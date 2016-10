Vaalitaistelu nostaa esiin USA:n särmikkäitä verkkosivustoja – räyhähenkisestä Breitbart Newsista tuli Trumpin äänitorvi

Washington

Kun Hillary Clinton ja Donald Trump ottivat viime keskiviikkona yhteen vaaliväittelyssä Las Vegasissa, väittelyä seurattiin tiiviisti sosiaalisessa mediassa. Facebookissa keskustelua hallitsi Breitbart News, jonka juttuja jaettiin vuorokauden aikana yli puoli miljoonaa kertaa.

Breitbart on oikealla laidalla se, mitä Vox, Huffington Post tai Politico vasemmalla. Se on ärhäkkä uutissivusto, joka iskee armotta demokraatteja ja liberaalia mediaa.

Näissä vaaleissa Breitbartista on tullut Donald Trumpin vahvin äänitorvi. Sitä on pakko lukea, jos haluaa tietää, mikä panee Trumpin kannattajien veren kuohumaan.

Breitbart tarjoaa lukijoille joka päivä reilun kattauksen demokraattien rötöksiä, maahanmuuttajien rikoksia ja hämmentäviä sattumuksia.

Viime viikolla Breitbart paljasti Hillary Clintonin kävelleen kongressin metallinpaljastimen ohi vuonna 2015.

Se on uutinen, koska sivusto on jo pitkään väittänyt presidenttiehdokkaan olevan kuolemansairas. Ehkäpä Clintonilla on jokin metalli-instrumentti piilossa vaatteidensa alla?

Kommenttiketjuista selviää, millaiset ihmiset Breitbartia lukevat.

Monen kirjoittajan kuvassa on joko etelävaltioiden lippu tai rasistien suosima vihreä Pepe-sammakko. Nimimerkeissä näkyy paljon väännöksiä sanasta ”deplorable” (säälittävä), jolla Hillary Clinton on Trumpin tukijoita nimittänyt.

Clintonille on sivulla loputtomasti haukkumanimiä, kuten Killary ja Hitllary.

Mediayhtiön perusti vuonna 2007 toimittaja Andrew Breitbart, joka pääsi provojournalismiin sisään Drudge Reportin perustajan Matt Drudgen oppipoikana.

Drudge ja Breitbart olivat molemmat rämäpäitä, joita ajoi eteenpäin pikemminkin huomionhalu kuin aatteen palo. Mediakentän oikealle laidalle he päätyivät luultavasti siksi, että siellä oli enemmän tilaa.

Valtamedian toimittajat ovat kaikkien tutkimusten mukaan selvästi liberaalimpia kuin amerikkalaiset keskimäärin. Se on saanut osan amerikkalaisista hakemaan oikeistolaisempia medioita.

Edelliselle sukupolvelle se tarkoitti puheradiota ja televisiokanava Foxia, nuoremmille esimerkiksi Breitbartia.

Donald Trumpin menestys on ollut jättipotti Breitbartille, sillä perinteisen republikaanimedian, kuten The Wall Street Journalin, on ollut vaikea niellä liikemiehen vihaista populismia. Breitbartille se sen sijaan sopii kuin nyrkki silmään.

Kannatuksensa huvetessa Trump on siirtynyt yhä lähemmäs Breitbartia. Hän on syyttänyt alamäestään valtavaa salaliittoa, jonka ytimessä ovat ylikansallinen eliitti ja liberaali media.

Palopuheiden takana uskotaan olevan Breitbartin johtaja Stephen Bannon, josta tuli elokuussa Trumpin kampanjan vetäjä.

Bannon on 62-vuotias entinen laivastoupseeri, sijoituspankkiiri ja viihdeyrittäjä, joka rikastui osuudellaan televisiosarja Seinfeldin tuotoista. Breitbartin johtoon hän nousi vuonna 2012 Andrew Breitbartin kuoltua 43-vuotiaana.

Tyyliltään Bannon on samanlainen anarkistinen räyhähenki kuin Andrew Breitbart ja monet muut uuden oikeiston kärkihahmot.

Heitä eivät kiihota Jeesus eivätkä homoliitot vaan eliittiviha, islam ja poliittisen korrektiuden vastustus.

