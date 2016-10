Kirjailijat paljastavat, mikä pohjoismainen kirja on ollut heille kaikkein tärkein

Paperi T: Taisteluni teki kaikesta muusta hetkeksi turhaa

”Vastaukseni voi olla ennalta-arvattava ja kliseinen, mutta kaikessa rehellisyydessä ensimmäisenä tulee mieleen Karl Ove Knausgård. Taisteluni-teossarjan jälkeen muu kirjallisuus tuntui hetkittäisesti turhalta, ja se on hyvän kirjan merkki.”

Pirjo Hassinen: Knausgårdin huumaava korttipakka

”Luin norjalaisen Karl Ove Knausgårdin Taisteluni 2 -kirjan vähän korttipakkaa suurempana, virsikirjapaperille painettuna 1 279-sivuisena kirjana. En tiedä, kuinka paljon luettavan muoto vaikutti, mutta sivuja plaratessani kuin huumaannuin. En miettinyt ’totuusaspektia’, jolla Knausgård itse perustelee koko Taisteluni-sarjan kirjoittamisen mielekkyyttä. Eniten ällistytti, kuinka arkipäiväinen dialogi toimi niin hyvin.”

”Knausgårdin kirjailijanäänessä on oma omituinen karismansa. Se on hyvin pohjoismainen ääni, mutta suomalaiseksi sitä ei voisi kuvitella. Nyt ajattelen kirjailijan totuusmetodista näin: Totuus voi olla uskollisuutta tapahtumille, mutta ei sille, miten ne on meille kerrottu, tai miten olemme ne itse joskus itsellemme kertoneet. Samaa satusoppaa hämmennämme.”

Iida Rauma: Rehellistä lasten ja väkivallan kuvausta

”Luin tanskalaisen Peter Høegin Rajatapaukset jo 13-vuotiaana, ja minusta se on yhä vaikuttava romaani väkivallan ja ajan suhteesta. Monesti kirjallisuuden kuvaukset lapsista vaikuttavat liian naiiveilta, ikään kuin ne kumpuaisivat joistain lapsuuden stereotypioista. On vaikea tunnistaa niistä omaa kokemusta siitä, millaista oli olla lapsi. Høegin kirja tuntui minusta rehelliseltä silloin 13-vuotiaana, ja se tuntuu rehelliseltä nyt.”

”Viime vuosina minuun on tehnyt vaikutuksen myös ruotsalainen sarjakuva, esimerkiksi Hanna Gustavssonin Nattbarn ja Liv Strömquistin Kielletty hedelmä. Ruotsissa tehdään tällä hetkellä nerokasta feminististä sarjakuvaa hyvällä energialla.”

Erkki Tuomioja: Mestariteos ajalta ennen dekkariaaltoa

”Ruotsalaisen Kerstin Ekmanin Tapahtui veden äärellä on edelläkävijä ajalta, jolloin Ruotsissa vielä kirjoitettiin muutakin kuin dekkareita. Se on romaani, josta tekijän mukaan tulikin palkittu dekkari. Monikerroksisen ja -tulkintaisen kirjan lukemisesta on jo pari vuosikymmentä, mutta se nousee aina mieleen ehkä sen plääh-reaktion sivutuotteena, jota nuoremman ruotsalaisen (dekkari)kirjallisuuden lukeminen enimmäkseen tuottaa.”

Maria Turtschaninoff: Kabulin elämää siirtyi romaaniin

”Asiahan on niin, että se, mitä luetaan nuorena, menee luihin ja ytimiin ihan eri lailla kuin kirjat, joita tapaa myöhemmin. Siksi tällaisiin kysymyksiin vastatessa ajattelee ensimmäiseksi lastenkirjoja, ja niin minäkin tein.”

”Valitsin kuitenkin tietoisesti uudemman lukukokemuksen: ruotsalaisen Jenny Nordbergin Kabulin tyttöjen salaisuuden. Se tarjosi näkemystä ja ymmärrystä kulttuuriin, josta tiesin aiemmin vain vähän. Etenkin sain tietoa siitä, millaista on olla nainen ja äiti. Paljon siitä, mitä opin, siirtyi myös uuteen Naondel-romaaniini.”

Hannu Väisänen: Andersenin sadut eivät ole lasten tavaraa

”Jos on pakko tarkentaa yksittäiseen kirjaan, niin Hans Christian Andersenin Kootut sadut. Hän pukee sanoiksi ihmisen ahneuden, hävyttömyyden ja omahyväisyyden saduissa, joita tuskin saduiksi voi kutsua. Ei lasten tavaraa: Andersenia kuuluisi lukea vasta kun on saanut äänestysoikeuden ymmärtääkseen, millaisista julmuuksista on kyse.”

”Kaiken lisäksi Andersen oli lahjakas kuvataiteilija. Erityisesti hänen tuhannet paperileikkaustyönsä ovat kuvataiteen historiaa. Sekin luonnollisesti on aina lähentänyt minua Anderseniin.”

Riikka Pulkkinen: Linn Ullmann lohduttaa ja viihdyttää

”Jos aivan koko elämän painavinta lukuelämystä kysytään, niin varmasti se on Astrid Lindgrenin Marikki. Aikuisuuden vaikuttavin pohjoismainen teos on norjalaisen Linn Ullmannin Ennen unta. Luin sen ensimmäisenä yliopistovuonna ja palaan siihen aika ajoin. Lohduttautumaan ja viihdyttäytymään ja hämmästymään.”

Jari Ehrnrooth: Peer Gynt on kaksoisveljeni

”Henrik Ibsenin Peer Gynt on ollut kaksosveljeni siitä asti, kun tulin matkamieheksi ja alkoi itsensä etsintä ja jatkuva uudistuminen, jolle ei näy muuta päätepysäkkiä kuin napinvalajan kauha. Luultavasti suhteemme on pysyvä myös siksi, että Ibsen onnistui pujottamaan psykologisen ja filosofisen vaellusromaanin satua tai myyttiä muistuttavan näytelmän muotoon niin, että tulos näyttää ainoalta mahdolliselta tavalta kuvata eheän persoonan olemassaolon illuusiota pohjattoman merkityksellisten elämänfragmenttien kautta.”

”Teos on arvoitus arvoituksista, joita ei ehkä olisi, jos osaisimme unohtaa itsemme tai olla vain itsellemme niin kuin peikot. Päivittäin sitä irtoaa toisaalle, mutta iltaisin vuoteessa odottaa rauhaton Peer.”

