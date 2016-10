Man Booker -kirjallisuuspalkinto Yhdysvaltoihin – Voittoisa romaani käsittelee rotuja ”yllättävän hauskasti”

Kirjailija Paul Beatty voitti myöhään tiistaina Man Booker -kirjapalkinnon. Tunnustusta pidetään kirjapiireissä yhtenä merkittävimmistä.

Beatty voitti palkinnon kirjallaan, jonka nimi on The Sellout. Voittajan valinnut raati piti teosta ”hätkähdyttävänä ja yllättävän hauskana”.

The Sellout on vuonna 1962 syntyneen Beattyn neljäs romaani, ja kirjaa on pidetty loistavana satiirina Yhdysvalloista, jossa leimallista on puhe roduista ja rotukysymyksestä.

Kirjan kertoja on afroamerikkalainen losangelesilainen Bonbon, jonka asuinalue poistetaan kartalta, jotta se ei enää hävettäisi muuta Kaliforniaa. Bonbon itse yrittää saada rotuerottelun palautettua, jotta kuri ja järjestys saataisiin palautettua, referoi uutistoimisto AFP kirjan sisältöä.

Kirjan ensimmäinen lause kuuluu: ”Tätä voi olla vaikea uskoa mustan sanomana, mutta en ole koskaan varastanut mitään.”

Tunnustuksen mukana tulee 52 500 punnan eli noin 59 000 euron rahapalkinto.

Beatty on ensimmäinen yhdysvaltalainen, joka palkinnon saa. Beatty korosti palkintopuheessaan, että lukijan pitäisi ajatella kirjaa enemmän fiktiona eikä niinkään keskittyä miettimään rotua.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1969, ja sen voittajiin kuuluvat muiden muassa Ian McEwan, Salman Rushdie, Margaret Atwood sekä Hilary Mantel.

Aiemmin palkintoa jaettiin vain brittiläisen kansainyhteisön jäsenille, mutta vuonna 2013 kilpailu tuli avoimeksi kaikille.

Palkinnon jakoi tiistaina Walesin prinssi Charlesin puoliso, Cornwallin herttuatar Camilla.