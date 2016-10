Tv-kanava vaihtaa BumtsiBumin juontajaa, saa syytöksiä ikäsyrjinnästä – Mutta iäkkäät itse ehkä haluavat ruutuun itseään nuorempia ihmisiä, sanoo tutkija

Takavuosien suosikkiohjelman BumtsiBumin! uudelleenlanseeraus on aiheuttanut kovasti pahaa mieltä tällä viikolla.

Ohjelmaa vuodet 1997–2005 juontanut Marco Bjurström kertoi kuulleensa, että hänet sivuutettiin juontajana ikänsä vuoksi. Myös muut menneiden vuosien suosikkiesiintyjät, kuten Kymppitonnin Riitta Väisänen, Kokkisodan Sikke Sumari ja Napakympin Kari Salmelainen ovat avautuneet kohtaamastaan ikärasismista.

MTV3:n sisältöjohtaja Marko Karvo kiistää iän olleen syy BumtsiBumin juontajan vaihtoon. Työmatkalla Cannesissa ollut Karvo vastasi HS:n kysymyksiin sähköpostitse.

”Juontajan tai pianistien vaihtaminen ei liity heidän ikäänsä, eikä ikä todellakaan ole este tv:ssä esiintymiselle.”

Karvon mukaan Maikkarilla mietitään sopivat juontajat ohjelmakohtaisesti. ”Toki kohderyhmä otetaan huomioon, samoin kuin esittävän kanavan brändi. Ikä on vain yksi todella monista tekijöistä.”

Syrjivätkö televisiokanavat sitten iäkkäämpiä esiintyjiä? Studio 55:n Markku Veijalaista lukuunottamatta mieleen ei helposti tule yli viisikymppisiä tv-juontajia. Konkarit Arto Nyberg ja Baba Lybeckkin ovat vasta viisikymppisiä.

Saattaa kuitenkin olla, että ”vika” ei olekaan televisiokanavissa – vaan katsojissa itsessään.

Tutkija Sanna Kivimäki Tampereen yliopistosta nimittäin kiinnitti huomiota erääseen seikkaan tehdessään tutkimustaan eläkeikäisten ihmisten mediasuhteista.

”Ihmettelin sitä, että kun ihmiset kertoivat nykypäivän suosikkiohjelmistaan, niin aika vähän esillä olivat niin sanotut seniorimediat. Voi olla niin, että iäkkäämmät ihmiset katsovat mieluummin nuorempia toimijoita.”

Tunnettua on, että lapset ja nuoret samastuvat mielellään itseään vanhempiin esiintyjiin. Iäkkäämpien ihmisten kohdalla asia näyttäisi olevan päinvastoin.

”Ikä länsimaissahan on ihme juttu, suhtaudumme siihen vähän pakkomielteisesti ja puhumme siitä ihan tolkuttomasti. Meillä on ikään vähän problemaattinen suhde, vanheta ei saisi.”

Kivimäki lisää, että ne vanhat ihmiset, joita julkisuudessa näemme, eivät millään muotoa ole tavallisia. ”He ovat huippunotkeita joogaajia, supervanhuksia. Eivät köyhät, sairaat tai liikuntakyvyttömät ikääntyneet julkisuudessa näy. Paitsi tietenkin kestävyysvajeen aiheuttajina, ongelmina.”

Puhe television ikärasismista ei myöskään ole uusi juttu, jo 2000-luvun alussa kohistiin syistä FST:n uutisankkurin Monica Wellingin ruudusta poistumisen taustalla.

Sanna Kivimäki ymmärtää tietyllä tavalla, jos tv-kanavat nuorempia yleisöjä etsiessään tekevät juontajavaihdoksia.

”Jos telkkari, joka muutenkin helposti mielletään vähän vanhanaikaiseksi, etsii uusia yleisöjä, niin eiväthän nuoret edes muista Bjurstömiä – vaikka hän tietynikäisille tuntuukin ainoalta oikealta.”

Sinänsä Kivimäkeä olisi viehättänyt ajatus miespuolisesta Aira Samulinista – jonka tanssikoulusta Marco Bjurström muuten aloitti uransa – joka olisi ”aina vain tanssinut televisiossa”.

Videobloggaajien Tubecon-tapahtumaa tuottava Risto Kuulasmaa nauraa kuullessaan haastattelukysymyksen.

Muun muassa Moon TV:ssä työskennellyt ja Docventuresia ja Duudsoneita tuottanut Kuulasmaa näkee nimittäin asian varsin toisesta vinkkelistä kuin ikärasismista närkästyneet.

”Ihan absurdia, sehän on juuri toisin päin! Telkkaria katsovat plus 45-vuotiaat, ja Maikkarin strategiassa tällaiset bumtsibumit nimenomaan palvelevat tuota ikäryhmää.”

Mutta ehkä kanava yrittää saada juontajavaihdoksella myös nuoremmat innostumaan?

”Se on ihan toiveajattelua. Eihän se niin mene. BumtsiBum on ohjelmaformaatti, joka vetoaa suuriin ikäluokkiin. On melkein sama kuka sitä juontaa. Jos se olisi Leppilampi, yleisö sanoo, että voi onpa taas kiva nähdä Mikkoa ruudussa.”

Oikea, iso remontti olisi Kuulasmaan mukaan pitänyt tehdä kokonaan toisella tavalla.

”Jos siellä olisi vain tubettajia juontamassa ja vieraana. Mutta eihän sitä uskalleta tehdä. Televisiolla on varma yleisö, ja uuden esittely on valtava riski. On helpompi rakentaa vanhan yleisön ja vanhojen konseptien varaan.”

Jos televisio haluaa vuosikymmenen päästäkin olla pelissä mukana, pitäisi nuoret oikeasti ottaa mukaan tekemään.

”Mutta niin pitkään kuin se toimii brändeille ja katsojille, se pysyy nykymuodossaan. Tv-maailma ei taivu katsomaan tulevaa, vaan ikääntyy yhdessä kohderyhmän ja tekijöiden mukana. Ei ole paljon tv:n start upeja näkynyt.”

Tubettajat eli videobloggaajat tulevat Kuulasmaan mukaan kovaa vauhtia tv:n rinnalle.

”Jo puolet suomalaisista katsoo viikoittain tubea ja suosituimmilla kanavilla on yli 400 000 tilaajaa. Se alkaa olla hyvänkokoisen televisio-ohjelman katsojamäärä. Että sieltä se tulla tuksuttaa, uusi sukupolvi.”