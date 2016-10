HS:n suositut Musta laatikko -illat siirtyvät Kansallisteatterin suurelle näyttämölle

Helsingin Sanomien toimittajien ja kuvaajien tähdittämät Musta laatikko -esitykset siirtyvät ensi keväänä Kansallisteatterin suurelle näyttämölle. Tämän vuoden alussa alkaneet elävän journalismin illat ovat keränneet pienellä näyttämöllä jo kaksituhatta katsojaa, ja kaikki näytännöt ovat olleet loppuunmyytyjä.

Suurella näyttämöllä nähdään ensi maaliskuussa Musta laatikko 6 ja huhtikuussa Musta laatikko 7. Kummastakin esityksestä järjestetään kaksi näytäntöä. Liput niihin ovat myynnissä Lippupisteessä tästä torstaista alkaen.

”Suuri näyttämö on meidän tekijöiden vastaus lippujen kysyntään. Mutta vaikka näyttämö muuttuu, perusidea ei: Hesarin tekijät kertovat lavalla tositarinoita, joita ei ole aiemmin Hesarissa kerrottu”, sanoo Riikka Haikarainen, HS:n toimittaja ja yksi Mustan laatikon tuottajista. ”Tietenkään emme silti vain kävele suuremmalle lavalle. Suuren näyttämön mahdollisuudet halutaan totta kai hyödyntää.”

Musta laatikko -iltojen idea on olla elävä sanomalehti: toimittajien ja kuvaajien työstämä monipuolinen kattaus tämän hetken parhaita lehtijuttuja puhe-esityksinä. Joka ilta lavalla nähdään kymmenkunta esiintyjää.

Esiintyjien nimiä tai puheenvuorojen aiheita ei paljasteta etukäteen. Riikka Haikaraisen mukaan katsojat ovat maininneet juuri yllätyksellisyyden olevan yksi osa iltojen viehätystä.

Lavalla on aina journalisteja HS:n eri osastoilta. Talousuutisten rinnalla on nähty muun muassa ainutlaatuisia kuvia syyrialaisten arjesta, esitelty yllättäviä elämäntarinoita ja avattu toimittajien työtä. Tyylilajit vaihtelevat: osa esityksistä on vakavia, osalle on leimallista huumori.

”Esityksiä treenataan useampi viikko puhekouluttajan ja tuottajien kanssa, mutta silti jokainen esiintyjä astuu lavalle omana itsenään ja omalla tyylillään. Kaikki on kuitenkin aina journalismia eli totta. Toimittajat ja kuvaajat esiintyvät teatterissa mutta eivät tee perinteisessä mielessä teatteria”, Haikarainen sanoo.

Tänä vuonna, marras–joulukuun vaihteessa, nähdään vielä Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä Musta laatikko 5. Sen kaikki kolme näytäntöä on loppuunmyyty.

Musta laatikko 6 esitetään Kansallisteatterissa 29.–30.3. ja Musta laatikko 7 24.–25.4.2017. Liput 29 e, opiskelijat 19 e.

Kurkistus kulissien taakse - näin syntyy HS Musta laatikko

Musta laatikko on HS:n journalistien esityksistä koostuva ilta, jossa katsojille kerrotaan ennen julkaisemattomia tositarinoita. Videolla pääset Kansallisteatterin kulissien taakse katsomaan kuinka esitys syntyy. Kuvaus ja leikkaus Terhi Liimu.