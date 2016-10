Maksaisitko Aku Ankasta kymppitonnin? Kirjamessuilla pidettävässä huutokaupassa on tarjolla harvinaisuuksia

Rahat vai kolmipyörä, tietokilpailukysymysten pökerryttämä Aku Ankka arvuutteli Carl Barksin klassikkosarjakuvassa. Ja valitsi mammonan sijaan lasten menopelin.

Sunnuntaina messuilla järjestettävästä huutokaupasta saa kymppitonnilla Aku Ankka -lehden numeron 9B vuodelta 1952. Tarinan Lumikki ja seitsemän kääpiötä sisältävä lehti on harvinaisen hyväkuntoinen. Voi sanoa, että 20 000 eurolla sen saa varmasti.

”Kyllä siitä nelinumeroinen summa pitää irrota”, huutokaupasta vastaavan Suomen Antikvariaattiyhdistyksen puheenjohtaja Timo Surojegin toppuuttelee.

Tilaisuuden kalleimmaksi kohteeksi Akkari kaiken järjen mukaan nousee joka tapauksessa.

Yhteensä kohteita on 50. Ne kaikki kuuluivat Aaro Kemppaiselle, joka testamenttasi omaisuutensa Suomen diabetesliitolle. Niinpä sunnuntain huutajat tekevät hyvää.

Surojeginin mukaan huutokaupan harvinaisin kohde on keisarillisen majesteetin suomenkielinen asetus vuodelta 1649.

”Se koskee hallintotapaa ja on periaatteessa järjestyksessä 60. suomeksi julkaistu kirja”, Surojegin kertoo.

”Sen hintaa on äärimmäisen vaikea määritellä. Paikalle pitäisi tulla ainakin kaksi tai kolme keräilijää, jotta hinta lähtisi nousemaan.”

Suomessa tuskin on enempää kuin kymmenen asetuksista tosissaan kiinnostunutta henkilöä.

Akkari-keräilijöitä sen sijaan löytyy varmasti aina paljon. Eri asia sitten on, löytyykö sunnuntaina paikalle osuvien tililtä juuri silloin riittävästi katetta.

Keräilijöiden ikisuosikilta Mika Waltarilta huutokaupassa on monta harvinaista, aikanaan hyvin pieninä yksityisinä painoksina ilmestynyttä nimikettä, kuten Jokin ihmisessä ja Yö yli Euroopan.

”Onhan se tietysti vähän hassua, että 50-luvun Aku Ankka on kallein”, Surojegin toteaa.

”Jos Aku Ankka -lehden numeroita silloin myytiin jokaista vaikkapa 5 000 kappaletta, ja niistä kymmenes osa on säilynyt, niin se tarkoittaa viittäsataa kappaletta lehteä kohden – mikä on viisi kertaa enemmän kuin näiden harvinaisten Waltareiden koko painos on ollut.”

Keräily pysyy. Mutta se myös muuttuu, niin kuin lukutottumuksetkin.

”Nyt sarjakuvilla vain on enemmän keräilijöitä kuin vanhoilla kirjoilla”, Surojegin toteaa.

Hän on tarkkaillut keräilyvietin muutoksia työskentelemällä antikvaarisena kirjakauppiaana jo kolmisenkymmentä vuotta. Kampintorin antikvariaatissa Fredrikinkadulla tuli tutuksi myös Aaro Kemppainen, keräilijä Tampereelta.

Tai siis suurkeräilijä, kuten Surojegin luonnehtii.

”Jos kysyt, miten paljon hän käytti kokoelmaansa rahaa, niin vastaus on: paljon.”

Mikään erityisen rikas mies Kemppainen ei kuitenkaan ollut. Hän asui Tampereen ulkopuolella rintamiestyyppisessä puutalossa.

”Kauniisti sanoen hän oli aika pihi. Saattoi juosta päivittäisten ruokatarjousten perässä. Vaan jos jokin kirja kiinnosti huutokaupassa, ei ollut väliä, maksoiko se tonnin vai kaksi.”

Kuten vakavissaan keräilijät usein, myös Aaro Kemppainen oli lapseton. Keräily ei ollut hänen työnsä, elämäntehtävä kyllä.

”Ystävystyimme vuosien varrella”, Surojegin kertoo. ”Kävin hänen luonaan Tampereella, juotiin viiniä ja saunottiin.”

Puutalon kaksi kerrosta olivat täynnä kirjoja, lehtiä ja kortteja. Esimerkiksi vanhat dekkarit, vuoden 1918 tapahtumat ja Tampere-kirjallisuus olivat Kemppaisen lempiaiheita.

”Olin kauppiaana mukana rakentamassa hänen kokoelmaansa. On mukavaa, että voin nyt olla auttamassa hänen kirjojensa päätymistä taas uusien keräilijöiden kokoelmiin.”

Liki kaikkiin kokoelmiin pätee kaksi sääntöä.

Yksi: ne eivät koskaan tavoita täydellisyyttä.

Kaksi: kun keräilijä kuolee, kokoelma hajoaa.

”Niin laaja ja hyvä kuin Kemppaisen kokoelma bibliofiilisessä mielessä olikin, siihen kuului korkeintaan 10–20 sellaista teosta, jotka puuttuivat Suomen kansalliskirjastosta, ja muutaman teoksen hän sinne myös lahjoitti.”

Erityisen surullisena intona Surojegin ei kuitenkaan osaa keräilyä pitää:

”Ihan samoinhan käy kaikille pyrinnöille koko elämässä.”

Meklarina sunnuntain huutokaupassa toimii Petteri Leino, kauppias Hauholta.

Huutokauppaan pitää ilmoittautua ennakolta ja saada itselleen huutonumero. Tämä tapahtuu kirjamessujen Antikvariaattiyhdistyksen osastolla 6p97, jossa kohteet ovat nähtävillä.

Ilmoittautumisaika huutokauppaan loppuu sunnuntaina kello 15.

Timo Surojegin seuraa huutokauppaa sivusta.

Jos hän saisi valita itselleen yhden kohteen Kemppaisen kokoelmasta, hän ottaisi Gösta Sundmanin upeasti kuvitetun teoksen Suomen kalat vuodelta 1893.

”Olen myynyt sen muutaman kerran vuosien varrella”, Surojegin kertoo.

”Mutta koskaan en ole raaskinut syödä sitä kuormasta. Tai pitäisikö sanoa, että siihen ei ole ollut mahdollisuutta.”

Suomen Aktikvariaattiyhdistyksen hyväntekeväisyyshuutokauppa sunnuntaina 30. lokakuuta klo 17 Kullervo-salissa.