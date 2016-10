Pohjoismaisen rikossarjan tunnari on hauras, mutta väkevä – niin kuin Sillassa

Uuden sukupolven pohjoismaisen poliisisarjan tunnusmerkkeihin kuuluu vaikuttava tunnussävelmä.

Tyypillisessä nordic noir -tv-kappaleessa lauletaan korkealta ja herkästi murteellisella englannilla ja soitetaan suurieleisesti.

Tunnetuin niistä on Silta-sarjan jaksojen alussa ja lopussa soiva Hollow Talk. Sen tekijä on tanskalaisyhtye Choir of Young Believers, ja se on alun perin levytetty jo vuonna 2008 yhtyeen ensialbumille.

Hollow Talk edustaa tyyliltään 2000-luvun indiepopin kokeellisempaa laitaa, ja tehokeinoina kappaleessa on käytetty hauraan säkeistön ja voimakkaan kertosäkeen jyrkkää leikkausta. Soinnissa on vaikutteita islantilaiselta Sigur Rósilta ja skotlantilaisen Mogwain kaltaisilta post-rock yhtyeiltä.

Hyvin samanlaisia elementtejä on Sorjosen tunnuskappaleessa Closer. Sekin on tanskalaista työtä.

Closerin esittäjäksi on merkitty Kaae & Batz feat Maria Holm-Mortensen. Tuottajat Kaspar Kaae ja Brian Batz ja laulusolisti Holm-Mortensen ovat vaikuttaneet aikaisemmin indieyhtyeissä Sleep Party People ja Scarlet Chives.

Nordic noir -musiikin tunnusmerkit täyttää myös ruotsalaisen Nousuvesi -sarjassa tunnuskappaleena kuultava No Rest for Me, jonka tekijä Jonathan Johansson on levyttänyt aikaisemmin vain ruotsiksi.

Nousuveden jaksoihin musiikkia on tehnyt Johan Söderqvist, joka sävelsi myös osan Sillan musiikista.

Islantilaisista rikossarjoista väkevällä, mutta herkällä indiekappaleella on varustettu Laava, joka nähtiin Suomessa alkuvuodesta.

Sen alkutekstien alla soi Hjaltalin-yhtyeen kappale Everything Is Gonna Be Like Everything Will Ever Be (Anyways). Hjaltalin on arvostetuimpia nuoremman sukupolven rockyhtyeitä Islannissa.

Kaavasta on myös poikkeuksia, kuten tanskalainen Rikos. Sen teemana kuullaan elokuvasäveltäjä Frans Bakin instrumentaalikappale, joka edustaa ajattomampaa rikoselokuvatyyliä.

