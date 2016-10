Seuraavaksi tutkitaan Game of Thronesin faneja

Viikon päästä käynnistyy kolmas Martin Barkerin johtama kyselytutkimus. Sen aiheena on tv-sarja Game of Thrones.

”On kiehtovaa, että Game of Thronesia rakastetaan kuin Taru sormusten herraa. Sarja on kuitenkin hyvin erilainen, sävyltään pessimistinen.”

Barker sanoo, että Game of Thronesin fanit rakastavat sarjan yllätyksellisyyttä. Mitä vain voi tapahtua. Yksi suosituimpia sarjan fanittamisen muotoja on spekulointi tulevista käänteistä.

”Se on kuitenkin vain yksi nautinnon taso. Mitä jää jäljelle sen jälkeen? Mikä on se ylijäämä, joka siirtyy omaan elämään ja saa katsomaan sitä eri tavalla?”

”Winter is coming – talvi on tulossa – on sarjan tunnetuin lause. Kysymme vastaajilta, mitä talvi heille tarkoittaa. Talven merkitys muuttuu sarjan edetessä ja se on metafora jollekin meidän maailmassa.”

”Winter is coming” on jo osa populaarikulttuuria. Suomessa esimerkiksi Pekka Pouta käytti sitä sääennusteessaan.

Game of Thrones on suosionsa laajuudessa hyvin poikkeuksellinen. Se esitetään samanaikaisesti yli 170 maassa. Irma Hirsjärveä kiinnostaa mikä sarjassa resonoi samalla tavalla eri kulttuureissa. Hän kuvailee Game of Thrones -kyselyä ”hyvällä tavalla poliittiseksi hankkeeksi”.

”Mitkä ovat ne mielikuvat, joilla liikutetaan ihmisjoukkoja? Mitkä perimmäiset asiat yhdistävät meitä yli kansallisrajojen? Shokki J. F. Kennedyn murhasta oli aikanaan sellainen. Nyt ’talvi on tulossa’. Se kuvaa suurta uhkaa, joka leijuu ilmassa, suurta kohtalon tuntua.”

Game of Thrones -kysely www.questeros.org