Robbie Williams: Saara Aalto on hyvä, mutta ei voita

Suomalaislaulaja Saara Aallon ja Robbie Williamsin tiet kohtasivat pari viikkoa sitten, kun X Factor -laulukilpailun jaksoa kuvattiin brittilaulajan nykyisessä kotikaupungissa Los Angelesissa. Williams vieraili ohjelmassa aputuomarina Sharon Osbournen rinnalla.

Tuolloin Williams ei täysin vakuuttunut Aallon kyvyistä, mutta viikkoa myöhemmin oli toinen ääni kellossa. ”Saara Aalto oli päällikkö (’just bossed it’)”, Williams kirjoitti Twitter-tilillään kuultuaan hänen versionsa Let It Go -hitistä.

Uskotko, että Saaralla on mahdollisuudet kilpailun voittoon?

”En”, Williams vastaa aikalematta ja yksiselitteisesti.

”Mutta onko hän mielestäni hyvä? Kyllä”, Williams tarkentaa. ”On paljon uskomattoman lahjakkaita ihmisiä, joille tällaiset kilpailut eivät ole oikea paikka. Se ei ole huono juttu, jos hän ei voita. Saara laulaa hyvin ja pukeutuu hyvin, mutta näitä kilpailuja eivät välttämättä voita parhaat kyvyt.”

Millaisena sitten näet Saara Aallon tulevaisuuden laulajana?

”Odotas nyt, puhut nyt ihmisestä, jonka seurassa olen viettänyt noin kolme minuuttia”, Williams ojentaa hymyillen. ”Siltä pohjalta on hieman vaikea tehdä syvempiä johtopäätöksiä.”

”Toivon hänelle kaikkea hyvää. Hän vaikuttaa mukavalta ihmiseltä”, Williams sanoo lopulta. ”Kaikki on kiinni tähtien asennosta ja ennen kaikkea siitä, millaisia lauluja hän kirjoittaa ja laulaa. Toivon, että kuulen hänestä vielä.”