Puheradiot ja Fox suosivat räväköitä mielipidetykkejä, kun taas Breitbartin mottoihin kuuluu: ”Faktat saavat jakoja, mielipiteet olankohautuksia.”

Breitbart yhdistääkin tutkivan journalismin ja poliittisen mudanheiton tavalla, joka haastaa ja hämmentää perinteistä mediakenttää.

Julkaisurima on matalalla, joten Breitbart on joutunut moneen kertaan perumaan uutisiaan tai maksamaan niistä korvauksia.

Sekaan mahtuu kuitenkin onnistumisiakin. Demokraattien kongressiedustaja Anthony Weiner joutui eroamaan, kun sivusto paljasti hänen lähettäneen alushousukuviaan vieraille naisille.

Breitbartin maailmassa vastakkain eivät ole oikeisto ja vasemmisto vaan kansallismieliset populistit ja globalistit.

Poliittisten vastustajien ykkösketjun voi lukea Breitbartin pääteemoista: iso hallitus, iso media ja iso Hollywood.

Perinteistä mediaa Breitbart kutsuu nimillä ”korporaatiomedia” tai MSM (main stream media).

Vihollisuus on kuitenkin yhtä häilyvää kuin Donald Trumpilla, joka voi samana päivänä haukkua CNN:ää Clinton News Networkiksi ja antaa kanavalle erikoishaastattelun.

Sekä Trump että Breitbart ovat kehittyneet mestareiksi käyttämään valtamediaa omaksi edukseen, sillä molemmat tuntevat hyvin nykymedian toimintatavat.

Jos haluaa uutisiin, heittää toimittajille kiiltävän vieheen. Jos haluaa vaihtaa puheenaihetta, tarjoaa toimittajille jotain vielä parempaa. Olet elossa niin kauan kuin sinua klikataan.

Jos Breitbartin toimittajat löytävät erityisen makean mutakokkareen, ne voivat tarjota sen isoille lehdille ja kerätä omat klikkinsä jatkojutuista.

Breitbartissa journalismia ei ajatella yksittäisinä juttuina vaan tarinoina, jotka kehittyvät päivästä ja viikosta toiseen.

Sivuston tärkeitä tarinoita ovat viime aikoina olleet maahanmuuton huonot puolet, ISIS, rotumellakat ja Hillary Clintonin rötökset.

Trumpin nostattama tsunami on temmannut mukaansa poliittista hylkytavaraa uusnatseista etelävaltioiden huppupäärasisteihin.

Viime aikoina myös Breitbartin sivuilla on alkanut näkyä yhä enemmän rasistista, naisvihamielistä ja antisemitististä kirjoittelua.

Keväällä osa toimituksesta erosi. Lähtijöiden mukaan Stephen Bannon oli tehnyt mediatalosta Trumpin propagandakoneen.

Kun Bannon siirtyi elokuussa Trumpin kampanjan johtoon, Hillary Clinton sanoi vastustajansa hakevan epätoivoissaan tukea alt-right-piireistä.

Osa uudesta oikeistosta kutsuu itseään alt-rightiksi, joka on lyhennys vaihtoehto-oikeistosta, mutta sattuu myös viittamaan vanhaan Saksaan.

Trumpin menestys on ollut mannaa kaapelitelevision uutiskanaville, joiden vuosia jatkunut alamäki kääntyi kasvuksi vuonna 2015. Eniten Trump-show’sta on hyötynyt CNN, jonka katsojamäärä nousi peräti 39 prosenttia.

Mutta kaikkein eniten aihetta iloon on Breitbartilla, joka on vuodessa kasvattanut Facebook-seuraajiensa määrän miljoonasta 2,56 miljoonaan.

Breitbartin menestys on tehnyt varmasti vaikutuksen myös Donald Trumpiin, joka on vihjaillut perustavansa presidenttikampanjansa jälkeen oman televisiokanavan.

Se voi selittää, miksi Trump on kieltäytynyt hyväksymästä vaalitulosta.

Sellaiset puheet saattavat käydä kalliiksi demokratialle, mutta salaliitoista elävälle populistimedialle ne ovat puhdasta kultaa.