Hän keksi huispaus- ja Tylypahka-sanat – uusin Harry Potter -suomennos syntyi pikavauhtia Lapin tuntureilla

Fakta Maailman myydyin romaanisarja J. K. Rowlingin (s. 1965) esikoisromaani Harry Potter ja viisasten kivi (1997) aloitti seitsenosaisen sarjan. Muut osat ovat Harry Potter ja salaisuuksien kammio, Harry Potter ja Azkabanin vanki, Harry Potter ja liekehtivä pikari, Harry Potter ja Feeniksin kilta, Harry Potter ja puoliverinen prinssi sekä Harry Potter ja kuoleman varjelukset. Sarjan teoksia on käännetty yli 70 kielelle ja myyty yli 450 miljoonaa. Kirjojen pohjalta on tehty kahdeksan elokuvaa. Saman velhomaailman menneisyyteen sijoittuva elokuva Ihmeotukset ja niiden olinpaikat saa ensi-iltansa marraskuussa, ja Rowling on käsikirjoittanut niitä vielä neljä lisää. Heinäkuussa Lontoossa ensi-iltansa saanut näytelmä Harry Potter and the Cursed Child puolestaan sijoittuu Harry Potterin aikuisuuteen. J. K. Rowling on ansainnut kirjoillaan miljardiomaisuuden ja antanut siitä paljon hyväntekeväisyyteen, mm. lasten oikeuksien ajamiseen.

Kilpisjärvi

Poikana Harry Potter oli koko velhomaailman sankari: taisteli menestyksekkäästi pahaa lordi Voldemortia vastaan, selvisi täpärästi yhdestä murhayrityksestä toisensa jälkeen, kampitti kuolemankin.

Nyt hän lähenee keski-ikää, ikävystyy virkamiehenä ja koettaa turhaan luoda yhteyttä murrosikäiseen poikaansa. Tämä kärsii kuuluisan isän varjossa ja alkaa luisua ääritekoihin, jotka uhkaavat niin velhojen kuin ihmistenkin yhteiskuntaa.

Mitä J. K. Rowlingin kuuluisan romaanisarjan sankarille oikein on tapahtunut? Miten näin pääsi käymään?

Se selviää Britanniassa heinäkuun lopussa ilmestyneestä Harry Potter and the Cursed Child -kirjasta. Teos ilmestyy meillä 8. marraskuuta, ja suosiosta kertoo se, että julkistustilaisuuteen Kansallismuseossa on Facebookin kautta ilmoittautunut jo liki kuusituhatta fania.

Kirjaa on heinäkuusta asti suomentanut nainen, joka on kääntänyt kaikki muutkin Potter-kirjat, Jaana Kapari-Jatta.

Hänen luomuksiaan ovat arkikieleemmekin kotiutuneet ankeuttaja, ilmiintyä, huispaus, Tylypahka ja jästi.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Näin syntyi Harry Potter -sana "ankeuttaja"

Kääntäjä Jaana Kapari-Jatta on luonut kieleemme monta uutta sanaa, ja uusin Harry Potter -suomennos tuo niitä lisää. Nyt hän kertoo, miten syntyi sana "ankeuttaja".

Uusi teos on kuitenkin ihan erilainen kuin edelliset Potterit.

Ensiksikin kyse on kaksiosaisesta näytelmästä, ei romaanista. Kansilehdellä tekijöiksi mainitaan J. K. Rowlingin lisäksi Jack Thorne ja John Tiffany. Jälkimmäisen ohjaama näytelmäpari sai ensi-iltansa Lontoossa heinäkuussa. Varsinaisesta tekstistä vastaa Thorne, kokenut näytelmäkirjailija ja tv-sarjojen käsikirjoittaja.

Kapari-Jatan mukaan sen huomaa selvästi.

”Kirja ei ole ’kahdeksas Potter’. Vaikka Rowling on tarinan kehittäjä ja sataprosenttisesti näytelmän takana, kieli ja sanankäyttö ovat erilaisia kuin hänen kirjoissaan. Samoin huumori, joka perustuu paljolti tilannekomiikkaan. Se on selvästi näyttämölle sovitettua”, hän sanoo.

”Ja ennen kaikkea kirja on entistä enemmän aikuisten, ei vain lasten. Se ei ole mikään yhdeksänvuotiaan seikkailuromaani.”

Manuel Harlan

Teos liikkuu seitsemän Potter-romaanin maailmassa liki kaksikymmentä vuotta niiden tapahtumia myöhemmin. Sankaritkin ovat seuraavaa sukupolvea: Harry Potterin poika Albus ja hänen paras ystävänsä Scorpius Malfoy. He ovat Tylypahkan koululaisia, mutta yhtä tärkeiksi nousevat aikuiset Harry ja Ginny, Ron ja Hermione sekä näiden entinen verivihollinen Draco Malfoy.

