Bruce Springsteen HS-haastattelussa: Trump on saanut jo paljon tuhoa aikaan ja haluaa tuhota koko demokratian

Lontoo

Kaikesta päätellen Bruce Springsteenin vetovoima ei ole kadonnut. Hän saa aikaiseksi pienimuotoisen kaaoksen jopa lehdistötilaisuudessa.

Lontoon ICA-kulttuurikeskukseen on lennätetty kymmenittäin toimittajia eri puolilta Eurooppaa. He ovat tulleet kuulemaan, mitä amerikkalainen rocklegenda haluaa kertoa tuoreesta omaelämäkerrastaan Born to Run.

Tilaisuuden päätteeksi Springsteen ja toimittajat vapautetaan samaan tilaan. Kännykkäkamerat kaivetaan esiin taskuista, ja turvamiesten pitää suitsia tungeksiva väkilauma jonkinlaisen jonon muotoon.

Tämä on nykyaikaa: lähes kaikki haluavat samaan kuvaan Springsteenin kanssa.

Tämä on myös ainoa tilaisuus vaihtaa tähden kanssa muutama sana kasvokkain. Aikaa on vähän, joten mennään suoraan ajankohtaisimpaan aiheeseen.

Kolmen viikon päästä Yhdysvalloissa valitaan uusi presidentti, ja Springsteen on jo ehtinyt tyrmätä republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin kovin sanoin. ”Tasavalta on joutunut ääliön piirityksen kohteeksi”, hän sanoi Rolling Stonen haastattelussa.

Trumpin mahdollisuudet näyttävät nyt heikenneen, mutta uskotko, että hänen kampanjastaan jää pysyvä jälki amerikkalaiseen yhteiskuntaan?

”Mielestäni Trump on saanut jo paljon tuhoa aikaan. Nyt, kun äänestypäivä lähestyy ja häntä uhkaa häviö, näyttää siltä, että Trump haluaa tuhota koko demokratian mennessään.”

”Hän on ratsastanut harhaanjohtavilla ja vaarallisilla ajatuksilla. Se on pelottavaa. Se on halveksittavaa. Se on huolestettuvaa. Mitä muuta voin siitä sanoa? Onneksi Amerikka on melko lannistumaton maa. Me tokenemme vielä tästä.”

Eikö vaikeiden aikojen hyvä puoli ole se, että tarjolla on paljon materiaalia lauluntekijöille?

”Se on totta!” Springsteen vahvistaa ja nauraa pitkään. ”Tästä aiheesta en ole kirjoittanut. Vielä.”

Vaikeiden aikojen vastapainoksi on myös hyviä uutisia. Elämäkerrassaan Springsteen nimeää laulaja-lauluntekijä Bob Dylanin “maansa isäksi”, jonka sanoituksissa hän törmäsi ensimmäistä kertaa totuudenmukaiseen kuvaan kotimaastaan.

Viime viikolla Dylan sai ansioistaan Nobelin kirjallisuuspalkinnon, ensimmäisenä rocklyyrikkona. Valinta aiheutti odotetusti myös kuohuntaa, mutta Springsteen on esikuvansa saamasta huomionosoituksesta yhtä odotetusti hyvillään: ”Olen itsekin lauluntekijänä, joten sitä on turha edes kysyä.”

Nyt Dylan ja rocklyriikka ovat saaneet tunnustusta korkealta tasolta. Avaako tämä uusia ovia myös sinulle?

”Ei, en usko”, Springsteen sanoo ja nauraa entistä äänekkäämmin. ”En usko siihen alkuunkaan. Minä olen vain oppipoika, ja Bob on oikea runoilija. Hän on aivan omassa luokassaan, enkä tiedä muita, jotka olisivat ansainneet vastaavaa.”

Springsteen alkaa vasta lämmetä, mutta minä tunnen piston selässäni.

Turvamies on saanut tarpeekseen ja viittoo minua etusormellaan sivummalle. Aikani on ohi: kaverikuvaa ja Springsteen-kirjansa signeerausta odottavien toimittajien jono on seisonut paikoillaan liian kauan.

