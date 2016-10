Oletko samaa mieltä? Tatu ja Patu -tähti Riku Nieminen neuvoo, miten kasvatetaan onnellinen lapsi

Riku Nieminen katselee Tennispalatsin kullanvärisiä seiniä lievästi ahdistuneen oloisena. Elokuvateatterin kolmannen kerroksen pressitila on täynnä kuvaajia ja toimittajia, jotka kaikki haluavat palansa joko Niemisestä tai Antti Holmasta, Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu -elokuvan hulvattomasta parivaljakosta.

Nieminen ei todellakaan vaikuta nauttivan härdellistä, vaan tuntuu kaipaavan perheensä luo. Tennispalatsiin hän on saapunut kotoaan Töölöstä, jossa on laittanut 2-vuotiaalle tyttärelleen ja kohta nelivuotiaalle pojalleen toivomusten mukaisesti aamupalaa.

Tarjolla on ollut mysliä, hedelmiä, vihanneksia, leipää tai munakasta.

Pian päivälleen kolmekymppinen perheenisä vaikuttaakin juuri oikealta ihmiseltä, jolta kysellä neuvoja lapsenkasvatuksesta. Tai oli tai ei, niin aion joka tapauksessa tehdä.

Kysymyksiä on seitsemän kappaletta.

Markus Jokela / HS

Aloitetaan kuitenkin lämmittelykysymyksellä:

1. Eräs kollega väitti, etteivät Tatu ja Patu ole lapsia ollenkaan. Pitääkö se paikkansa?

”Joo, kysyin sitä itsekin, kun mua pyydettiin rooliin. Mulle kerrottiin, että he eivät ole lapsia vaan kaksi kummallista kloppia Outolasta. Näin kirjailijat Aino Havukainen ja Sami Toivonen ovat sen itse linjanneet.”

Elokuvassa Niemisen ja Holman esittämät veljekset saapuvat joulua odottavaan Helsinkiin tapaamaan ystäväänsä Veeraa. Yllättäen parivaljakko kuitenkin eksyy, ja siitä seuraa kosolti (ihan oikeasti) hauskoja tilanteita.

Nieminen pitää elokuvan huumorin moniulotteisuudesta.

Artikkeliin liittyvät Elokuva-arvostelu: Näin hyvää lastenelokuvaa ei ole tehty Suomessa vuosikausiin 2:00

”Se on sivistävää pöhköilyä”, hän sanoo.

Alun perin Munamiehen möngertävästä hahmosta kuuluisuuteen noussut Nieminen on tällä hetkellä Suomen halutuimpia ja suosituimpia näyttelijöitä. Kirjoissa Tatu ja Patu ovat samankaltaisia luonteita, mutta Nieminen ja Holma kehittivät hahmoja omien luonteidensa mukaisesti.

”Näyttelemäni Patu on todella vilpitön, asioista innostuva hahmo. Hänellä ei ole omaa agendaa, vaan hän ottaa elämän vastaan sellaisena kuin se tulee.”

Lapsille näyttelemistä hän ei pidä mitenkään yksinkertaisena asiana.

”Lapsille suunnatuissa hahmoissa on harvemmin alatekstiä näyteltävänä, joten ilmaisun tuoreena pitäminen on itselle haastavampaa”, hän selittää.

Alateksti tarkoittaa dialogissa sitä, mikä jätetään sanomatta. Se voi olla ristiriidassa varsinaisen dialogin kanssa.

”Anttihan on ihan käsittämättömän älykäs ja tarkkahavaintoinen näyttelijä”, Nieminen toteaa ja vaikuttaa tarkoittavan, mitä sanoo.

Muutenkin Kajaanista kotoisin oleva Nieminen vaikuttaa kohteliaisuuden ja vaatimattomuuden perikuvalta. Lapsena hän kertoo olleensa ujokin, ja puuhailleensa mielellään yksikseen pankkivirkailijana toimineen äidin tuomien kassakoneiden kimpussa.

Suurissa ryhmissä hän ei viihtynyt silloinkaan.

”Vaati aikaa, että uskalsin paljastaa muille lapsille oman sisäisen maailmani”, hän sanoo. ”Mutta sitten kun se yhteys löytyi, niin oleminen oli villiäkin.”

