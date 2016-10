Heikki Romppainen

”You can call me whatever the fuck you want”, tokaisi Placebon laulaja-kitaristi ja keulakuva Brian Molko hauskan kopeasti sen jälkeen, kun oli ensin esitellyt muun bändin. Tuossa vaiheessa, kun takana oli puolisen tusinaa kappaletta, yleisö oli lämmennyt jo melkoisen mukavaan tunnelmaan.

20-vuotisjuhliaan kiertueella viettävä Placebo tuntui etukäteen enemmänkin muistumalta menneestä ajasta kuin edelleen relevantilta rockyhtyeeltä. Yhtye nousi vaihtoehtorockin ystävien suosioon 1990-luvun loppupuoliskolla. Niin kuitenkin kävi, että aika nopeasti soiton alettua se otti tilan haltuunsa voimalla. Bassotaajuuksien jytinä avauskappale Pure Morningissa teki katsomoon selväksi, että nyt ollaan nykyhetkessä eikä vuosituhannen vaihteen muistoissa.

Vaikka Placebo ei ole lavalla erityisen energinen yhtye, sen soitossa ja soundissa oli lavalla usein kokoa ja imua. Peruskitarakombo soi paikoin yllättävänkin raskaasti, mutta koskettimet ja Fiona Pricen usein soittama viulu toivat tuhtiin pohjaan ilmaa ja keveämmin liitelevää melodisuutta. Brian Molkon terävän nasaalinen lauluääni oli parin vuosikymmenenkin jälkeen melkein ennallaan.

Bändi pääsi soitossaan ajoittain areenakeikaksi jopa rennon ilottelevalle vaihteelle. Näin kävi esimerkiksi Soulmatesin lopussa, jossa yhtye irrotteli tovin simppelisti jankkaavan pianokuvion päälle.

Välillä kävi toisaalta selväksi sekin, että osa Placebon materiaalista kuulostaa tänä päivänä hiukan huvittavallakin tavalla aikansa tuotoksilta.

Keikkaa tuli aika ajoin vertailtua vielä suurempaan vaihtoehtorockin veteraaniyhtyeeseen eli hiljattain samalla areenalla soittaneeseen The Cureen.

Vaikka Placebon esitys ei kaksine encoreineenkaan ollut aivan vastaavanlainen urheilurääkki estetiikan tajulle kuin Curen kolmituntinen konsertti, kummankin iltaman paikoin hengästyttävä tahti samoin kuin yhtyeiden ulkopuolisuuden tuntoja kuvaileva henkinen maisema sisälsivät paljon samankaltaisuutta.

Ja vaikka The Curen musiikki onkin kestänyt aikaa paremmin, ei Placebon tarvitse hävetä taiteellista perintöään – etenkään kun se vaalii sitä tällaisilla keikoilla.

Ilta päättyi hittien sarjaan, mutta sen lopetti bändin maannaisen eli niin ikään brittiläisen Kate Bushin kappale Running Up That Hill. Tämänkin merkittävän lauluntekijän rinnalle Placebo asettui luontevan oloisesti.

Juha Metso