Amedeo Modiglianin teoksista ei piitattu hänen elinaikanaan, mutta nyt niistä maksetaan jopa 170 miljoonaa dollaria – Miksi hän viehättää vasta nyt?

Kuka? Amedeo Modigliani (1884–1920) Syntyi Livornossa, Toscanassa. Kärsi jo nuorena tuberkuloosista ja lavantaudista. Opiskeli maalausta Livornossa, Firenzessä ja Venetsiassa sekä Pariisissa. Eli vuodesta 1906 Pariisin boheemipiireissä ja tunnettiin elämäntyylistä, johon kuuluivat alkoholi, hasis ja vaihtuvat naiset. Työskenteli pääasiassa taidemaalarina, mutta keskittyi kuvanveistoon vuosina 1910–1914. Piti eläessään vain yhden yksityisnäyttelyn, Pariisissa vuonna 1917. Aiheutti siveettömyyssyytöksiä. Kuoli aivokalvontulehdukseen vain 35-vuotiaana. On nykyään maailman kalleimpia taiteilijoita.

Vuosi sitten italialaistaiteilija Amedeo Modigliani oli hetken maailman suurin taideuutinen: kiinalaisostaja oli juuri maksanut hänen Lepäävä alaston -nimellä tunnetusta maalauksestaan Christien huutokaupassa 170 miljoonaa dollaria.

Sillä pääsi maailman kymmenen kalleimman maalauksen listalle. Listan kärjessä ovat Paul Gauguinin ja Willem de Kooningin maalaukset, joista maksettiin kustakin noin 300 miljoonaa vuonna 2015.

Suomalaisia nauratti tapa, jolla amerikkalaismediat häveliäästi häivyttivät maalauksen alastoman viettelijättären piirteet kaulasta alaspäin.

Juuri sitä maalausta ei Ateneumin perjantaina avautuvassa Modigliani-näyttelyssä ole, mutta ei Ateneumissakaan olla vallan ilman paljasta pintaa. Esimerkiksi Lepäävä alaston hiukset avoinna (1917) on nostettu keimailemaan Ateneumin julkisivua koristavaan pressuun. Maalauksen naisella on tunnistettavat Modigliani-piirteet: pitkänomaiset kasvot, kapea nenä, mantelinmuotoiset silmät ja punertavana hehkuva iho.

Uusi näyttely on Pohjoismaiden laajin Modigliani-katsaus. Ranskalais- ja unkarilaismuseoiden kanssa yhdessä tuotettuun näyttelyyn on lainattu teoksia kaikista maailmankolkista. Kaiken kaikkiaan esillä on 83 teosta.

Näyttelyn erityisiä painopistealueita ovat Modiglianin heikommin tunnettu kausi kuvanveistäjänä sekä hänen kiinnostuksensa ulkoeurooppalaiseen taiteeseen.

Marc Vaux

Eläessään Modigliani tuskin olisi voinut edes kuvitella miljoonahintoja tai kansainvälisiä näyttelykiertueita.

Italialaispoika muutti parikymppisenä Pariisiin huonosta terveydestään huolimatta ja aloitti opinnot Colarossin taideakatemiassa. Pian nuori maalari löysi boheemit taiteilijapiirit.

Hän vietti aikaa Pablo Picasson ja Jean Cocteaun kaltaisten taiteilijoiden kanssa, tapaili muun muassa Anna Ahmatovaa, työskenteli intensiivisesti – ja kuoli vain 35 vuoden ikäisenä, ilman merkittävää menestystä.

Nuorena kuollut taiteilija olisi helposti voinut unohtua. Moni vieroksui hänen omalaatuista tyyliään, ja hänen maalauksensa menivät huonosti kaupaksi.

Modigliani maalasi usein taiteilijakollegoitaan, ja heistäkin jotkut hankkiutuivat eroon muotokuvistaan.

Modigliani-näyttelyn kokoamiseen osallistunut Lillen modernin taiteen museon kuraattori Jeanne-Bathilde Lacourt selittää alun hankaluutta osin tuen puutteella.

Moderna Museet

Toisin kuin esimerkiksi Picassolla ja Matissella, Modiglianilla ei pitkään ollut tehokasta galleristia, joka olisi edistänyt hänen uraansa. Neljä vuotta ennen kuolemaansa Modigliani tutustui runoilija Léopold Zborowskiin, jolla oli vähän enemmän kaupallista silmää: Zborowski kehotti Modigliania maalaamaan alastontutkielmia, jotta ainakin aihe olisi myyvempi, Lacourt kertoo. Niin syntyivät nykyään huutokaupoissa ennätyshintoja niittävät teokset.

