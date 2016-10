Helsinkiläisyhtyeen musiikki soi Oscar-suosikiksi povatussa amerikkalaiselokuvassa – ”Agents-tyyppistä kitaravärähtelyä”

Oscar-veikkauksissa esillä olleessa amerikkalaiselokuvassa kuullaan suomalaista musiikkia. Elokuva on Jim Jarmuschin uutuusdraama Paterson, jonka ensi-ilta on Yhdysvalloissa vuodenvaihteessa.

Elokuvan pääroolia esittää Adam Driver, joka tunnetaan myös tv-sarja Girlsin sekä elokuvasarja Star Warsin näyttelijänä.

Jarmuschin elokuvassa kuullaan suomalaismuusikoiden esittämä instumentaaliversio soul-kappeleesta I’m Still A Man (Lord Have Mercy). Kappale on isossa tunnelmanluojan roolissa myös elokuvan mainostrailerilla.

Kappaleen esittävät rumpali Jukka Sarapää, basisti Sami Kantelinen ja kitaristi Seppo Salmi.

”Kappale lisensoitiin ensin elokuvan kohtaukseen”, rumpali Jukka Sarapää kertoo HS:lle.

Kappale oli tehnyt ilmeisen vaikutuksen Jarmuschin tuotantoryhmään, koska myöhemmin helsinkiläistoimistoon tuli viesti, että laulu halutaan myös elokuvaa mainostavaan traileriin.

”Elokuvassa biisiä kuullaan käsittääkseni puolitoista minuuttia”, Sarapää kertoo.

Muusikkokolmikko tunnetaan Soul Investigators -yhtyeen jäseninä, mutta Jarmuschin elokuvaan päätynyt kappale on levytetty kokoonpanonimellä Cold Diamond & Mink. Kappale on suomalaismuusikoiden oma sävellys.

Kyse on viime vuonna julkaistun vinyylisinglen B-puolesta, A-puolella kuullaan sama kappale soul-laulaja Willie Westin vokaaliversiona.

Sarapää sanoo, että ”suomalaiselle korvalle kappaleessa on tuttua, Agents-tyyppistä kitaravärähtelyä”.

Kantelinen ja Sarapää pyörittävät myös vinyylilevyjen julkaisuun erikoistunutta Timmion-levymerkkiä.

Paterson sai maailmanensi-iltansa toukokuussa Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa.

On vielä epäselvää, miten suomalaissävellys päätyi Jarmuschin elokuvaan. Se tiedetään, että suomalainen Timmion suuntaa äänitteitä aktiivisesti Yhdysvaltojen markkinoille. I’m Still A Man -singleäkin oli lähetetty nippu Jarmuschin elokuvan tuotantoyhtiöön.

Rumpali Sarapää kertoo, että yhdysvaltalainen yhtiö maksoi kappaleen käyttöoikeudesta ”merkittävän korvauksen”.

Sarapää kertoo, että Soul Investigatorsin musiikkia on käytetty aiemminkin yhdysvaltalaisissa av-tuotannoissa. Helsinkiläiskokoonpanon musiikkia on soitettu mukana muun muassa Grandfathered- ja United States of Tara -televisiosarjoissa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Jarmusch tunnetaan siitä, että musiikki on aina ollut isossa osassa hänen elokuvissaan.

Down by Law’ssa esimerkiksi näytteli Tom Waits, ja vuonna 2005 valmistunut Broken Flowers nosti ilmiöksi etiopialaisen ethio-jazzin ja Mulatu Astatken.

Myös helsinkiläismuusikoiden musiikki voi elokuvan myötä saada lisähuomiota.

Paterson-elokuva kertoo runoja kirjoittavasta Paterson-nimisestä bussikuskista, joka ajaa linja-autoa Paterson-nimisessä kaupungissa Yhdysvaltain itärannikolla. Elämä bussikuskina on melko yksitoikkoista, mutta runojen lisäksi väriä hänen arkeensa tuo sisustamisesta merkittävästi innostunut Laura-puoliso. Kepeyttä elokuvaan tuo Lauran bulldog, joka kisaa Patersonin kanssa paikasta kodin nojatuolissa.

Suomessa Paterson nähdään tällä tietoa elokuvateattereissa Oscar-sesongin aikaan, helmikuussa 2017.

Jarmusch tunnetaan meillä Suomi-kytköksistään. Jarmuschin vuonna 1991 valmistuneessa Night on Earth -elokuvan Helsinki-episodissa näyttelivät Matti Pellonpää, Kari Väänänen ja Sakari Kuosmanen.

Vuonna 1987 Jarmusch oli itse henkilökohtaisesti paikalla Helsingissä, kun Kaurismäen veljekset avasivat Andorra-elokuvateatterinsa Helsinkiin. Avajaiselokuvana oli Jarmuschin Down by Law.

Ystävyys Kaurismäen veljeksiin on vaikuttanut Jarmuschiin tuotantoon. HS:n haastattelussa 2009 Jarmusch totesi, että suomalaisveljesten kautta hän löysi yhteyden samanhenkisten kanssa.

Amazonilla 1990-luvun alussa Jarmusch teki Mika Kaurismäen kanssa yhdessä elokuvaa ja vuonna 2009 valmistuneessa Limits of Control -elokuvassa viitattiin Aki Kaurismäen Boheemielämää-elokuvaan.