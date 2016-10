Hymyilevä mies -elokuva sai pääpalkinnon Chicagon elokuvafestivaalilla

Nyrkkeilijä Olli Mäestä kertova elokuva jatkaa maailmalla palkintokannassa. Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä mies -elokuva voitti eilen illalla Chicago International Film Festivalin New Directors -kilpailusarjan pääpalkinnon. Vuodesta 1964 järjestetty Chicagon elokuvafestivaali on vanhin elokuvafestivaali Yhdysvalloissa. Siihen kuluu oma kilpailusarjalla elokuvien tekijöille.

Festivaalin joko ensimmäiselle tai toiselle pitkän elokuvan ohjaustyölle suunnatun esityssarjan Gold Hugo -pääpalkintoa tavoitteli tänä vuonna yhteensä 15 elokuvaa ympäri maailman.

Tuomariston mukaan Hymyilevä mies -elokuva ”osoittaa hämmästyttävä itsevarmuutta näkemykseltään ja toteutukseltaan”. Se on ”upealla mustavalkokuvauksella sekä puhtaalla tunteella ja huumorintajulla kerrottu elokuva, joka tarjoaa monilla tehokkailla valinnoillaan hienovaraisia, omaperäisiä ja naturalistisia ratkaisuja. Se antaa kaikille aisteille uutta purtavaa.”

Gold Hugo -pääpalkinto on Hymyilevälle miehelle jo viides palkinto kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Edelliset festivaalivoitot tulevat Cannesin elokuvajuhlien Un Certain Regard -sarjasta, Zürichin elokuvajuhlilta, Manaki Brothers -festivaalilta Makedoniasta sekä Saint Jean de Luz Film Festivalilta Ranskasta. Elokuva on myös tämän vuoden Suomen virallinen Oscar-ehdokas.

Mennyt viikko on ollut Hymyilevälle miehelle muutenkin menestyksekäs Yhdysvalloissa: torstaina elokuva valittiin American Film Instituten järjestämän AFI Fest -festivaalin ohjelmistoon. Elokuva esitetään arvostetun festivaalin World Cinema -esityssarjassa. Nyt 30. kertaa järjestettävä AFI Fest on pisimpään Los Angelesissa järjestetty kansainvälinen elokuvafestivaali. AFI Fest järjestetään 10.–17. marraskuuta.

Vuoteen 1962 sijoittuvan ja nyrkkeilijä Olli Mäen rakastumisesta kertovan elokuvan on nähnyt elokuvateattereissa Suomessa tähän mennessä jo 36 000 katsojaa. Sen pääosissa näyttelevät Jarkko Lahti, Eero Milonoff ja Oona Airola.