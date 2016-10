HS tapasi Robbie Williamsin Lontoossa – supertähden huumehuuruiset vuodet vaihtuivat perheenisän kiireisiin

Kuka? Robbie Williams Englantilainen laulaja ja lauluntekijä Robbie Williams on syntynyt Stoke-On-Trentissä vuonna 1974. Nykyään hän asuu pääasiassa Los Angelesissa perheensä kanssa. Williams nousi esille poikabändi Take Thatin jäsenenä vuosina 1990–1995. Soolouransa hän käynnisti vuonna 1996 versioimalla George Michaelin Freedom-kappaleen. Williamsin levyjä on myyty yli 75 miljoonaa kappaletta, ja hänen suurimpia hittejään ovat muun muassa Let Me Entertain You, Millennium ja Rock Dj. Marraskuussa ilmestyvä Heavy Entertainment Show on hänen yhdestoista sooloalbuminsa.

Lontoo

Listasijoituksen on täytynyt olla musertava pettymys.

Robbie Williams kuuluu Britannian kaikkien aikojen menestyneimpiin poplaulajiin, mutta pari viikkoa sitten julkaistu Party Like a Russian -single pysähtyi brittilistan sijalle 68.

Lukuisten ykkössijojen jälkeen sijoitus on suorastaan tyrmistyttävän huono.

Ennen kaikkea kyse on siitä, että edes suurimmat tähdet eivät ole enää suojassa popmusiikin myllerrykseltä. Williams voi koska tahansa täyttää stadionin uskollisilla kuulijoillaan, mutta hittejä hänen on yhä vaikeampi saada. Ne arvotaan suoratoistopalveluissa, joita käyttävät eniten alle parikymppiset.

Williamsin yleisö taas on ikääntynyt suunnilleen samaa tahtia hänen itsensä kanssaan.

”Hyvä luoja, minä olen mennyttä”, Williams kommentoi sijoitustaan. ”Säännöt ovat muuttuneet, ja nyt on kyse vain striimauksesta – eivätkä minun kuulijani striimaa.”

Vanheneminen on poptähdelle vaikeaa. Robbie Williams on joutunut taistelemaan sitä vastaan koko aikuisikänsä. On suorastaan ihme, että hän on yhä ajankohtainen, neljännesvuosisata uransa alun jälkeen. Alkuperäinen ennuste oli viisi vuotta.

Williams ei kiertele ikääntymistään, kun tapaamme luksushotellin sviitissä Lontoon Sohossa, päin vastoin.

”Suurin haasteeni on nykyään se, että pystyn jatkamaan työtäni”, hän pohjustaa. ”Olen nyt 42, ja olen hyvin tietoinen siitä, että poptähdellä on rajattu elinkaari. Kun aloitin urani Take Thatin riveissä, managerimme sanoi, että pojat, tämä kestää viisi vuotta ja siinä se. Olen siis odottanut tämän kaiken päättymistä jo 25 vuotta.”

Ilman taistelua Williams ei ole valmis asemastaan luopumaan.

”Poptähti on kuin jalkapalloilija. Olet onnekas, jos pääset kentälle vielä 37-vuotiaana. Minä olen 42”, hän toistaa, ”ja pelaan edelleen. Olen yhä täynnä kunnianhimoa. Haluan myydä levyjä ja esiintyä stadioneilla. Haluan menestyä.”

Williamsin tukena on nyt myös uusi levy-yhtiö, joka tuntuu panostavan kaikkensa uuteen kiinnitykseensä. Haastattelupäivän aikana hänen ympärillään pyörii noin kymmenen hengen työryhmä: tiedottajia, videokuvaajia, stylistejä ja apukäsiä.

Williams itse istuu tuolilleen kuin suoraan parturista tulleena ja huolitellusti pukeutuneena. Hän näyttää ja kuulostaa juuri siltä kuin voi odottaa. Tähdeltä. Vastaukset ovat jäsenneltyjä ja harkittuja, mutta pysyvät yleisellä tasolla. Kertaakaan hän ei erehdy puhumaan ohi suunsa.

Tämän pelin Williams osaa vuosikymmenien tuomalla kokemuksella. Kuin vakuudeksi hän muistaa myös heittää kohteliaisuuden haastattelijalle. ”Siistit kengät”, hän sanoo heti käteltyämme — ja vielä uudestaan, kun teen lähtöä huoneesta.

En viitsi mainita, että kengät ovat alehyllystä ja maksoivat todennäköisesti alle kymmenesosan hänen omien — kerrassaan upeiden — kenkiensä hinnasta. Hän varmasti tietää sen.

Lopulta yksi asia paljastaa, että Williams joutuu kamppailemaan samankaltaisten asioiden kanssa kuin kuka tahansa.

Hotellin pihalla seisoo uutuudenkarhea Bentley, jonka omistajasta ei ole epäselvyyttä. Auton rekisterikilpi ”E 15 BAD” — e on pahasta — on viittaus Williamsin vauhtivuosiin, jolloin hänen päihdecocktailiinsa kuului muun muassa ekstaasi.

Auto on yltä päältä pölyn peitossa. Perheenisä ei ole ehtinyt koukata autopesulan kautta haastatteluun. Sattuuhan sitä.

