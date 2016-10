Muotoiluviikkojen verkosto avaa uusia näkymiä myös Helsinki Design Weekille

Perinteinen muotoiluviikko Helsinki Design Week näkyy entistä vahvemmin katukuvassa ensi vuonna, kun Suomi viettää itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlia. Helsinki Design Week nimittäin isännöi tämän vuoden toukokuussa perustetun kansainvälisen designviikkojen verkoston suurtapahtumaa syyskuussa 2017. Suurtapahtuma tuo Helsinkiin peräti 54 design- ja kaupunkifestivaalia, jotka osallistuvat World Design Weeks -verkoston kautta aikain ensimmäiseen katselmukseen.

”World Design Weeks -verkosto luo Suomelle uusia muotoilualan yhteyksiä, jotka avaavat ovia suomalaisen muotoiluosaamisen viennille maailmalle”, korostaa Helsinki Design Weekin johtaja Kari Korkman.

World Design Weeks -verkoston Summit 2017 -tapahtuma järjestetään osana Helsinki Design Weekiä 13.–15. syyskuuta 2017.

Maailmanlaajuiseen muotoiluverkostoon kuluvat muun muassa Peking, Tokio, Lontoo, Pariisi, Mexico City, Firenze, New York, San Francisco, Toronto, Tukholma, Istanbul, Sao Paolo, Buenos Aires, Melbourne ja Barcelona. Suomea edustaa Helsinki Design Week.

Verkosto kokoaa yhteen kasvavien metropolien luovat kaupunkifestivaalit ja niiden kumppanit, kuten korkeakoulut ja muotoiluteollisuuden yritykset. Tavoitteena on edistää kansainvälistä muotoilualan yhteistyötä, tukea tuotekehitystä ja kehittää luovien alojen taloutta.

Kari Korkmanille World Design Weeks -verkoston luominen on ollut pitkäaikainen haave. Hän on ollut mukana sen verkoston synnyttämisessä. ”Kaupunkikulttuurin vaikutus kasvaa koko ajan, samoin metropolien merkitys. Hierarkioiden sijasta syntyy uusia verkostojen solmukohtia ja ensi vuonna Helsinki on sellainen muotoilualalle”, Korkman toteaa.