Modigliani oli kuitenkin ylpeä boheemi.

”Ei Modigliani oikein yrittänytkään saada teoksiaan kaupaksi”, Lacourt myöntää.

Taiteilijan kuoltua vuonna 1920 tilanne muuttui täysin.

Syntyi Modigliani-myytti, Lacourt selittää, romanttinen käsitys väärinymmärretystä, paljon kärsineestä ja nuorena kuolleesta taiteilijasta. Tarinan tragiikkaa lisäsi Modiglianin lapsen äidin Jeanne Hébuternen heittäytyminen suruissaan ikkunasta kuolemaansa pian Modiglianin kuoleman jälkeen.

Philippe Migeat

Syntyi eräänlainen itseään ruokkiva kierre. Ihmiset, jotka eivät olleet suhtautuneet Modiglianiin erityisen lämpimästi tämän eläessä, ryhtyivät kirjoittamaan kirjoja ja suunnittelemaan näyttelyitä.

Taidemarkkinat piristyivät ja Modiglianin teoksista jopa kilpailtiin paitsi Ranskassa, myös ulkomailla. Myös museot kiinnostuivat ja ostivat Modiglianin teoksia nopeampaa tahtia kuin esimerkiksi Picasson.

Toisen maailmansodan jälkeen taiteenostajat suosivat teoksia, joita ei voitu epäillä natsien juutalaisilta varastamiksi. Modiglianin teoksilla oli puhtaat paperit, sillä niitä ei ollut ostettu saksalaisiin kokoelmiin.

Myös Modiglianin juutalaisuudesta tuli etu. Viimeistään toisen maailmansodan jälkeen Modigliani oli museoiden lemmikki.

Pola Museum of Art

Mutta Modigliani-myyttiä ei toki olisi syntynyt ilman hänen teoksiaan, ja Ateneumin näyttely avaa erinomaisesti Modiglianin tunnistettavan tyylin kehitystä.

Vaikka Modigliani eli keskellä kubismin, futurismin ja ekspressionismin kaltaisten taidesuuntausten kuumeisinta kehitystä, hänen kädenjälkensä oli omanlaisensa. Sen juuret olivat kauempana.

Modiglianin tiedetään käyneen usein Louvressa ja Trocadéron etnografisessa museossa tutustumassa Egyptin reliefeihin, antiikin Kreikan veistoksiin, afrikkalaisiin naamioihin ja Angkorin temppelin aarteisiin. Kun niitä ja Modiglianin teoksia katsoo Ateneumissa rinta rinnan, yhteys näyttää yhtäkkiä ilmiselvältä: kapeita neniä, mantelisilmiä, veistoksellisia pintoja.

Modigliani löysi tyylinsä kuvanveistokaudellaan, ja ulkoeurooppalaisesta taiteesta otetut vaikutteet päätyivät ensin kalkkikiviveistoksiin. Vaikutteita voi seurata kuitenkin läpi Modiglianin koko tuotannon, viimeisiin maalauksiin asti.

Mikä Modiglianin teoksissa sitten viehättää?

Lacourt ottaa tuumaustauon.

”Uskon, että osaksi kyse on siitä, ettei Modigliani koskaan hylännyt ihmismuodon kuvaamista toisin kuin moni aikalaisistaan.”

C. Philippot

Siinä Modigliani oli erityisen lahjakas. Hänen muotokuvansa ovat sielukkaita ja tarkkanäköisiä. Mutta tärkeintä on lopulta kauneus. Louvressa ja Trocadérossa vietetyt tunnit eivät menneet hukkaan.

”Modigliani tutki eri kulttuurien ihmiskuvauksia luodakseen siitä oman tulkintansa, eräänlaisen universaalin kauneuden muodon”, Lacourt sanoo.

Se ei lakkaa viehättämästä sadankaan vuoden päästä.

Amedeo Modigliani Ateneumissa (Kaivokatu 2) 28.10.2016–5.2.2017. Avoinna ti–pe klo 10–18, ke, to klo 10–20 ja la–su klo 10–17. Liput 15 e.