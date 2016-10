Nykytaiteen kansainvälinen tähti työskentelee parhaillaan Helsingissä – nämä asiat Theaster Gatesista pitäisi tietää

Nykytaiteen arvostetuimpiin nimiin kuuluva Theaster Gates on ensi kevään Ihme-festivaalin taiteilija. Gates tuo keväällä Helsinkiin neliosaisen teoksen, jota hän valmistelee parhaillaan Suomessa.

Vuosittain järjestettävä Ihme-festivaali tuo Helsingin julkiseen tilaan kansainvälisesti tunnetun taiteilijan tilausteoksen. Festivaali järjestetään huhtikuussa.

Amerikkalainen Gates (s. 1973) tunnetaan erityisesti taideprojekteistaan kotikaupungissaan Chicagossa. Niissä on usein mukana edistyksellinen yhteiskunnallinen agenda.

Rebuild-säätiönsä kautta Gates muun muassa elvyttää köyhiä chicagolaisnaapurustoja remontoimalla tyhjilleen jääneitä tiloja ja muuttamalla niitä kulttuurikeskuksiksi.

Viime vuonna Gates avasi Stony Island Arts Bankin, vanhan pankkirakennuksen, joka nyt pitää sisällään mustaa kulttuuria edustavia kirja- ja levykokoelmia. Kuvia Arts Bankista voi nähdä esimerkiksi täällä. Hanketta rahoitettiin muun muassa myymällä rakennuksen vanhoja marmorilaattoja taidekeräilijöille Art Basel -taidemessuilla eräänlaisina ”arvopapereina”.

Muita chicagolaisrakennuksia Gates on herättänyt eloon elokuvateattereiksi ja taiteilijaresidensseiksi.

Gatesin taiteen ytimessä ovat kaupunkisuunnittelun ohella hengellisyys ja afroamerikkalainen historia.

Helsinkiin Gates tuo kokeellisen jazzyhteensä The Black Monks of Mississippin. Tällä viikolla Gates yhtyeineen nauhoittaa yhtyeen improvisoituja esityksiä eri tiloissa Helsingissä – muun muassa kirkossa, museossa ja saunassa.

Nauhoituksista syntyy kevääksi neliosainen teos, jonka on määrä koostua julkisessa tilassa esitettävästä videoteoksesta, The Black Monks of Mississippi -ryhmää dokumentoivan elokuvan ensi-illasta, ryhmän konsertista sekä debyyttialbumista.

Gatesin mukaan The Black Monks of Mississippi tavoittelee esiintymisissään yhtä aikaa pyhyyttä ja inhimillisyyttä, pidättäytymistä ja huumaa. Yhtye oli mukana myös Gatesin teoksessa Martyr Construction, joka oli osa Venetsian biennaalin päänäyttelyä vuonna 2015.

Sara Pooley

Tänä vuonna Gates on pitänyt näyttelyn muun muassa Milanon Fondazione Pradassa, jonne hän siirsi kokonaisen rautakaupan. Torontolaisgalleriassa hän herätti henkiin vanhan houseklubin ja Kunsthaus Bregenzissä hän esitteli mustan ”negrobilian” kokoelmaansa.

ArtReview-lehden taidemaailman vaikutusvaltaa mittaavalla Power100-listalla Gates määriteltiin viime viikolla 16. vaikutusvaltaisimmaksi henkilöksi. Hänen edelleen pääsi vain merkittäviä museonjohtajia ja galleristeja ja Ai Weiwein kaltaisia taiteen supertähtiä.

”Kun Gates on jatkanut keraamikon, maalarin, vuokraisännän, arkistonhoitajan ja naapurin tehtävien yhdistämistä on käynyt yhä selvemmäksi, että hänen hankkeidensa ytimessä eivät ole vain uudistaminen ja yhteisö”, ArtReview-kirjoittaa, ”vaan myös se, mitä tarinoita säilytetään ja kuka tarinoista hyötyy. Gates pyrkii pitämään näkyvillä afrikkalais-amerikkalaisen kulttuurihistorian elävän perinnön.”

Theaster Gatesin Ted talk -luennon voi katsella tästä.

IHME-nykytaidefestivaalia järjestää taidesäätiö Pro Arte.

Theaster Gates luennoi 27. lokakuuta klo 18 Taideyliopiston Exhibition Laboratoryssa (Merimiehenkatu 36) taiteilijuudesta, musiikista nykytaiteen tekemisen käytäntönä ja taiteesta julkisessa tilassa. Vapaa pääsy.