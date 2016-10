Tatu ja Patu on syksyn elokuvahitti, mutta mitä siitä sanoo yleisö: ”Swägä”

Maanantaina puolenpäivän jälkeen Kinopalatsissa alkavassa Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! -elokuvan näytöksessä ei arvaisi, että viime keskiviikkona ensi-iltaan tullut elokuva on osoittautunut suurmenestykseksi.

Elokuvan on kaikkinensa ehtinyt nähdä jo melkein 118 000 katsojaa. Viiden avauspäivän tulos, 112 000 katsojaa, on paras kotimaisen perhe-elokuvan koskaan saavuttama. Vuoden tähän mennessä katsotuin elokuva on Risto Räppääjä ja yöhaukka, joka veti alkuvuodesta teattereihin 345 000 katsojaa.

Maanantaina kolme ja puolisataa henkeä vetävään saliin astelee kolmekymmentäkolme lipun ostanutta. On selvää, että syysloma on Helsingissä ohi.

Vantaalta elokuvaa ovat ehtineet katsomaan Merja Räisänen ja Milana Hyttinen, 8 vuotta.

Hyttinen ei tunnustaudu vanhastaan Aino Havukaisen ja Sami Toivosen luomien lastenkirjahahmojen Tatun ja Patun faniksi. Elokuvan ennakkomainonta piti kuitenkin huolen, ettei leffa jäänyt noteeraamatta, Räisänen sanoo.

Millainen leffa sitten noin yleensä miellyttää Hyttistä?

”Hassu”, kuuluu ytimekäs vastaus.

Kouvolasta syysloman viettoon tulleet Alina Lonka, 12, ja Venla Lonka, 15, odottavat näytöksen alkua helsinkiläisen isotätinsä Aino Toikan kanssa.

”Vähän kaikenlaisista elokuvista” pitävät Longat ovat odottavaisella mielellä, ennakkomainosten perusteella elokuvalta sopii heidän mukaansa odottaa ainakin hauskuutta.

Äitinsä Eevariitta Poroilan kanssa Kajaanista asti ovat puolestaan tulleet Otso Mustonen, 9, ja Akseli Mustonen, 7. Helsingissä asuva isoisä Heikki Poroila on lähtenyt leffaseuraksi.

Nuoret Mustoset ovat lukeneet Tatu ja Patu -kirjoja, ja pitävät Outolan kaksikkoa ”kivoina”. Elokuvan he toivovat olevan hauska.

Eevariitta Poroila tunnustaa olevansa välillä jopa jälkikasvua innostuneempi kirjoista. Samoilla linjoilla on Heikki Poroila.

”Tatu ja Patu ovat mainioita, koska kirjat eivät ole selvästi lapsille tai aikuisille. Minkä ikäinen tahansa saattaa löytää niistä yllättäviä juttuja, koskaan ei voi tietää mitä tapahtuu.”

Poroilaa viehättää kirjoissa myös niiden positiivinen vire. ”Huumori ei ole koskaan ilkeää, vaan elämänmyönteistä. Erilaisuuden hyväksymisen viesti on lisäksi hyvin tärkeä tässä maailmanajassa.”

Mutta lopetetaanpa kysely ja päästetään yleisö saliin. Elokuva alkaa.

Elokuvan pyöriessä ehtii soittaa elokuvan ohjaajalle Rike Jokelalle, jonka reaktio hyviin katsojalukuihin on samalla lailla suomalaiskansallisen maltillinen kuin hänen elokuvansa katsojien kommentit.

”Ei se miltään tunnu, hyvä että näin päin. Ajatukset ovat jo uudessa rikossarjassa, jota kuvaamme parhaillaan.”

Koko perheen elokuvan koukkuja tai hauskuuksia ei Jokelan mukaan mietitty sen kummemmin monen ikäisille sopiviksi. Mitä nyt pidettiin mielessä ikäraja.

”Ettei elokuvasta tullut liian pelottava. Sekä tietenkin se, ettei kaikkea jätetty alatekstiin, vaan kerrottiin asiat tarpeeksi selkeästi, niin että pienimmätkin pysyvät mukana.”

Pohjalle elokuvantekijät katsoivat Chaplinia. ”Se oli hyvä pohja. Mutta muuten se oli Tatun ja Patun omaperäisyys, joka elokuvaa kantoi.”

Puolisentoista tuntia myöhemmin salista tulee ulos tyytyväisen oloisia katsojia.

”Swägä!” lausahtaa Aino Toikka ensimmäiseksi, siteeraten Tatun ja Patun elokuvassa paljon käyttämää slangisanaa.

”Kyllä me kikatettiin”, Toikka jatkaa.

Venla ja Alina Lonka myöntävät: hauska oli.

Entäpä sitten Otso ja Akseli Mustonen, ei kai elokuva ollut heille liian jännittävä?

”Ei.”

Aino Toikka sanookin miettineensä, että pienimmille elokuva saattaa olla liian jännä.

Milana Hyttinen ei hänkään myönnä jännittäneensä, vaan sanoo elokuvassakin kuvatulla Linnanmäellä olleen perjantaina oikeasti pimeämpää kuin elokuvassa.

Heikki Poroila ei ole täysin myyty. ”Tämä ei ollut niin hullu kuin olin toivonut. Siinä oli hetkensä, mutta kokonaisuus oli vähän sovinnainen. Kokonaisjuoni oli yllätyksetön, olisin kaivannut käännettä, joka olisi vetäissyt aikuisenkin nurin.”

Tärkeintä on tietenkin, että Otso ja Akseli ovat tyytyväisiä, Poroila huomauttaa. Ja ovathan he.

Seuraavaksi mennään lelukauppaan.