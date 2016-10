Ohjelmistovirhe sekoitti Helsingin kirjamessujen ohjelmakalenterin – ”Näytti vääriä kellonaikoja”

Helsingin kirjamessut alkaa huomenna torstaina sekavissa tunnelmissa, sillä ohjelmistovirhe on estänyt tapahtuman sähköisen ohjelmakalenterin käytön verkossa.

Kalenteri kertoo nelipäiväisten messujen esiintyjät ja esiintymisajat, mutta aivan messujen alla se poistettiin käytöstä. Kalenteri näytti käyttäjälle vääriä kellonaikoja.

”On ollut pieniä teknisiä ongelmia”, kertoo tiedottaja Teija Armanto Kirjamessuilta. Armannon mukaan sähköinen ohjelmistokalenteri saadaan toimimaan vielä keskiviikon aikana.

”Vika koski joitakin selaimia”, Armanto kertoo.

Kirjamessut on poikkeuksellisen suuri tapahtuma ja sähköiselle ohjelmistokalenterille on käyttöä. Viiden päivän aikana Helsingin Messukeskuksessa on yli 800 kirjallisuuteen liittyvää tapahtumaa ja niissä yli tuhat esiintyjää.

Kalenteriohjelmisto on Armannon mukaan käytössä kirjamessuilla ensimmäistä kertaa.

”Eilen kalenterissa oli vääriä tietoja, ja sen takia siihen herättiinkin. Kun ohjelman avasi tietyillä selaimilla, se näytti vääriä kellonaikoja”, tiedottaja Armanto kertoo.

”Sähköinen ohjelmakalenteri on hyvä työkalu, kun se toimii, ja toivottavasti se toimii hetken kuluttua”, Armanto sanoi aamupäivällä.

Mistä messukävijä nyt saa ajantasaisen tiedon ohjelmasta?

Tiedottaja Armannon mukaan ajantasainen tieto löytyy Messukeskuksen mobiilisovelluksesta sekä messujen omasta lehdestä.

”Messulehti on pääsääntöisesti oikein. Siihen on tietenkin tullut muutoksia, peruutuksia ja lisäyksiä, joita aina tulee jonkun verran. Messulehti on painettu jo yli kuukausi sitten”, tiedottaja Armanto sanoo.

Paperilehden painamisen jälkeen muutoksia on tullut kuitenkin nelisenkymmentä, mikä tiedottaja Armannon mukaan on tavanomainen määrä.

Parikymmentä tapahtumaa on peruttu, joukossa muun muassa elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen, näyttelijä Jukka Puotilan ja poliitikko Anneli Jäätteenmäen esiintymiset.

Uusia ohjelmia on lisätty samalla parikymmentä. Lisäyksiin kuuluvat muun muassa Timo Parvelan ja Heli Laaksosen esiintymiset sekä tilaisuus, jossa HS:n rikostoimittajat Minna Passi ja Susanna Reinboth ovat kertomassa huumepoliisi Jari Aarniosta kertovasta kirjasta.