eksentrisyys pysyy tyylilajille ominaisesti vielä arkisen rajoissa. Sorjonen erottuu muista lähinnä ilmiömäisellä muistillaan ja päättelykyvyllään, toisin sanoen klassisilla yksityisetsivän ominaisuuksilla.

Omalla miellyttävällä rytmillään näyttelevä Virtanen tekee melko kliseisestä tyypistä elävän ihmisen.

Sarjan muissa rooleissa nähdään muiden muassa Kristiina Halttu, Niina Nurminen, Ilkka Villi, Janne Virtanen ja Mikko Leppilampi.

Sorjosesta on suunnitteilla myös toinen kausi. Projektin yllä on tummia pilviä, sillä Verohallinto on hakenut sarjan tuotantoyhtiötä Fisher King Productionsia konkurssiin maksamattomien verojen vuoksi.

Sorjonen TV1:ssä klo 21.05