Siinä missä lapset vastaavat tarinassa toiminnasta, aikuiset pohtivat ihmissuhteita, vanhenemista ja lastenkasvatuksen ongelmia.

”Aikuisten asioita siis”, Jaana Kapari-Jatta huomauttaa.

Kirja on hänestä sekä psykologinen että poliittinen, ja viittauksia on myös nyky-Euroopan ilmiöihin, kuten voimistuvaan nationalismiin. Yksi kantavista aiheista on aikamatkailu: päähenkilöt vierailevat tiuhaan menneisyydessä ja huomaavat, että pienikin teko siellä voi vaikuttaa musertavasti tulevaisuuteen.

Käy vähän kuin yhdysvaltalaisen Ray Bradburyn kuuluisassa 1950-luvun tieteisnovellissa A Sound of Thunder: siinä aikamatkailijan saappaan alle jurakaudella murskaantunut perhonen käynnistää tapahtumasarjan, jonka tuloksena Yhdysvallat luisuu 2000-luvulla fasismiin.

Kapari-Jatta tuntee novellin. Ehkä myös Rowling ja Thorne? Kirotussa lapsessakin varomattomuus aikamatkalla on suistaa velhojen maailman totalitaarisuuteen, rasismiin ja väkivaltaan erilaisia ihmisiä kohtaan.

”Aikamatkailu on väline sen korostamiseen. Tekstissä tehdään selväksi, miten yhden ihmisen teolla voi olla merkitystä, ja miten nykymaailmassa oikeastaan kaikki vaikuttaa kaikkeen”, Kapari-Jatta sanoo.

Tekojen ja niiden seurausten suhdetta käsitellään myös ihmissuhteissa.

Aikuinen Harry Potter joutuu miettimään vaiheitaan ja niiden vaikutusta persoonaansa. Muovasiko velhosankaruus hänestä suvaitsemattoman ja umpimielisen? Ja joutuuko hänen poikansa nyt kantamaan seurauksia?

Kääntäjästä Harryn hahmo on onnistunut: kiinnostava, monitasoinen ja täynnä ristiriitaa. Usein Harry on täysin hukassa, myös puolisona ja isänä.

”Olen iloinen, ettei hän ole kiiltokuva. Mutta mitä muuta voi odottaa, niin kauhean lapsuuden ja sen kokemusten jälkeen? Eikä hänen omalla pojallaan ole yhtään helpompaa.”

Neljä päivää ennen käännöksen valmistumista Jaana Kapari-Jatan selkään iski liki lamauttava kipu. Vielä oli kuitenkin sivuja jäljellä. Hän puri hammasta, otti särkylääkettä, ja Muonion apteekista saatiin tukivyö, jonka linja-auto kuljetti Kilpisjärvelle.

Siellä Kapari-Jatta on nimittäin viettänyt jo viisi viikkoa, asunut kustantajansa maksamassa lomakylän mökissä ja kääntänyt herkeämättä.

”Työ ei ollut helppo, sillä vuorosanojen kääntäminen on hyvin erilaista kuin proosatekstin”, hän sanoo pari päivää sen jälkeen, kun pahin kipu on hellittänyt.

”Repliikit vaikuttavat yksinkertaisilta, mutta niihin on ladattava tunnetta. Piti lukea ja miettiä ratkaisuja hitaasti, mennä todella tekstiin sisälle.”

Mitään Harry Potteriin liittyvää ei ole enää vuosiin saanut kääntää käsikirjoituksista leppoisasti, ajan kanssa. Pelätään, että ne vuotavat julkisuuteen (niin kuin on käynytkin), ja siksi kääntäjät työskentelevät valmiiden englanninkielisten kirjojen kanssa. Tätäkin suomennosta odotetaan tietysti joulumarkkinoille.

Kuukauden Kapari-Jatta työskenteli kotonaan Loviisassa, sen jälkeen lähti Lappiin, kauas häiriöistä. Läppäri on levännyt lomamökin ruokapöydällä, ja ikkunasta on nähnyt Saanatunturin. Sen juurelle on ovelta parinkymmenen minuutin kävely vaivaiskoivujen ja lampien välitse.

Myös kaksi tytärtä on työskennellyt koko ajan puhelimen päässä assistentteina: Meri Kapari on editoinut ja tarkistanut faktoja, Oona Kapari auttanut riimittelyssä.

”Muuten ei tulisi näin nopeasti valmista”, Kapari-Jatta sanoo.

Yleensä hän ei suomenna tähän tahtiin.