Tähän väliin kasvatusneuvo:

Riku Niemisen perhealbumi

2. Miten rohkaista ujoa lasta?

”Omalla esimerkillä. Kauheata rinnastaa lapsia eläimiin, mutta hehän aistivat koko ajan vanhemmistaan, miten käyttäytyä. On myös tärkeää, että jännityksestä saa puhua. Oman lapseni kanssa olen monesti keskustellut esimerkiksi siitä, että miksi jännittää mennä muskariin.”

Näyttelemisestä Nieminen kiinnostui nähtyään Mask-elokuvan 8-vuotiaana. Siinä Jim Carreyn esittämä mies löytää naamion, jolla on taikavoimia. Kasvatustaan näyttelijä kuvaa muutenkin vapaaksi, ainakin mitä ikärajoihin tulee. Hän sai esimerkiksi katsoa jo seitsenvuotiaana Stephen Kingin kauhuromaaniin pohjautuvan televisioelokuvan Se, ja paljon tuli nähtyä muutakin lapsilta kiellettyä.

”Tykkäsin toimintaelokuvista, koska pidin maailmoista, joita niissä luotiin.”, hän muistelee. ”Yleensä tunnistin ne kuitenkin fiktioksi.

Nieminen pitää tauon.

”Vaikka kyllä niistä painajaisiakin tuli.”

Omat lapsensa hän on vienyt katselemaan muun muassa Angry Birds- ja Rölli-elokuvia. Myös televisiota he saavat katsella suhteellisen vapaasti.

”Jos sieltä tulee jotain rajumpia kohtauksia, niin katson sitten heidän kanssaan.”

3. Mikä on lapselle sopiva ruutuaika päivässä?

”Meillä se on maksimissaan yksi tunti, oli se sitten Pikku Kakkosta, Netflixiä, Youtubea tai mitä tahansa. Se tarkoittaa sellaista passiivista röhnöttämistä. Mun mielestä se, että lapsi toteuttaa itseään esimerkiksi luovasti kännykän avulla, on kuitenkin eri asia kuin että hän tuijottaa jotain lastenohjelmiksi naamioituja lelumainoksia.”

Elokuvassa on riemukas kohtaus, jossa Tatu ja Patu hämmästelevät raitiovaunussa kännykkäänsä tuijottavia aikuisia. Sitten he kaivavat kännykän muotoiset eväsleipänsä esiin ja alkavat näppäillä niitä kiinnostuneina.

Nieminen pyrkii pitämään kurissa myös oman kännykkään tuijottelunsa.

4. Miten kännykän saa lapselta pois ilman mekkalaa?

”Teemme yhteisen sopimuksen asiasta. Sanon, että saat katsoa yhden jakson tai kaksikymmentä minuuttia ja sitten pannaan kännykkä pois. Hyvä keino on myös johdattaa huomio muualle. Ei kannata jäädä siihen tuleen makaamaan.”

Elokuvaroolien ja teatterityön lisäksi Niemistä työllistää muun muassa viikottainen Nieminen & Lahtinen Show. Näyttelijä Niina Lahtisen kanssa juonnettava talkshow on poikkeuksellinen ainakin siinä mielessä, että vetäjillä on tavallistakin tavallisimmat sukunimet. Yleensä juontajan nimeä kantavat showt kun on varattu enbuskeille, stillereille, nybergeille, kortesmäille ja linnanahteille.

Eli kysymys:

5. Pitäisikö lapselle antaa tavallinen vai erikoinen etunimi?

”Minä miettisin, että miltä siitä lapsesta itsestään tuntuu, kun hänet esitellään ensi kertaa vaikkapa luokassa. Eli kannattaisin turvallista keskitietä.”

Oma poika on nimeltään Roope ja tytär Hilma.

Perusturvallisia nimiä siis.

Sitten lähdetään turvattomammille poluille. Nieminen on tunnettu myös Zeitgeist-aktiivina. Zeitgeist on liike, joka ajaa rahajärjestelmästä luopumista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Nieminen on henkilökohtaisesti kääntänyt muun muassa Zeitgeistin perustajan Peter Josephin tekstejä.

