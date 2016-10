Kirjailija August Strindbergin maalaus tulossa myyntiin

Kirjailija August Strindbergin (1849–1912) maalaus Inferno (1901) on tulossa huutokauppaan Christie’sillä New Yorkissa. Odotuksissa on, että siitä maksetaan enemmän kuin yhdestäkään ruotsalaisteoksesta aiemmin. Ennätystä pitää hallussaan Anders Zornin Sommarnöje (1886), joka myytiin 26 miljoonalla kruunulla ( noin 2,7 miljoonaa euroa) vuonna 2010.

Suomen-ennätys on Helene Scherfbeckillä, jonka Tanssiaiskengistä (1882) on maksettu Lontoossa Sothebyssä 3,9 miljoonaa euroa 2008.

Infernoa on säilytetty Moderna museetissa. Ennen myyntiä se tulee kuitenkin esille yksityisessä CF Hill -galleriassa Tukholmassa 25. ja 26. lokakuuta, kertoo Dagens Nyheter.