Paidaton Putin inspiroi popin satiirikon Randy Newmanin tähän lauluun – maailmaa on kuitenkin yhä vaikeampi satirisoida

”Kun hän riisuu paitansa kaikki leidit hullaantuvat / kun hän riisuu paitansa tahdon leidiksi itsekin!”

Popin suuri satiirikko Randy Newman, 72, on julkaissut ensimmäisen uuden laulunsa vuosiin. Laulun kertojaminä käy kuumana Venäjän 64-vuotiaaseen presidenttiin Vladimir Putiniin.

Laulussa Putin ajaa jättitraktorilla Siperiassa ja ohjailee ydinreaktoria pelkällä vasemmalla aivopuoliskollaan. Presidentti käy entisen vaimonsa kanssa Mustanmeren rannalla ja pohtii konfliktia Kreikan tai Turkin kanssa, jotta voisi laajentaa alueitaan Välimerelle. Laulun Putin kokee myös epävarmuutta, kunnes ”Putin-tytöt” palauttavat uhon.

Laulussa on myös tavanomaisempia Putin / Put in (laittaa sisään) -sanaleikkejä. Vastaavilla tehoilla pelasi jo Stephane & 3G:n We don’t want to put in vuonna 2009, jolloin laulu ylsi Georgian euroviisuehdokkaaksi (voit kuunnella kilvasta vedetyn euroviisuehdokkaan tästä linkistä. Newmanin laulun löydät tämän kirjoituksen lopusta).

Newman itse ei ehkä tunne Georgian euroviisuehdokasta, koska hän mainitsee Washington Postin haastattelussa vaikuttajakseen Golden Gate Quartetin Stalin wasn’t Stallin -laulun vuodelta 1943. Laulussa ylistetään sanaleikein Stalinia, joka oli tuolloin Yhdysvaltain liittolainen taistelussa Adolf Hitlerin Saksaa vastaan. (Voit kuunnella Stalin wasn’t Stallinin tältä videolta).

Newman on urallaan satirisoinut esimerkiksi rasistisia ja sovinistisia ennakkoluuloja kohdistamalla vastaavat ennakkoluulot ”lyhyisiin ihmiseen” (Short People). Hän on satirisoinut punaniskoja ja toisaalta myös ylemmyydentuntoisia paremmintietäjiä, jotka leimaavat toiset punaniskoiksi (Rednecks). Viimeksi vuonna 2012 hän satirisoi ihmisiä, joiden mielestä presidentin pitäisi aina olla valkoinen (I’m Dreaming).

Samalla hän on tehnyt väärinymmärtäjiään naurunalaiseksi jo useilla vuosikymmenillä.

Nykyisin se on entistä vaikeampaa, koska satiirin ymmärtäminen on sosiaalisen median aikana vähentynyt ja tahallisetkin väärinymmärrykset lisääntyneet. Epäkorrekteiksi mielletyistä sanoista saatetaan rangaista massiivisesti, vaikka tarkoitus olisi itseironinen tai satiirinen. Samalla aidosti kuvottavaan vihapuheeseen sortuneet naamioivat joskus syntinsä ”satiiriksi”, mikä hämmentää käsitettä entisestään.

”1980-luvulla ihmiset olivat paljon avoimempia ymmärtämään tekstien kaksoismerkityksiä, intertekstuaalisuutta, ironiaa ja satiiria. Sellainen kuullun ymmärtäminen on nykyään tosi huonoissa kantimissa”, Ismo Alanko pohti viime vuonna. (Voit lukea Alangon haastattelun tästä linkistä).

Vastaavan huomion tekee myös Randy Newman. ”En soita enää Rednecksiä usein, koska sen esittäminen vaatii selityksen, ja se on kuin selittäisi vitsiä”, hän kertoo Washington Postille.

Vastaavasti voit kokeilla tästä linkistä kuunteletko itse Short People -hittiä totisemmin kuin sitä vuonna 1977 kuunneltiin. Se on mahdollista, koska Newmanin huumori ei ole ilmeisintä kuoliaaksinaurattamista ja ajat ovat muuttuneet.

Satiirin tekemistä hankaloittaa myös ironisen distanssin häviäminen, sillä ironisointi ei enää erotu yhä uskomattomammaksi käyvästä mielipidetehtailusta. Ennen vain harva erehtyi ajattelemaan, että lauluntekijä Randy Newman oikeasti vihaisi lyhyitä ihmisiä tai unelmoisi presidentin olevan aina ”valkoistakin valkoisempi”. Nyt yhtä suuria älyttömyyksiä lauotaan sosiaalisessa mediassa myös tosissaan hämmentävänkin arvovaltaisilta tahoilta. Viime viikolla Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump sanoi ilmeisesti ilman mitään itseironiaa: ”hyväksyn vaalituloksen, jos voitan”.

Tämä vähentää satiirikkojen erottautumiskeinoja. New Yorker -lehden Andy Borowitzin satiiripalstan vitsejä erehdytään jakamaan sosiaalisessa mediassa ja jopa tiedotusvälineissä entistä useammin uutisina, koska satiirinen vääntely ei enää erotu poliitikkojen oikeista möläytyksistä. Vastaavia kokemuksia on viime vuosina ollut muillakin satiirikoilla.

Newman jatkaa kuitenkin valitsemallaan tiellä. ”En ole sanomisissani entistä varovaisempi, vaikka molemmilta laidoilta tulee painetta siihen”, hän kiteyttää.

Putinille hän on aika kiltti, vaikka paidattomana poseeraava presidentti häntä hymyilyttääkin. ”Niin poikkeuksellisen paljon valtaa omaavalta ihmiseltä tuollainen poseeraus on häiritsevää, mutta tavallaan myös huvittavaa”, hän pohtii.

Donald Trumpia laulussa ei ole mukana, koska Newman ei sanoitusta tehdessään tiennyt Trumpin Putin-innosta. Kiinnostavasti Newman kuitenkin kritisoi Washington Postissa Trumpia, mutta ei niinkään Putinia, jonka hän yritti tehdä sanoituksessa ”kiinnostavan inhimilliseksi, mitä hän tietysti onkin”.

Laulu ei ole terävintä Newmania. Se naurattanee kuitenkin Yhdysvalloissa enemmän kuin Euroopassa, jossa paidattomana pullistelevaa suurvallan presidenttiä voi ja pitää satirisoida, mutta tämän uhoa ei voi ottaa leikin kannalta. EU:n Venäjä-pakotteethan jatkuvat yhä Putinin onnistuttua liittämään Krimin niemimaan hallintaansa ilman valtiollista sopimusta Ukrainan kanssa.

Mutta kyllä laulu kuunnella kannattaa. Myös merkkinä satiirin vaikeuksista 2010-luvun oudossa maailmassa.