Tietokirjafirma Docendo ja dekkarikustantamo CrimeTime yhdistävät voimansa: Rikosten maailma on nyt kirja-alan vetonaula

Fakta Kustantamot numeroina Otava (sekä muut siihen kuuluvat kustantamot): 159 työntekijää, vuoden 2015 liikevaihto 52 200 000 euroa. Nemo: 3 työntekijää, 1 000 000 euroa. Docendo: 9 työntekijää, 2 700 000 euroa. CrimeTime: 2 työntekijää, 825 000 euroa.

Viimeiset neljä vuotta niin liikevaihtoa kuin -voittoakin kasvattanut tietokustantamo Docendo laventaa toimintaansa jännityskirjallisuuteen.

Perinteikäs Docendo ostaa Harri Nykäseltä 45 prosentin osuuden Pulitzer Oy:n osakkeista. Pulitzer vastaa CrimeTime-osuuskunnan toiminnasta, jonka näkyvin osuus on enimmillään kahdenkymmenen kotimaisen dekkarin julkaiseminen vuosittain.

”Tärkeää on se, että Docendo tuo markkinointi- ja myyntiosaamista tähän”, Nykänen selittää.

Hän keskittyy kirjoittamiseen sekä CrimeTimen kirjahankkeiden ideointiin ja yhteistyöhön kirjailijoiden kanssa yhdessä Pulitzerin toisen alkuperäisen osakkaan Jouni Tervon kanssa.

Noin 80 nimikettä vuodessa julkaiseva Docendo pysyy paljolti entisellään, mutta CrimeTimen tuotantoa pyritään laajentamaan.

”Sen tyyppisiä kuin CrimeTimen julkaisema Marko Lönnqvistin Elämäni gangsterina, joka oli viime kevään myydyin tietokirja”, Docendon Juha Janhonen kertoo. ”Rikosmaailman tietokirjat ovat nyt vahva juttu. Niitä teemme lisää, yhdessä.”

Parhaillaan kirjakauppojen kuumin nimike on Anneli Auerin Murhalesken muistelmat, jonka on kustantanut vuonna 2008 aloittanut Into.

Docendon omiin tämän syksyn menestyksiin lukeutuu lokakuun alussa ilmestynyt Martti Ahtisaaren, Jaakko Iloniemen ja Tapani Ruokasen Miten tästä eteenpäin, jota on painettu jo 10 000 kappaletta.

”Vaikka markkinat supistuvatkin, meillä on merkittävä mahdollisuus kasvaa alan sisällä”, Docendon Harri Simola uskoo.

Juha Janhosen mukaan vaikea ala edellyttää, että koko ajan pitää kehittää jotakin uutta, uudistua ja hakea kumppaneita.

Kirja-alan ylivoimainen markkinajohtaja Otava toimii paljolti samoin. Viime viikolla se osti kaksi henkilöä työllistävän Nemon.

”Haemme laskevilla markkinoilla vähintään liikevaihdon säilyttämistä”, toimitusjohtaja Pasi Vainio taustoittaa.

Se voidaan tehdä joko laajentamalla itse omaa kustannusohjelmaa tai sitten juuri yrityskaupoilla, jotka täydentävät nimiketarjonnan kirjoa.

Ennen Nemoa Otava on jo ostanut Moreenin ja F-kustannuksen. Suurin hankinta oli Like, joka aloitti itsenäisen toiminnan Otavan yhteydessä vuonna 2006.

”Esimerkiksi Nemon kohdalla näemme, että pystymme tekemään sen kokoista kustannustoimintaa kannattavasti, koska meillä on valmiina kaikki tarvittavat tukitoiminnot: hallinto, myynti, markkinointi, viestintä”, Vainio sanoo.

Hänen mukaansa Mika Siimes ja Nina Karjalainen voivat keskittyä Nemon kustannusohjelman rakentamiseen, jotta se myös pysyisi omanlaisenaan.

Omistus kirja-alalla keskittyy. Perinteikkäistä kotimaisista taloista ruotsalaiseen Bonnieriin kuuluvat nyt niin WSOY kuin Tammikin.