Potter-romaanisarjan viimeisiä, monisatasivuisia kirjoja hän käänsi kuudesta kahdeksaan kuukautta. J. K. Rowlingin ensimmäisestä aikuisten romaanista hän kieltäytyi 2012, koska ei olisi mielestään saanut annetussa ajassa eli parissa kuukaudessa kunnon jälkeä.

Juttu jatkuu videoiden jälkeen.

Näin syntyi Harry Potter -sana "metsinkäinen"

Kääntäjä Jaana Kapari-Jatta on luonut kieleemme monta uutta sanaa, ja uusin Harry Potter -suomennos tuo niitä lisää. Nyt hän kertoo, miten syntyi sana "metsinkäinen".

Näin syntyi uusi sana tulevaan Harry Potter -kirjaan

Kääntäjä Jaana Kapari-Jatta on luonut kieleemme monta uutta sanaa, ja uusin suomennos tuo niitä lisää. Nyt hän kertoo, miten syntyi uusi sana tulevaan Harry Potter -kirjaan.

Kirotun lapsen hän kuitenkin halusi, onhan suhde Potter-kirjoihin erityinen ja liki 20 vuoden mittainen. Harry Potterin ja viisasten kiven hän sai tehtäväkseen jo 1997 ja on siitä asti luonut maailmanhistorian merkittävimmän lastenkirjasarjan sanastoa suomen kielelle.

Uudessakin suomennoksessa on upouusia termejä.

Pitkä suhde on ollut kuitenkin myös ristiriitainen.

”Olin 1990-luvulla juuttunut kääntämään lasten viihdettä kuten Sweet Valley High -kirjasarjoja sekä kepeitä tietokirjoja. Tuntui, etten pääse kehittymään. Stoppi tuli, kun tarjottiin peräkkäin Spice Girl Geri Halliwellin ja Monica Lewinskyn muistelmia. Sanoin lapsille, että syödään vaikka seinälaastia, mutta näitä en käännä.”

Siksi kunnon saturomaani oli unelmien täyttymys. Se antoi myös Kapari-Jatan näyttää, millainen kääntäjä oikein on.

Potter-kirjat ruokkivat alttiutta kielikokeiluihin ja sanaleikkeihin. Se on lapsuuskodin peruja.

Kaparin perhe luki ja kirjoitti: äiti oli opettaja, isä teki töitä mainostoimistoissa ja toimitti kirjoja Gummerukselle, Tammelle ja turkulaiselle Tajolle.

”Kun isä keskusteli lastensa kanssa, hän käytti usein vaikeitakin sanoja ja pani meidät arvaamaan tai selvittämään, mitä ne tarkoittavat”, Kapari-Jatta kertoo. ”Opin jo varhain suomentamaan ihmeellisiä sanoja.”

Potter-sarjassa tämä puhkesi kukkaan tavalla, joka on maailman mitassakin erityinen. On nimittäin paljon kieliä, joihin Rowlingin keksimät sanat ja nimet on siirretty kääntämättä.

”Kun kirjasarjan elokuva- ja oheistuoteoikeudet myytiin Warner Bros. -elokuvayhtiölle, vaadittiin, että Suomessakin käytetään sen jälkeen alkuperäisiä sanoja. Kustantaja Tammen Jaakko Tapaninen kuitenkin neuvotteli oikeuden säilyttää termit ja nimet, jotka olin luonut.”

Se oli suuri voitto. ”Esimerkiksi japanilaisilla Potter-kääntäjillä ei tätä oikeutta ole.”

Sami Kero / HS

Kymmenen vuotta Potter-kirjoja kuitenkin myös liki marginalisoivat suomentajansa.

”Niiden jälkeen minulle ei enää tarjottu muuta kuin fantasiaa, usein Rowlingia teoksia heikompaa! Välillä lakkasin käymästä kustantajan juhlissakin, kun kanssani ei puhuttu mistään muusta kuin Harry Potterista.”

Siitä, miten tämä haamu karistettiin kantapäiltä, Kapari-Jatta kiittää Teoksen edesmennyttä kustantajaa Silja Hiidenheimoa.

”Silja ehdotti Edgar Allan Poeta, ja sain kääntää Kootut kertomukset. Sen jälkeen alkoi tippua muutakin.”

Nykyisin Kapari-Jatta tunnetaan myös Oscar Wilden ja Virginia Woolfin, nykykirjailijoista Anne Tylerin ja Erica Jongin kääntäjänä. ”Britit sopivat minulle yhdysvaltalaisia paremmin. Amerikanenglantia käytetään usein lyhyesti ja tehokkaasti, ja se on minulle vaikeaa.”