Suomalaiset olivat poikkeuksellisen pettyneitä Hobitti-elokuviin, kertoo laaja kansainvälinen tutkimus

Fakta Kolme suurta fantasiatutkimusta Martin Barkerin johdolla on tehty kyselytutkimukset Taru sormusten herrasta -elokuvista vuonna 2008 ja Hobitti-elokuvista vuonna 2014. Viikon päästä käynnistyy vastaava tutkimus Game of Thrones-tv-sarjasta. Kyselytutkimuksia on tehty yli 40 maassa. Suomen osuudesta vastaa Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus. HS

Fanit ympäri maailmaa pettyivät vuosina 2012–2014 ilmestyneisiin Hobitti-elokuviin. Erityisen paljon pettyivät suomalaiset fanit.

Tällaisia tuloksia saatiin vuonna 2014 käynnistetystä poikkeuksellisen suuresta kyselytutkimuksesta. The World Hobbit Projectissa yli 36 000 vastaajaa 46 maasta kertoi mielipiteistään J. R. R. Tolkienin kirjaan perustuvasta, Peter Jacksonin ohjaamasta elokuvatrilogiasta. Suomessa vastaajia oli yli 1 600.

Tutkimusta johtanut professori Martin Barker Aberystwythin yliopistosta Walesista kertoi tutkimuksen tuloksista Jyväskylässä viime viikolla pidetyssä seminaarissa.

Hän muistuttaa, että Hobitti-tutkimus pitää nähdä jatkona 2008 tehdylle vastaavalle tutkimukselle Taru sormusten herrasta -elokuvien vastaanotosta.

”Meillä ei ollut aavistustakaan, miten tärkeitä Sormusten herra -elokuvat olivat ihmisille”, Barker kertoo ensimmäisen tutkimuksen tuloksista. ”Ne olivat ihmisille paljon enemmän kuin vain fantasiaa. Ne olivat keino astua ulos omasta maailmastamme ja katsoa sen ongelmia uudesta kulmasta, kirkkaammin.”

Nimenomaan Sormusten herra -elokuvien taustaa vasten Hobitti oli pettymys.

”Hobitit olivat ihan hyviä elokuvia, mutta ne eivät tarjonneet samaa erityislaatuista tunnetta.”

Suomalaiset olivat erityisen pettyneitä. Parhaan arvosanan elokuvalle antoi alle joka viides suomalainen vastaaja. Maailmanlaajuisesti noin joka kolmas antoi parhaan arvosanan, Ruotsissa melkein puolet vastaajista.

Suomessa kyselyyn vastaajista suurin osa oli 16–35-vuotiaita naisopiskelijoita. Suuri osa heistä kertoi olevansa aktiivisia faneja – he muun muassa kirjoittivat blogeja ja fanifiktiota, piirsivät fanikuvitusta, keskustelivat elokuvista ja pelasivat niihin liittyviä pelejä.

Suomalaiset tutkijat olivat kiinnostuneita nimenomaan tällaisista faneista, jotka halusivat kokea elokuvan laajemmin muidenkin medioiden kautta. Faneista, joille Hobitti oli kokonainen maailma. Heitä oli melkein 80 prosenttia vastaajista.

Moni heistä oli Tolkienin kirjojen pitkäaikaisia ystäviä. Aktiivisista faneista selkeästi kriittisimpiä elokuvia kohtaan olivat juuri ne, jotka olivat jo lukeneet kirjat aikaisemmin. Fanit, jotka vasta lukivat kirjaa tai aikoivat lukea sen, olivat innostuneempia elokuvista.

Petteri Kivimäki

Suomen osuudesta tutkimuksesta vastasi Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus, kulttuurintutkija Irma Hirsjärven johdolla.

”1950-luvulta lähtien on levinnyt käsitys siitä, millainen Tolkienin maailma on. Sormusten herra -elokuvissa käytettiin jo olemassa olevia kuvia ja materiaalia. Fanit tunnistivat ne”, Hirsjärvi sanoo. ”Hobitti taas on teoksena hyvin erilainen, pieni lastenkirja. Se muutettiin isoksi toimintatrilogiaksi. Tähän petyttiin.”

Hän arvioi, että muitakin syitä oli suomalaisten erityisen kriittiseen vastaanottoon.

”Kouluissamme on huolellista medialukutaidon opetusta. Toisaalta, kun Hobitti-elokuvista alkoi kuulua huonoja uutisia, esimerkiksi että ohjaaja vaihtui, se uutisoitiin mediassa ja kritiikki heräsi. Sekin ehkä vaikutti, että Suomessa kriittiset mielipiteet esitetään kulttuurikeskustelussa vahvemmin kuin Ruotsissa.”

Kiinnostava ero pohjoismaisten vastaajien välillä oli näkemys siitä, ovatko Hobitti-elokuvat satuja vai ei.

Monivalintakysymyksessä siitä, mitä Hobitti-elokuvat ovat tai eivät ole, vain kolme prosenttia suomalaisista valitsi yhdeksi vaihtoehdoksi sadun. Ruotsissa osuus oli 16 prosenttia ja Tanskassa 36 prosenttia.

Sen sijaan suomalaiset pitivät muita enemmän Hobitti-elokuvia toimintaseikkailuina.

”Tämä kertoo suomalaisten genretietoisuudesta”, arvioi Hirsjärvi. ”Suomessa on kirjallisuuskeskustelussa jo vuosikymmenien ajan eroteltu satu ja fantasia. Toisaalta, Tanskassa H. C. Andersenin perintö vaikuttaa siten, että satu käsitetään enemmän aikuisille tarkoitetuksi kuin Suomessa.”

Hirsjärvi näkee tässä suomalaisen scifi- ja fantasiafanikulttuurin vaikutuksen. ”Tutkimuksessa näyttää tulevan esiin myös suomalaisen scifi- ja fantasiaharrastajien eli fanien yhteisö. Se on voimakkaasti vaikuttanut molemman genren tunnettuuteen ja arvostamiseen: odottava yleisö on meillä kriittisempää.”

Taru sormusten herrasta- ja Hobitti-elokuvia ja seuraavaksi Game of Thronesia koskevat poikkeuksellisen laajat kyselytutkimukset ovat professori Barkerin suurtyö. Yhdessä ne ovat perusteellinen selvitys fantasian roolin muutoksesta kahdenkymmenen vuoden aikana.

”Olen 70-vuotias ja tämä voi hyvin olla viimeinen tutkimukseni. Siksi olen kunnianhimoinen ja haluan tämän onnistuvan. Mutta ehkä muut jatkavat jälkeeni.”