Saara Aalto pääsi jatkoon Britannian X Factor -laulukilpailussa – kiljui riemusta kuullessaan tuloksen

Laulaja Saara Aalto pääsi suoraan jatkoon sunnuntai-iltana Britannian X Factor -laulukilpailussa. Hän alkoi kiljua riemusta tuloslähetyksessä, kun kuuli jatkavansa kilpailussa ensi viikonloppuna.

Ohjelman virallisella Twitter-tilillä jaettiin sunnuntai-iltana ruutukaappaus hetkestä, jolloin Aalto kuuli pääsevänsä jatkoon.

Aalto pääsi jatkoon yleisöäänillä. Kuluneen viikon teemana laulukilpailussa olivat diivat. Aalto esitti lauantain livelähetyksessä islantilaisen Björkin It’s Oh So Quiet -kappaleen.

HS:n kulttuuritoimittaja Jarkko Jokelainen kirjoitti arviossaan, että se saattoi olla Aallon toistaiseksi komein esitys.

”Hän [Aalto] huokaili ja kuiskaili, lauloi ja kirkui juuri kuten kappaleen luonteeseen kuuluu. Dynamiikkaa, hiljaisia suvantoja ja äänekkäitä huippuja, esityksestä ei puuttunut”, Jokelainen kuvaili.

Myös tuomaristo lämpeni Aallon lauantaiselle tulkinnalle.

Tuomarit taputtivat seisaaltaan Aallon esityksen päättyessä. Kovasanaisuudestaan tunnettu päätuomari Simon Cowell kehui Aaltoa.

”Tämä olet sinä. Minun on onniteltava sinua”, hän sanoi lähetyksessä.

Sunnuntaina Aalto kertoi Twitterissä, että oli myös itse tyytyväinen kehuja keränneeseen esitykseensä.

Hän kirjoitti haaveilleensa sen kaltaisesta show’sta jo 15 vuoden ajan.

My dreams came true yesterday!Been waiting for 15 years to do a show like that.The feeling when judges&audience loved it😍Feeling so Blessed! pic.twitter.com/oX7hHpPw8L