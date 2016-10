Maailma ihmettelee, miksi Bob Dylan ei sano mitään Nobelistaan – Dylan-tuntija selittää miksi näin on

Viime viikon torstaina se viimein tapahtui. Bob Dylan voitti kirjallisuuden Nobelin. Asiaa oli odotettu ja sillä oli spekuloitu vuosia. Nyt se sitten tapahtui.

Reaktioita voittoon on kuultu puolesta ja vastaan – mutta yhtä ei ole kuultu. Voittajan itsensä kommenttia.

Hiljaisuus on jo poikinut pilalehtien vitsejä ja lukuisia ihan vakavasti otettaviakin uutisjuttuja.

Miksi ihmeessä Dylan vaikenee?

Musiikkitoimittaja Jean Ramsay, jonka Dylan-tuntemus tekee hänestä eittämättä dylanologin – kuten Bob Dylanista paljon tietäviä tavataan kutsua – ei ole hiljaisuudesta yllättynyt. Päinvastoin.

”Ihmiset, jotka ensimmäistä kertaa kohtaavat tämän Dylanin niin sanotusti kummallisen käytöksen, pitävät sitä kummallisena. Ne, jotka ovat vuosia katsoneet hänen touhuaan, eivät ihmettele ollenkaan.”

Ramsay on taipuvainen pitämään hiljaisuutta jopa viehättävänä ajassamme, jossa ”jokaisen pitäisi olla 24 tuntia saavutettavissa ja reagoida heti kaikkeen”.

”Mahtavaa, että noin näkyvä hahmo voi olla näin pitkään hiljaa.”

Tai no, pitkään ja pitkään. Jouduttuaan vuonna 1966 moottoripyöräonnettomuuteen Dylan vetäytyi Woodstockin kotiinsa viettämään hiljaiseloa kuudeksi vuodeksi. Se oli valtavan pitkä aika erityisesti tuolloin, kun artistit saattoivat julkaista 2–3 levyä vuodessa, Ramsay huomauttaa.

”Tuosta onnettomuudesta lähtien hän on jollain lailla enemmän tai vähemmän yrittänyt päästä itseään pakoon.”

Jean Ramsay on aikoinaan tehnyt Dylanista tutkielman osana kirjallisuudenopintojaan Edinburghin yliopistossa. Tutkielmassa oli keskeistä nimenomaan Dylanin kyky muuttua.

”Lähdin liikkeelle Dylanin Tarantula-kirjan kohdasta, jossa ajatus on kutakuinkin se, että ’tässä makaa Bob Dylan, jonka tappoi yksi hänen lukuisista tulkitsijoistaan’. Siitä lähtökohdasta tutkin, yhteiskunnan muutoksiin rinnastaen, sitä, miten Dylan on kuin käärme, joka luo nahkaansa. Hän on aina ollut jatkuvassa muutoksen tilassa”, Ramsay sanoo ja lisää:

”Dylanhan on tällainen zeligmäinen hahmo Yhdysvaltain vaihtoehtokulttuurissa, hyvin liikkumakykyinen. Senkin kautta, että Dylan oli juutalaisena jo syntyjään marginaalissa.”

(Sana zeligmäisyys tulee Woody Allenin vuonna 1983 tekemästä Zelig-nimisestä muka-dokumentista, jonka päähenkilö muuttuu aina häntä ympäröivien ihmisten kaltaiseksi.)

Ramsay huomauttaa, että aivan kuten nyt vajaan viikon kestänyt hiljaisuus ei ole Dylanin mittakaavalla pitkä, ei se myöskään missään tapauksessa liity Nobel-palkintoon – tai ole yllättävää.

”Dylan on jo kauan sitten paennut maailman tavoittamattomiin. Hänellä on todella tarkka organisaatio, joka vartioi hänen yksityisyyttään. Dylan elää omaa elämäänsä niin kaukana julkisuudesta, että sinne on pitkät piuhat”, Ramsay nauraa.

”Hän varmasti myös nauttii tilanteesta. Nyt hän on täysin kontrollissa. Jos Dylan olisi heti reagoinut, ei olisi tätä keskusteluakaan. Luulen, että keskustelu kiinnostaa häntä itseäänkin.”

