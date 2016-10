Dokumentaristi Michael Moore yllätti faninsa Donald Trumpista kertovalla elokuvalla

Yhteiskuntakriitikkona tunnettu elokuvaohjaaja Michael Moore on tehnyt elokuvan republikaanien presidenttiehdokkaasta Donald Trumpista, kertoo uutistoimisto AFP.

Moore yllätti faninsa tiistaina kertomalla, että hän järjestää New Yorkissa ilmaisnäytöksen ja esittää uuden Donald Trumpista kertovan Michael Moore in TrumpLand -nimisen elokuvansa. Elokuvan maksulliset näytökset aiotaan aloittaa keskiviikkona.

Hey NYC- Who wants a peek @ what I've been up 2? Tues, 9:30pm, IFC Center. TIx free, 1st come, b.o. opens 8:30pm. pic.twitter.com/SrAhaq74ME