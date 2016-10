Kirjamessuilla on jo vuosia totuttu odottamaan, millaista ohjelmaa KirjaKallio sinne tuottaa.

Tänä vuonna KirjaKallion käytössä on ikioma, entistä suurempi lava – yksi messujen suurimmista. Sille nousevat mm. JVG-bändin Jare ja VilleGalle, kymmenet nuortenkirjailijat, bloggari Koko Hubara, muslimifeministi Maryan Abdulkarim ja entinen uusnatsi Henrik Holappa.

Välillä äänessä ovat helsinkiläiset yläkoululaiset, välillä lavarunoilijat. Paneelikeskusteluissa aiheita ovat muun muassa tyttöjen ja poikien lukutottumukset ja väkivaltakulttuuri. Lukiolaisia on mukana yli viisikymmentä.

KirjaKalliossa on kyse helsinkiläisen Kallion ilmaisutaidon lukion soveltavista kursseista, osista puheilmaisun tai kirjallisen ilmaisun opiskelua.

Koulun yhteistyö alkoi vuosia sitten Kirjan ja ruusun päivää järjestävien kirjakauppojen ja kustantamojen kanssa ja laajeni 2012 Helsingin kirjamessuille. Aktiivisia Kalliossa olivat eritoten kirjallisen ilmaisun opettaja Eva Havo ja puheilmaisun ja median opettaja Kaisa Osola.

Lukiolaiset saivat järjestää kirjailijahaastatteluja ja muuta ohjelmaa nuorten Louhi-lavalle, ja projektille annettiin nimeksi KirjaKallio. Siitä tuli menestys.

”Olemme voineet ideoida vapaasti omien ajatusten pohjalta ja sitten saaneet palautetta opettajilta ja tuottajalta”, Laura Eklund Nhaga kertoo.

”Sen perusteella olemme jatkaneet ideoiden hiomista. Yksi lähtökohta on ollut, että pitää esittää kysymyksiä, joihin ei googlettamalla voi vastata.”

Eklund Nhaga juontaa messuilla paneelikeskustelua, jonka aiheena on Uudet äänet – kenen tarinan saa kertoa? Lisäksi hän kuuluu ns. Iskuryhmään, joka vastaa KirjaKallion lavastuksesta, tiedotuksesta ja someviestinnästä. Sitä vetää palkattu tuottaja, tänä vuonna Jonni Haasanen.

Haasanen ja lukiolaiset puhuvat KirjaKalliosta ilmiökurssina: projektina, joka lävistää monta oppiainetta ja antaa valmiuksia työelämään.

Kirjamessut on vuoden suurin satsaus, mutta vain yksi lukion yhteistyökumppaneista. Muita ovat esimerkiksi Yleisradio ja muu media sekä kustantamot. KirjaKalliolaiset ovat järjestäneet ohjelmaa kirjakauppoihin ja Taiteiden yöhön ja esiintyneet Yhdysvaltain suurlähetystössä kirjailijavieraille.

”Tämä on paljon isompi juttu kuin mikään äidinkielen kurssi”, Juuli Lappalainen ja Maija Alander sanovat. ”Vastuuta töistään ja koko KirjaKallio-brändin maineesta kantaa ihan eri tavalla. Toisaalta on tunne, että tekee jotain ihan oikeaa.”

Kirjamessujen ohjelmaa varten he joutuvatkin todella perehtymään aiheisiinsa, kunnon kulttuuritoimittajien tavoin. Joka päivällä on oma teemansa, joka on läsnä sekä haastatteluissa että keskusteluissa.

”Kun haastattelen Maria Turtschaninoffia hänen uudesta Naondel-fantasiaromaanistaan, kysymyksiini vaikuttaa se, että lauantain teemana on väkivaltakulttuuri”, Lappalainen sanoo.

Mico Pellikka on jo perehtynyt rap-duo JVG:n elämään: hän kirjoitti siitä messulehteen, ja torstaina on vuorossa Jaren ja VilleGallen ja heistä Etenee-kirjan tehneen Laura Frimanin haastattelu.

”Pitää jutella henkilöbrändäyksestä. Siitä, miten bändi näkee itsensä, miten muut”, hän pohtii. ”Ja mitä kirjalla tavoitellaan. Se on faneihin uppoava tuote mutta paljastaa myös asioita ihmisistä sen takana.”

KirjaKalliota järjestäville lukeminen on luonteva osa elämää, ei edes erityinen harrastus. Silti kaikki myöntävät, että siihen on nykyään yhä vaikeampi löytää tilaisuutta tai keskittymistä. Sosiaaliseen mediaankin uppoaa paljon aikaa.

”Kun kaikki tapahtuu nykyään niin nopeasti, huomaan lukevani enemmän aikakauslehtiä kuin kirjoja”, Maija Alander sanoo.

”Jos uppoudun pitkäksi ajaksi romaaniin, pelkään, että jotain tärkeää menee huomaamatta ohi.”

Onneksi on myös äänikirjoja, podcasteja – ja lukion kirjallisuudenopetusta, huokaavat kaikki.

”Se pakottaa lukemaan hyviä kirjoja, monen aikakauden klassikoitakin.”