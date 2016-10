Siljan uusi Tukholman-terminaali pitää sisällään paljon taidetta

Tukholma

Tukholman Värtahamnin uusi matkustajaterminaali korvasi kesäkuussa vanhan, vuonna 1966 rakennetun terminaalirakennuksen. Uuden terminaalin viimeistelyä on jatkettu kuitenkin pitkälle syksyyn.

Uutta terminaalia käyttävät Helsingistä Silja Serenade ja Symphony ja Turusta Galaxy ja Baltic Princess. Lisäksi terminaali palvelee laivoja Tallinnasta ja Ahvenanmaalta.

Vanhaa terminaalia puretaan parhaillaan uuden asuinalueen tieltä. Terminaaliuudistus on osa Norra Djurgårdsstadenin kaupunginosan suurempaa kehityssuunnitelmaa. Asunnoille halutaan enemmän tilaa, joten terminaali muutti kauemmaksi kohti merta. Hanketta ovat rahoittaneet Tukholman sataman lisäksi Tukholman kaupunki ja EU.

Uuden terminaalin on suunnitellut tanskalainen C. F. Møller Architects. Toimisto voitti terminaalista käydyn arkkitehtuurikilpailun vuonna 2010. Rakennuksen pitkulainen muoto muistuttaa merta halkovaa laivaa muotoa, ja sen kaikille avoimet kattoterassialueet tuovat mieleen Oslon oopperatalon ja New Yorkin High line -puiston.

Hans Rosenströmin teoksen lisäksi terminaalissa on kolme muutakin taideteosta: Matthias van Arkelin silikoninauhoista koostuva Cut Open Strip Painting, Lisa Gerdinin ulkoveistos Port sekä sisäseiniä elävöittävä Pia Törnellin A Tone of Water.

Terminaali on avoinna joka päivä klo 5.45–19.30, ja teoksiin pääsee tutustumaan myös ilman matkalippua.