Koominen näky ja mieletön mörinä – miltei nelimetrinen ja yli 130-kiloinen ”hirviösoitin” oktobasso sai viimein virallisesti paikan sinfoniaorkesterista

Montrealissa Kanadassa tehdään tänä viikonloppuna historiaa.

Kaupungin kuulu orkesteri, Montrealin sinfoniaorkesteri kapellimestarinsa Kent Naganon johdolla, ottaa tämän viikonlopun konserteissa riveihinsä ensimmäistä kertaa jättiläismäisen soittimen, oktobasson. Ensimmäinen keikka oktobassolla soitettiin jo torstaina ja lisää seuraa lauantaina ja sunnuntaina.

Kyseessä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun oktobasso saa virallisen statuksen sinfoniaorkesterin osasena.

Tähän asti soitin on ollut lähinnä kuriositeetti ja koominen kummajainen, jota ei ole oikein koskaan otettu tosissaan.

Syynkin voi arvata: kolmikielinen soitin ei ole järin kätevä. Sen pituus on 3,6 metriä, paino 131 kiloa.

”Se on oikeastaan kontrabasso, mutta steroideilla pumpattu sellainen”, totesi uudesta soittimestaan Eric Chappell uutiskanava CBC:lle.

Chappell on normaalisti orkesterin kontrabasisti, mutta tästä viikosta lähtien myös oktobasisti.

Oktobasson koon tajuaa viimeistään siinä vaiheessa, kun se nököttää orkesterin takarivissä muiden soittimien seassa. Viulut näyttävät sen rinnalla postimerkeiltä.

Soittimen kehitteli ja rakensi noin vuonna 1850 ranskalainen Jean-Baptiste Vuillaume. Oktobassoja rakennettiin tuolloin tiettävästi kolme kappaletta, joista vain yksi on säilynyt.

Möreä-ääniselle ”hiriviökontrabassolle” oli tilausta, sillä muhkeita teoksia sävellelleet myöhäisromantiikan säveltäjät halusivat paisuttaa orkesterin alarekisteriä mahdollisimman muhevaksi. Aikakauden soitinrakentajat yrittivät kehitellä kuumeisesti sopivaa ratkaisua.

Ratkaisu löytyi oktobassosta. Säveltäjistä varsinkin ranskalainen Hector Berlioz innostui.

Kovin laajaan käyttöön ei oktobasso kuitenkaan päätynyt, sillä eihän sitä voinut edes liikutella, niin valtava se oli.

Montrealin oktobasso on ainakin kaksi kertaa suurempi kuin kontrabasso, ja sen matalimman äänen taajuus on 16 Hz. Ääni on niukin naukin ihmiskorvan kuultavissa.

Montrealin soittimen matalin ääni on siis matalampi kuin pianon matalin ääni, joka on 27,5 hertsiä. Sillä pääsee myös alemmas kuin kontrabassolla, tuuballa tai kontrafagotilla.

Joskus soitinta soittamaan on tarvittu kaksi ihmistä: toinen on vedellyt jousta, toinen on kiivennyt ylös tuolille painelemaan paksuja kieliä.

Mutta käytössä on myös helpotuksen tuova koneisto, eräänlainen vipujärjestelmä. Vipuja painelemalla soittaja pystyy tuottamaan soittimesta ääniä vasemmalla kädellään, samalla kun hän vetää oikealla kädellä jousta kielten päällä. Vipuja pystyy liikuttamaan myös jalkapedaalin avulla.

Montrealiin oktobasso tuli alun perin oikeastaan vitsin takia.

Orkesterin kontrabasisti Chappell kertoo orkesterin videolla, että hän kertoi oktobassosta jo vuosia sitten Naganolle ihan vain vitsinä.

Kent Nagano muistaa toisin. ”Hän [Chappell] vakuutti minut ja kollegat, että sen soundia olisi todella kiinnostavaa tutkia, ensi kertaa 150 vuoteen”, Nagano sanoo.

Vitsi tai ei, joka tapauksessa Nagano innostui soittimesta aivan tosissaan. Hän on erikoistunut orkesterinsa kanssa nimenomaan myöhäisromantiikan teoksiin ja haluaa esittää niitä mahdollisimman autenttisesti.

Nyt hän arveli, että oktobasson avulla sinfoniaorkesteriin pystyttäisiin tuomaan viimeinkin se jousiston monipuolisuus, mitä jotkut säveltäjät olivat havitelleet 1800-luvun puolivälin tietämillä.

Montrealin oktobasson rakensi vuonna 2010 alkuperäisen Vuillaumen tekemän mallin mukaan ranskalainen Jean-Jacques Pagès. Soittimen sponsoroi orkesterille kanadalainen konevalmistaja Canimex.

Montrealin jättibasso ei ole silti ainoa lajissaan. Soittimia löytyy kolmesta museosta. Pariisin Museé de la Musiquessa on tiettävästi ainoa alkuperäinen oktobasso 1850-luvulta.

Ja nyt noita myyttisiä soittimia on alettu ottaa hiljalleen uudistuotantoon. Oktobasso on näkynyt aina Pohjois-Euroopassa asti.

Henrik Beck / Nymusikk

Esimerkiksi viime vuonna nyMusikk-nimisen uuden musiikin keskuksen järjestämällä festivaalilla Norjassa kuultiin ensi kertaa upouutta, Saksassa rakennettua oktobassoa. Tuolloin soitin esiintyi muun muassa 11-henkisen kamariorkesterin jäsenenä.

Nyt se on saanut virallisesti paikkansa myös sinfoniaorkesterissa. Montrealin orkesteri on maailman ensimmäinen orkesteri, jolla on omistuksessaan tuo komistus.

Se tuskin jää viimeiseksi.

Mutta miltä soitin sitten oikeasti kuulostaa, se on kaikkein olennaisin kysymys.

Vastaus löytyy Montrealin sinfoniaorkesterin tuoreelta videolta, jossa Chappel soittaa Mozartin Ave Verum Corpusta yhdessä orkesterin kontrabasistien kanssa: