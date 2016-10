Lontoo

Lauantai-illan X Factor -finaalin piti olla Saara Aallolle helppo homma. Kilpailun teemana olivat tällä viikolla diivat, suuret laulajapersoonat, joiden kappaleisiin suomalaislaulajalla riittää ääntä ja taitoa.

Aalto päätti edetä vaikeimman kautta. Illan lähetyksessä hän tulkitsi It’s Oh So Quiet -kappaleen, joka tunnetaan ennenkaikkea islantilaisen Björkin ainutkertaisen persoonallisena tulkintana.

Ei mikään ilmeisin valinta, mutta Saara Aalto vastasi haasteeseen ehkä komeimmalla esityksellään toistaiseksi. Hän huokaili ja kuiskaili, lauloi ja kirkui juuri kuten kappaleen luonteeseen kuuluu. Dynamiikkaa, hiljaisia suvantoja ja äänekkeitä huippuja, esityksestä ei puuttunut.

Björkin persoonallisuuden sijaan esitys oli lähempänä alkuperäistä, jazzlaulaja Betty Hutsonin jo 1950-luvulla laulamaa versiota.

Menneiden vuosien kabareehenkeen viittasi myös esitys, jonka Aalto käynnisti laulamalla valtavan pinkin mekkovuoren päällä. Kun kappale pääsi vauhtiin, mekon alta syöksähtivät esiin tanssijat.

Tuomariston reaktiosta ei jäänyt tällä kertaa mitään epäselvyyttä. Koko nelikko osoitti seisoen suosiotaan, kun kappale saapui maaliin.

”Mitä tapahtui, tuo oli uskomatonta”, aloitti Louis Walsh, joka vielä viikko sitten antoi huonoimmat arviot Aallon esitykselle.

”Minun on annettava kymmenen pistettä kymmenestä. Tuo oli parasta koko iltana.”

”Se oli hullua ja outoa. Se oli bananas (ihan kahelia)”, Nicole Scherzinger jatkoi viime viikon tapaan banaanivertauksilla.

Myös päätuomari Simon Cowell oli poikkeuksellisen suopeana, sillä hänen mielestään Saara Aalto löysi illan esityksessään oikean tyylinsä.

”Tämä olet sinä. Minun on onniteltava sinua”, hän kohdisti sanansa suomalaiselle.

”Tätä olemme odottaneet. Olet ihan hullu, mutta me rakastamme hulluutta.”

Saara Aallon X Factor -urakka on ollut katketa jo useaan otteeseen, mutta tällä viikolla hän vaikutti olevan täynnä taistelutahtoa.

”Tämä oli paras juttu koskaan”, hän iloitsi esityksen jälkeen tuomariston annettua arvionsa.

Aalto kiitti saamastaan tuesta myöhään lauantaina Twitterissä. Videolla hän kuvailee illan olleen yksi hänen elämänsä parhaimmista.

Dreams do Come true!!!! ❤️💗 pic.twitter.com/sYlQqx6sbj — Saara Aalto (@saaraaalto) 22. lokakuuta 2016

Aallon X Factor -kilpataipaleen jatko selviää sunnuntai-iltana, kun tuloslähetys alkaa iltakymmeneneltä Suomen aikaa. Brittiyleisö päättää jatkoonmenijät puhelinäänestyksellä, mutta lopullinen sana on kilpailun tuomariston käsissä.

Toivoa sopii, että esiintymisjärjestyksellä ei ole huomattavaa vaikutusta äänestystulokseen. Saara Aallon kohtalona oli tällä kertaa laulaa illan viimeisenä.

Kaikki mahdollisuudet jatkoon suomalaislaulajattarella on, mutta vastusta riittää. Lauantai-iltana pöydän putsasi ennakkosuosikiksi noussut Matt Terry, joka repi lisää kaulaa kilpakumppaneihinsa taidokkaalla versiollaan Mariah Careyn I’ll Be There -hitistä.

Illan muita onnistujia ja ilmeisiä läpimenijöitä olivat Gifty Louis ja Relley C, joilla on komean äänen lisäksi ihan oikean diivan elkeitä.

Omaleimaisella tyylillään vakuutti myös Emily Middlemas, jonka seesteinen versio How Will I Know -kappaleesta oli tunnelmaltaan aivan toisenlainen kuin Whitney Houstonin alkuperäisesitys.

Koskaan ei pidä myöskään arvoida Honey G:n rahvaan romuluisen räpin vetovoimaa, sillä 35-vuotiaasta pohjoislontoolaisesta on kasvamassa, vastoin kaikkia todennäköisyyksiä, todellinen ilmiö.