Nyt hän sanoo ottaneensa liikkeeseen etäisyyttä.

”Seuraan edelleen sen toimintaa, mutta en enää toimi liikkeessä aktiivisesti”, hän sanoo. ”Sen fokus on nykyään jotenkin pirstaloitunut, ja siitä on tullut itsensä takia ylläpidettävä instituutio.”

”En halua olla mukana sellaisessa liikkeessä, joka tarvitse minua vain ollakseen olemassa.”

Zeitgeistin rahatalousvastaisen periaatteen hän yhä allekirjoittaa.

”Uskon, että yhteiskunta olisi parempi ilman rahataloutta. Ekonomistit eivät kuitenkaan ole mitään tiedemiehiä eikä raha ole pitkään aikaan ollut kiinni missään konkreettisessa. Sen arvohan on pelkkää spekulaatiota, mututuntumaa ja fiilistä.”

Selvä:

6. Paljonko lapsen pitäisi saada viikkorahaa?

”Ei yhtään. Mun mielestä viikkoraha on hassu instituutio. Itselläni ei koskaan ollut sellaista, vaan jos tarvitsin jotain, se hankittiin. Itse yritän esimerkilläni rohkaista lapsia siihen ajatukseen, ettei rahalla ole niin hirveästi merkitystä. Käärinliinassa kun ei ole taskuja.”

Dionysos Films

Riku Niemisen perhealbumi

Edellisen perusteella Niemistä voisi pitää materiavastaisena ihmisenä, muttei sittenkään. Päinvastoin hän katsoo, että esineet voivat tuottaa onnellisuutta siinä kuin ihmissuhteetkin.

Hänelle itselleen sellainen esine on hiljattain hankittu farmarimersu.

”Nimenomaan E-sarjan mersu edustaa minulle erään haaveen täyttymistä. Se on jotain, jota olen halunnut, ja jonka olen nyt työlläni saavuttanut.”

Syy auton valtavaan merkitykseen löytyy lapsuudesta. Niemisen isä toimi rauhanturvaajana ja tärkeimmät jälleennäkemisen hetket koettiin ulkomailta tuodussa mersussa. Näin hän kertoo niistä Facebook-sivullaan:

”Se auto oli TV:n ja elokuvien kaltaisesti välähdys jostain muusta kuin mitä arkiruoka, aikaiset herätykset ja pikkukaupungin ala-asteen jännittynyt kiusaamisaltis tunnelma oli. Se oli henkistä ja materiaalista luksusta, pysähtynyt hetki isän ja pojan välillä. Sen auton itsevarmuus, voima ja vakaa liike korvasivat viikon erossaolot. Epävarmuus siitä, olemmeko isä ja poika, haihtuivat aina hetkessä siinä mersussa.”

Nytkin Niemisen silmät alkavat kiiltää, kun hän kertoo isän kanssa vietetyistä hetkistä. Mutta merkitsee mersu hänelle toisellakin tapaa paljon.

”Mua tunnistetaan aika paljon, ja se rassaa, että joudun bussissa tai ratikassa koko ajan havainnoimaan, että kuvaako joku mua kännykällään. Kun ajan yksikseni moottoritietä sitä ongelmaa ei ole.”

”Se auto on mulle henkisesti tosi tärkeä. Se on ainoita intiimejä tiloja, mitä minulla on.”

Tennispalatsi on tyhjenemässä, mutta vielä on aikaa viimeisen kysymykseen. Zeitgeist-harrastajalle tyypillisesti Nieminen ei ole kansanvallan kannattaja vaan hänen mielestään asioista voisivat vaaleilla valittujen poliitikkojen sijaan päättää asiantuntijat.

7. Pitäisikö lasta siis varoittaa demokratian huonoista puolista?

”Kyllä mä kertoisin. En kuitenkaan missään tapauksessa halua, että lapseni saavat elämänkatsomuksensa vain omilta vanhemmiltaan, vaan toivon, että siihen osallistuu paljon ystäviä ja koko lähipiiri.”

”Uskon, että lasten kasvattaminen todellakin vaatii koko kylän.”

Se taas on aika demokraattinen ajatus.

Nelonen Media ja Helsingin Sanomat ovat osa samaa Sanoma-konsernia.