Varsinaisessa haastattelutilaisuudessa huomio on elämäkerrassa. Siitä pitää huolen Springsteeniä haastatteleva luottotoimittaja, ranskalainen Antoine de Caunes, joka on tuntenut ”Pomon” jo 1980-luvulta lähtien.

Haistan lievää katkeruutta ilmassa, kun brittimedian eturivi on joutunut kuunteluoppilaiksi kotikaupungissaan. Springsteen kuuluu siihen harvalukuiseen rocktähtien joukkoon, joka pystyy tämänkaltaiseen säännöstelyyn: Siihen on tyydyttävä, mitä on tarjolla.

Born to Run on Bruce Springsteenin ensimmäinen kirja, ja hän purkaa siinä koko elämänsä vähävaraisen duunariperheen lapsesta koko maailman tuntemaksi supertähdeksi. Springsteen ei usko palaavansa elämäntarinaansa tämän jälkeen, mutta muulle kirjoittamiselle hän jättää oven varovasti auki.

”En usko, että tulen koskaan kirjoittamaan toista kirjaa. Se on hyvin epätodennäköistä”, Springsteen sanoo. ”Toisen kirjan tekeminen olisi samanlainen haaste kuin toinen albumi: ensimmäiselle levylle sinulla on aineistoa 25 vuoden ajalta, mutta toista levyä ehdit tehdä puoli vuotta, ehkä vuoden.”

”Saatan kirjoittaa lisää proosaa jossain vaiheessa. Se voisi olla mahdollista, mutta en tiedä missä muodossa.”

Elämäkerta sai Springsteenin mukaan alkunsa “sattumalta”. Hän kiistää, että olisi tuntenut tarvetta oikoa elämästään kirjoitettuja kirjoja tai artikkeleita.

”Maineeni on mikä on. Se muodostuu kaikesta siitä, mitä minusta on kirjoitettu, niin hyvästä kuin pahasta. Ei minulla ollut kanaa kynimättä kenenkään kanssa. Halusin vain tallentaa omat kokemukseni. Ajattelin, että siitä voisi olla lapsilleni iloa. Toisaalta halusin paljastaa vähän enemmän siitä, mistä lauluni tulevat.”

Springsteen kertoo kirjassaan avoimesti lapsuutensa hajanaisesta perheestä, mutta kaikkein vaikeinta hänen mukaansa oli nykyisestä lähipiiristä kirjoittaminen. Kirjan henkilökohtaisimmissa osissa hän käsittelee kulmikasta suhdetta isäänsä ja keski-iän kynnyksellä puhjennutta masennusta.

”Koska olen pummi, joka ei ole tehnyt päivääkään oikeita töitä, olen tavallaan pukenut päälleni isäni työvaatteet. Monet luomistani asioista ovat perustuneet isääni. Sanotaan, että jos et saa jonkun rakkautta, jäljittelet häntä päästäksesi lähemmäs. Sanoisin, että minun tapauksessa se on totta.”

Suurimman suosion aikana 1980-luvulla Springsteenin henkilökohtaiseen elämän ilmestyi varjoja, kun hänellä todettiin masennus.

Nyt Springsteen jopa vitsailee aiheella — ”Olen käynyt 30 vuotta terapiassa, joten kirjan kirjoittaminen ei enää paljastanut uusia puolia itsestäni.” Myös muuten 67-vuotias laulaja näyttää hyvävointiselta ja hyväntuuliselta. Pari yskähdystä hän kuittaa jälleen vitsillä — ”Tältä minä aina kuulostan.”

”En tunne oloani juurikaan erilaiseksi kuin nelikymppisenä. Todennäköisesti voin jopa paremmin, koska olen oppinut pitämään huolen itsestäni”, hän vakuuttaa. ”Elämässäni ei ole akuutteja ongelmia, joiden vuoksi tuntisin tarvetta hidastaa tahtia. Niinpä jatkan eteenpäin.”