Docendosta 60 prosenttia omistaa toinen kustantamo, Minerva. Kummassakin keskeinen suuromistaja on Juha Manninen.

”Toimimme kuitenkin ihan erillisinä osakeyhtiöinä ja kilpailemmekin toistemme kanssa”, Docendon Janhonen luonnehtii suhdetta Minervaan.

Minervan toimisto on Helsingissä, Docendon Jyväskylässä.

”Pienille kustantamoille todella suosittelen yhteistyötä ja verkostoitumista”, Docendon Harri Simola summaa.

Yhteistyön avulla väistämättömiä kiinteitä kuluja saadaan alas, mutta sisällöllinen monimuotoisuus säilyy.

Docendo omistaa myös 30 prosenttia Suomen johtavasta liikunta- ja hyvinvointikirjoja kustantavasta Fitra Oy:stä.

Juuri kirjatarjonnan monipuolisuus onkin lukijoiden kannalta tärkeintä. Harva varmaan on edes huomannut, että Tapani Baggen kaksi viikkoa sitten ilmestyneen dekkarin kirjaoittamisoppaan Se murhaa joka osaa kannessa lukee sekä Docendon että CrimeTimen nimi.

Kun Seppo Jokinen julkaisee seuraavan Koskinen-dekkarinsa, präntätäänkö siihenkin molemmat?

”Ei”, Jouni Tervo kertoo. ”Tietoteosten kohdalla voimme päättää tapauskohtaisesti, laitetaanko kanteen kummankin nimi, vaiko vain toisen.”

”CrimeTimen brändi on dekkareissa niin vahva, ettei siihen kannata myös Docendoa laittaa”, Harri Simola vahvistaa.

Entä CrimeTimen tekijänpalkkiot? Takaako osuuskuntamalli jatkossakin tekijälle suuremman prosentuaalinen osuuden myyntituloista kuin muissa kustantamoissa?

”Ei ole mitään syytä muuttaa logiikkaa CrimeTimen puolella”, Juha Janhonen vakuuttaa. ”Emme hae kustantamojen yhdistymisellä uusia ongelmia vaan hyötyjä.”

Janhosen mukaan päätöksenteos nopeus on olennaista luottamuksen hankkimisessa ja pitämisessä tekijöiden parissa. Helposti käy niin, että nopeus kärsii, jos organisaatio on iso ja kokouksia paljon.

”Ihan pitää nipistää itseään, ettei muutu kasvaessaan möhköfantiksi”, Janhonen hymähtää.

Mutta halu päästä mukaan kaunokirjamarkkinoille oli suuri, ja tämä oli mielekäs tapa tehdä se, kun sisältöosaamista ei ollut omasta takaa.

Myös CrimeTimen Jouni Tervo pitää kokoukset minimissä.

”Totta on, että dekkareita tulvii markkinoille. Mutta luonnon laki on se, että ne karsiutuvat, jotka eivät pärjää”, Tervo sanoo. ”Tietysti haluamme tänne kaikki hyvät. Esimerkiksi Marko Kilpi kirjoittaa seuraavan dekkarinsa meille.”

Kilpailu kovenee yhä. Kirja-alalla on juostava aina vain kovempaa, jotta pysyisi edes paikoillaan.

”Emme hae yrityskaupoista pikavoittoja”, Otavan Pasi Vainio toppuuttelee. ”Kustantaminen on pitkäjänteistä toimintaa.”

Vieläkö tässä maassa riittää ostettavaa?

”Varmasti”, Vainio sanoo. ”Mutta Otava ei aggressiivisesti hae ostettavaa. Ajankohdan pitää aina olla otollinen molemmille.”

Hän toivottaa tervetulleiksi kaikki uudet toimijat: ”Koska kirja-ala tarvitsee tekijöitä.”

Viime vuonna käynnistetty Kosmos toteutti juuri pienen ihmeen myymällä parissa päivässä esikoisrunokokoelmaa 10 000 kappaletta.

Voi olla, että räppäri Paperi T:n kokoelma post-alfa olisi myynyt minkä tahansa kustantamon tuotteena. Mutta missä tahansa kustantamossa ei hoksattu tehdä kirjaa hänen kanssaan.