Britannian X Factorissa jo toistamiseen pudotuksesta selvinnyt Saara Aalto: ”Hirveästi täällä ei ehdi levätä”

Britannian X Factorissa toistamiseen jatkoon selvinnyt Saara Aalto vastasi maanantaina muutamaan Helsingin Sanomien kysymykseen sähköpostilla managerinsa Meri Sopasen kautta.

Olet ollut jo kahdesti pudotusuhan alla. Viekö se paljon voimia?

”Tietenkin se vie voimia, joutuu keskittymään ja jännittää ekstra paljon. Toisaalta olen saanut esittää kaksi biisiä joka viikko, mikä on ollut kivaa ekstra huomiota, joten se ei sinänsä haittaa! Eilen pääsin jatkoon yleisön äänillä, joten se on hyvä merkki! Ihmiset ovat vähitellen alkamassa tietää kuka olen eivätkä ehkä enää niin välitä siitä etten ole brittiläinen. Vähitellen saan ne puolelleni. Toivottavasti!”

Millä mielellä olet tämän viikon diivateeman suhteen?

”Tämän viikon teema on tosi kiva ja odotan sitä innolla. Oman biisini saan tietää myöhemmin tänään. Teema sopii mulle hyvin ja kävi miten kävi, saan varmasti tehtyä kiva esityksen.”

Saatko levättyä?

”Hirveästi täällä ei ehdi levätä. Viime yönä nukuin kolme tuntia, koska piti herätä viideltä aamutelkkariin. Meidän talo on tosi meluisa ja kaikuisa, minkä takia mun on ollut vaikea nukkua muutenkin. Tämä on todellinen bootcamp, mutta toivotaan että sen arvoinen.”

Kysymykseen mahdollisista ulkomaisista työtarjouksista Aalto ei halunnut vastata.

Brittilehdissä on tänään nostettu eilisestä X Factor -lähetyksestä lähinnä esiin se, miten tuomari Sharon Osbourne unohti Aallon nimen jo toistamiseen. Sarjan useat fanit ovat epäilleet Osbournen esiintyvän lähetyksissä humalassa.

Good Morning Britain -aamutelevisiossa maanantaina esiintynyt Osbourne vetosi huonoon nimimuistiinsa ja käänsi kysymyksen alkoholista vitsailuksi: ”Jos ottaisin drinkin, ehkä muistaisin nimet paremmin.”

Kun aamu-tv-juontajat jatkoivat kyselyä, Osbourne veti mukaan Lapin: ”Mitä nimiin tulee, olen pahin maailmassa, pääni on toisessa maassa. Luulen, että olin itse asiassa Lapissa. Missään tapauksessa en juonut.”