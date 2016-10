HS Kirjaston viikon kirja: Fidel Castro lähetti vakoojat Yhdysvaltoihin – voit nyt ladata ilmaiseksi kylmän sodan kuuman kuvauksen

Fidel Castron hallintoa vastustavat floridalaiset ääriryhmät tekivät satoja iskuja Kuubaan 1980- ja 1990-luvuilla. Ne pommittivat hotelleja, kylvivät satoon tuhohyönteisiä ja tulittivat Kuuban rantoja konekiväärein.

Kuuban hallituksen vastaveto oli La Red Avispa eli ampiaisverkosto: joukko, jonka tehtävä oli soluttautua näihin järjestöihin.

Fernando Moraisin teos Castron viimeiset soturit on kuvaus viiden kuubalaisen tiedustelu-upseerin toiminnasta tässä peitetehtävässä – aikana, jolloin kylmä sota Yhdysvaltojen ja Kuuban välillä kävi todella kuumana.

Englanninkielinen laitos The Last Soldiers of the Cold War: The Story of the Cuban Five nousi kansainväliseksi menestykseksi. Veli-Pekka Ketolan suomentama Castron viimeiset soturit (Art House) on nyt HS Kirjaston viikon kirja ja luettavissa ilmaiseksi sähköisessä HS Kirjastossa.

Kirjasta käy ilmi, että Kuuban viisikko tuomittiin vuosikausiksi vankilaan väärien syytteiden nojalla.

Uskomattomien tapahtumakulkujen ja ihmiskohtaloiden lisäksi kirja piirtää kuvan Kuuban ja Yhdysvaltain kymmeniä vuosia kestäneestä konfliktista, Floridan kuubalaisyhteisöstä ja kylmän sodan viimeisistä taisteluista.

Teos perustuu vuosien tutkimukseen sekä verkoston jäsenten ja heidän omaistensa haastatteluihin.

Fernando Morais on yksi Brasilian tunnetuimmista kirjailijoista ja toimittajista. Hän on voittanut kolmasti Esson journalistipalkinnon ja neljästi Abril-palkinnon. Hänen kirjojaan on myyty yli kaksi miljoonaa kappaletta yli kahdessakymmenessä maassa.

Suomeksi Moraisin tuotannosta on ilmestynyt myös hänen maanmiehensä, kirjailija Paulo Coelhon elämäkerta Sanojen alkemisti (Bazar, 2010).