Päihteet Williams joutui jättämään jo 1990-luvun alkupuolella Take Thatin aikana, kun juhliminen lähti käsistä. Se saattaa olla myös yksi menestyksen salaisuuksista. Kun hän aloitteli soolouraansa 20 vuotta sitten, hän saattoi keskittää siihen kaiken huomionsa. Muut Take Thatin jäsenet katosivat marginaaliin, aivan kuten manageri oli ennustanut, mutta Robbie Williams kohosi yhä korkeammalle.

”On vain yksi asia, jota kadun: se, että bileet eivät voineet jatkua kohdallani pitempään”, hän virnistää. ”Paloin loppuun paljon nopeammin kuin monet muut. Menin pidemmän kaavan kautta kuin muut — tai ainakin kaikki kyydissäni pysyneet olivat todella sekaisin. Se vaivaa minua yhä. Siitä lähtien kun olin 21, olen yrittänyt pysyä kuivilla. Ja onnistunut siinä.”

Toinen elämänmuutos on tuoreempi. Robbie Williamsista tuli isä, kun hänen tyttärensä syntyi vuonna 2012. Kaksi vuotta sitten perheeseen syntyi poika.

Perhe on yksi aiheista, joista etukäteen annetun ukaasin mukaan haastattelussa ei saisi kysyä — kaksi muuta ovat Take That ja yllättävämmin brexit. Mutta Williams puhuu perheestään itse.

Marraskuussa ilmestyvän Heavy Entertainment Show -levyn puhuttelevimpia kappaleita on varmasti Motherfucker, jossa Williams paljastaa pojalleen totuuksia: ”Sinun on aika tietää, miksi saatat tuntea itsesi poikkeavaksi / Jonain päivänä sinulle kerrotaan, kuinka isäsi päästi paholaiset irti.”

”Siitä tuli laulu, jossa kerron pojalleni hänen perheestään”, Williams sanoo. ”Minä ja äiskä ei olla mitään tavallisia vanhempia, ja lasteni on parasta kuulla totuus hyvinkin pian. En halua salailla mitään. Eikä nettiaikana salailu edes onnistuisi. Lapset saisivat kaivettua totuuden.”

”Perhe on saanut työni tuntumaan entistä tärkeämmältä”, Williams näkee. ”Olen nyt isä, joka käy töissä pitääkseen huolen vaimostaan ja lapsistaan. Minun ensisijainen tehtäväni on pitää huoli siitä, että heidän elämänsä on turvattua. Se on valtava vastuu, ihan samoin kuin kenen tahansa elämässä.”

Bilettäminen on vaihtunut perhe-elämään, ja nuoresta poptähdestä on tullut keski-ikäinen isä. Millaista arkesi nykyään on?

”Tavallinen päivä käynnistyy aamiaisella lasteni kanssa, heitän lapseni kouluun ja haen hänet. Liehittelen vaimoani. Murehdin ylettömästi sitä, mikä on paikkani tässä maailmassa. Hengailen puutarhassa, katselen telkkaria. Kai se kuulostaa tylsältä, mutta se ei ole tylsää minulle. Elämäni on tyyntä.”

”Mutta onko elämässäni vielä rock’n’rollia? Paljonkin. Elämäni ei ole tavallista, asun hienoissa taloissa ja ajan hienoilla autoilla. Lennän yksityiskoneella. Tapaan erikoislaatuisia ihmisiä. Tämäkin, kaikki tämä pyöritys ympärillämme, on aika rock’n’rollia, eikö?” Williams viittaa huoneen kameraryhmän suuntaan.

Arjen tyyneys rikkoutuu parin viikon päästä, kun uusi levy ilmestyy kauppoihin. Maailmankiertue alkaa ensi vuonna.

Myös Suomi on suunnitelmissa mukana, Williams lupaa: ”Ehdottomasti. Kun esiinnyin Helsingissä pari vuotta sitten, yleisö otti minut lämpimästi vastaan. Ja keikan jälkeen tapasin Sami Hyypiän, mikä oli erityistä.”

Todennäköisti myös Britannian singlelistalla koettu katkera kolaus vaihtuu uuteen voittoon. Yleisön edessä Robbie Williams on aina ollut vahvimmillaan, ja siihen viittaa myös levyn nimi: ”Raskaan sarjan viihdeshow”.

Oletko ensisijaisesti entertainer: viihdyttäjä ja esiintyjä?

”Tähän ajatukseen olen kasvanut vuosien varrella. Kun haen passia, kirjoitan työnkuvakseni esiintyjä ennemmin kuin laulaja tai lauluntekijä. Olen ollut vuosikymmeniä viihdebisneksessä ja oppinut, että esiintyessäni olen parhaimmillani.”

Tunnetko olevasi eniten kotona yleisön edessä?

Williams toistaa kysymyksen ja naurahtaa: ”En, en tosiaan. Joinain iltoina tunnen olevani ihmisten kanssa yhtä, mutta heti seuraavana iltana saatan täristä hermostuksesta. Kyllä, kaiken kokemani jälkeen jännitän edelleen esiintymisiä.”

Simon Earl / Splash News