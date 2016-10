”Kun hän riisuu paitansa kaikki leidit hullaantuvat / kun hän riisuu paitansa, tahdon leidiksi itsekin!”

Popin suuri satiirikko Randy Newman, 72, on tehnyt paluun Putin-laululla, jonka kertojaminä käy kuumana Venäjän 64-vuotiaaseen presidenttiin Vladimir Putiniin.

Laulussa Putin ajaa jättitraktorilla ja ohjailee ydinreaktoria vasemmalla aivopuoliskolla. Hän käy entisen vaimonsa kanssa Mustanmeren rannalla ja pohtii konfliktia Kreikan tai Turkin kanssa, jotta voisi laajentaa alueitaan Välimerelle. Laulun Putin kokee myös epävarmuutta, kunnes ”Putin-tytöt” palauttavat uhon.

Newman on urallaan satirisoinut esimerkiksi rasistisia ennakkoluuloja kohdistamalla vastaavan vihapuheen ”lyhyisiin ihmisiin” (Short People). Hän on satirisoinut punaniskoja sekä ylemmyydentuntoisia ihmisiä, jotka leimaavat toiset punaniskoiksi (Rednecks). Vuonna 2012 hän satirisoi ihmisiä, joiden mielestä presidentin pitäisi aina olla valkoinen (I’m Dreaming). Samalla hän on tehnyt väärinymmärtäjiään naurunalaiseksi useilla vuosikymmenillä.

Nykyisin se on vaikeampaa, koska epäkorrekteiksi mielletyistä sanoista saatetaan rangaista massiivisesti, vaikka tarkoitus olisi itseironinen tai satiirinen. Samalla aidosti kuvottavaan vihapuheeseen sortuneet naamioivat joskus syntinsä ”satiiriksi”, mikä hämmentää käsitettä entisestään.

”1980-luvulla ihmiset olivat paljon avoimempia ymmärtämään tekstien kaksoismerkityksiä, intertekstuaalisuutta, ironiaa ja satiiria”, Ismo Alanko pohti HS:lle viime vuonna.

Newman tekee vastaavan huomion. ”En soita enää Rednecksiä usein, koska sen esittäminen vaatii selityksen, ja se on kuin selittäisi vitsiä”, hän kertoi tässä kuussa Washington Postille.

Satiirin tekemistä hankaloittaa myös ironisen distanssin häviäminen., kun ironisointi ei enää erotu yhä uskomattomammaksi käyvästä mielipidetehtailusta. Viime viikolla Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump sanoi ilmeisesti ilman itseironiaa: ”Hyväksyn vaalituloksen, jos voitan”.

Tämä vähentää satiirin erottautumiskeinoja. New Yorkerin Andy Borowitzin satiiripalstan vitsejä erehdytään jakamaan sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä yhä useammin uutisina, koska satiirinen vääntely ei enää erotu poliitikkojen oikeista möläytyksistä.

Newman on Putinille aika kiltti, vaikka paidattomana poseeraava presidentti häntä hymyilyttääkin. ”Niin poikkeuksellisen paljon valtaa omaavalta ihmiseltä tuollainen poseeraus on häiritsevää, mutta tavallaan myös huvittavaa”, hän pohtii Washington Postissa.

Laulu ei ole terävintä Newmania. Se naurattanee Yhdysvalloissa ja toki sen toivoisi naurattavan myös Euroopassa, jossa Putinin pullistelua ei kuitenkaan voi ottaa vain leikin kannalta. EU:n Venäjä-pakotteethan jatkuvat yhä Putinin onnistuttua liittämään Krimin niemimaan hallintaansa ilman valtiollista sopimusta Ukrainan kanssa.

Mutta kyllä laulu kuunnella kannattaa. Myös merkkinä satiirin vaikeuksista 2010-luvun oudossa maailmassa.