Dylanin äärimmäistä maailmasta vetäytymistä pitää katsoa myös sitä vasten, miten esimerkiksi sellainen dylanologi kuin A. J. Weberman 1970-luvulla penkoi Dylanin roskakoreja ja kirjoitti niistä julkisuuteen.

”Tämän hahmon kohdalla yksityisyyden vetäminen julkisuuteen on ollut niin äärimmäistä, että myös pakeneminen on sitä”, Ramsay sanoo.

Kirjallisuustiedettä pitkälle opiskelleena Jean Ramsay ymmärtää, tavallaan, miten Dylanin Nobel on herättänyt myös tunteita jonkinlaisesta kirjallisuuden linnakkeen murtumisesta.

”Se on kuitenkin turhauttavaa, miten sanoituksia väheksytään ja sanotaan, etteivät ne olisi oikeaa kirjallisuutta – tai että ne tarvitsevat aina musiikin taustalleen. Tarvitsevat ja eivät tarvitse. Joku Subterranean Homesick Blues, siinä esimerkiksi on rytmi ja fraseeraus sisällä niissä sanoissa. Johnny’s in the basement, mixing up the medicine.”

Ramsayta itseään on häirinnyt se, miten Dylanista on puhuttu rockmuusikkona.

”Ne tyylit, joita hän on käynyt läpi, ovat niin moninaiset, etten hänestä koskaan rokkaria tekisi. Hän on laululyyrikko, kyse on sanoista ja kielen käyttämisestä.”

Sanojen ja kielen käyttäjänä Dylan on Ramsayn mukaan ollut käänteentekevä. ”Hän on saanut sanat ja niiden merkitykset pyörimään monen sellaisenkin ihmisen päässä, jotka eivät ehkä olisi muuten päätyneet kirjallisuuden pariin.”

Niin on käynyt Ramsaylle itselleenkin.

”Kuten porttiteoriassa: kuulin Dylania itse hyvin nuorena ja löysin sen kautta tien beatkirjailijoihin, Kerouaciin, Ginsbergiin, ja edelleen James Joyceen.”

Dylanilla on ainainen halu päästä takariviin: Jean Ramsay näkisi myös viime vuosien swing-bändin ja Sinatra -coverit tuon halun ilmentymänä.

”Se on tavallaan pakopaikka. Ja aika koskettavaa. Kuin Bob Dylanin vanhainkoti, jossa vihellellään vanhoja Sinatran biisejä.”

Jean Ramsay näkee, ettei Dylan koskaan halunnut olla mikään ”sukupolvensa ääni”, vaan rimpuili vastaan tosi aktiivisesti.

”Sitä roolia hän ei ole koskaan halunnut ottaa kantaakseen.”

Maailma on kestänyt huonosti Dylanin torstaista jatkuneen hiljaisuuden, mutta dylanologina Jean Ramsay ei olisi huolissaan. Esimerkiksi Dylanin aikuisten lasten Jessen ja Jacobin haastatteluiden kautta ikonista on piirtynyt varsin normaali, jopa isoisämäinen kuva.

”Oletan, että hän elää ihan normaalia elämää eikä ainakaan missään kellarissa nuku Draculan tapaan.”

Mitä Ramsay sitten veikkaa, tuleeko Dylan Tukholmaan hakemaan palkintonsa?

”Kyllä mä veikkaan, että hän saattaa jopa tulla.”

Dylan on kuitenkin hakenut niin Oscarinsa kuin Grammynsakin. Ja presidentti Obaman palkitessa Dylanin vapaudenmitalilla, näytti hän Ramsayn tulkinnan mukaan oikeinkin tyytyväiseltä.

”Hän on kuitenkin ollut palkintojen perään. Luulen, että hän on tästäkin aika otettu ja miettii vain rauhassa, että miten reagoi. Hän on kuitenkin mestarimanipulaattori, joka on vuosikymmenet hallinnut omaa julkisuuskuvaansa. Ei hän häkelly ja marssi posket punaisina heti julkisuuteen.”